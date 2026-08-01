Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Marc Jacobs
Kadın Çanta
21.799,00 TL
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
SİYAH
Stoğa Gelince Haber Ver
Marc Jacobs

Deri Logolu Çıkarılabilir Askılı The Cross Body Kadın Çanta 2S5HCR002H02 001 SİYAH

21.799,00 TL
Stoğa Gelince Haber Ver
Model : Çanta

Materyal : % 100 Deri

Desen : Logolu

Boyut : 20 x 6 x 12 cm

Kapama Şekli : Fermuar

Askı Türü : Çıkarılabilir ve Ayarlanabilir Askılı

Cep Tipi : Fermuarlı Ön Cep

Üretim Yeri : İtalya
5DE22S5HCR002H02001.07
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Marc Jacobs Çiçek Detaylı Omuz Askılı Kadın Çanta 2S6HSH030H02 255 Bej - Marc Jacobs Marc Jacobs Çiçek Detaylı Omuz Askılı Kadın Çanta 2S6HSH030H02 255 Bej - Marc Jacobs (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
27.799,00 TL
22.239,20 TL
-%20
Marc Jacobs The Pochette Deri Logolu Zincir Askılı Kadın Çanta 2P5SMN021S02 233 CAMEL - Marc Jacobs Marc Jacobs The Pochette Deri Logolu Zincir Askılı Kadın Çanta 2P5SMN021S02 233 CAMEL - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
18.999,00 TL
Marc Jacobs Medium Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta M0016161 372 HAKİ - Marc Jacobs Marc Jacobs Medium Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta M0016161 372 HAKİ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
18.999,00 TL
Marc Jacobs Small Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta 2S6HTT016H02 002 SİYAH-BEYAZ - Marc Jacobs Marc Jacobs Small Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta 2S6HTT016H02 002 SİYAH-BEYAZ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
21.399,00 TL
13.909,35 TL
-%35
Marc Jacobs Small Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta 2S6HTT016H02 261 BEJ - Marc Jacobs Marc Jacobs Small Tote Logolu Sabit Askılı Kadın Çanta 2S6HTT016H02 261 BEJ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
24.999,00 TL
18.749,25 TL
-%25
Marc Jacobs Shoulder Logolu Aksesuar Detaylı Çıkarılabilir Askılı Kadın Çanta 2S6HSH010H01 001 SİYAH - Marc Jacobs Marc Jacobs Shoulder Logolu Aksesuar Detaylı Çıkarılabilir Askılı Kadın Çanta 2S6HSH010H01 001 SİYAH - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
29.999,00 TL
19.499,35 TL
-%35
Marc Jacobs Logolu Çıkarılabilir Askılı Small Tote Kadın Çanta M0016493 260 BEJ - Marc Jacobs Marc Jacobs Logolu Çıkarılabilir Askılı Small Tote Kadın Çanta M0016493 260 BEJ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
16.499,00 TL
Marc Jacobs The Snapshot Ayarlanabilir Omuz Askılı Hakiki Deri Kadın Çanta 2S3HCR500H03 317 HAKİ - Marc Jacobs Marc Jacobs The Snapshot Ayarlanabilir Omuz Askılı Hakiki Deri Kadın Çanta 2S3HCR500H03 317 HAKİ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
33.499,00 TL
Marc Jacobs Logolu Çıkarılabilir Askılı Cross Body Kadın Çanta 2R5HCR018H01 001 SİYAH - Marc Jacobs Marc Jacobs Logolu Çıkarılabilir Askılı Cross Body Kadın Çanta 2R5HCR018H01 001 SİYAH - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
21.399,00 TL
Marc Jacobs The Mirror Deri Logolu Zincir Askılı Mini Kadın Çanta 2R5SMN030S01 001 SİYAH - Marc Jacobs Marc Jacobs The Mirror Deri Logolu Zincir Askılı Mini Kadın Çanta 2R5SMN030S01 001 SİYAH - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
19.999,00 TL
14.999,25 TL
-%25
Marc Jacobs The Pochette Deri Logolu Zincir Askılı Kadın Çanta 2R5SMN009S01 040 GRİ - Marc Jacobs Marc Jacobs The Pochette Deri Logolu Zincir Askılı Kadın Çanta 2R5SMN009S01 040 GRİ - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
19.999,00 TL
13.999,30 TL
-%30
Marc Jacobs The Dual Chaın Deri Zincir Askılı Mini Kadın Çanta 2R4SMN003S02 001 SİYAH - Marc Jacobs Marc Jacobs The Dual Chaın Deri Zincir Askılı Mini Kadın Çanta 2R4SMN003S02 001 SİYAH - Marc Jacobs (1)
Renk
Beden
Marc Jacobs Kadın Çanta
29.999,00 TL
20.999,30 TL
-%30
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.