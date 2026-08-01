Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Michael Kors
Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
%25
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
Siyah
Stoğa Gelince Haber Ver
Michael Kors

Butterfly Güneş 0MK117830058G Kadın Gözlük 0MK1178 30058G 55 Siyah

11.399,00 TL
8.549,25 TL
%25
Stoğa Gelince Haber Ver
Model: Gözlük

Gövde Malzemesi: Metal

Cam Renk: Açık Gri Degrade

Ekartman: 55 mm

Köprü Tasarımı: Standart

Köprü Ölçüsü: 16 mm

Sap Uzunluğu: 140 mm

Cam Malzemesi: Poliamit Biyo

Işık Geçirgenliği: % 15

Cam Yüksekliği: 46 mm

Menşei: Çin

Detaylar: 2 Yıl Garanti , Orjinal kılıf
5DE20MK117830058G55.07
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2263U 310113 56 PEMBE - Michael Kors Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2263U 310113 56 PEMBE - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
9.999,00 TL
7.499,25 TL
-%25
Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2199 395213 55 MAVİ - Michael Kors Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2199 395213 55 MAVİ - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
-%25
Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2199 395087 55 SİYAH - Michael Kors Michael Kors Logolu Güneş Kadın Gözlük 0MK2199 395087 55 SİYAH - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
-%25
Michael Kors Logolu Oval Güneş 0MK115118963H58 Kadın Gözlük 0MK1151 18963H 58 YEŞİL - Michael Kors Michael Kors Logolu Oval Güneş 0MK115118963H58 Kadın Gözlük 0MK1151 18963H 58 YEŞİL - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
9.999,00 TL
7.499,25 TL
-%25
Michael Kors Oval Güneş 0MK117940581A53 Kadın Gözlük 0MK1179 40581A 53 Pembe - Michael Kors Michael Kors Oval Güneş 0MK117940581A53 Kadın Gözlük 0MK1179 40581A 53 Pembe - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
-%25
Michael Kors Desenli Güneş 0MK2270U40319P53 Kadın Gözlük 0MK2270U 40319P 53 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors Michael Kors Desenli Güneş 0MK2270U40319P53 Kadın Gözlük 0MK2270U 40319P 53 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
10.999,00 TL
8.249,25 TL
-%25
Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2270U30058G53 Kadın Gözlük 0MK2270U 30058G 53 Siyah - Michael Kors Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2270U30058G53 Kadın Gözlük 0MK2270U 30058G 53 Siyah - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
8.799,00 TL
6.599,25 TL
-%25
Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2263U30061356 Kadın Gözlük 0MK2263U 300613 56 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2263U30061356 Kadın Gözlük 0MK2263U 300613 56 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
9.999,00 TL
7.499,25 TL
-%25
Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2263U30058G56 Kadın Gözlük 0MK2263U 30058G 56 Siyah - Michael Kors Michael Kors Logo Detaylı Güneş 0MK2263U30058G56 Kadın Gözlük 0MK2263U 30058G 56 Siyah - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
9.999,00 TL
7.499,25 TL
-%25
Michael Kors Asimetrik Güneş 0MK2209U30058754 Kadın Gözlük 0MK2209U 300587 54 Siyah - Michael Kors Michael Kors Asimetrik Güneş 0MK2209U30058754 Kadın Gözlük 0MK2209U 300587 54 Siyah - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
8.799,00 TL
6.599,25 TL
-%25
Michael Kors Butterfly Güneş 0MK2182U30061355 Kadın Gözlük 0MK2182U 300613 55 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors Michael Kors Butterfly Güneş 0MK2182U30061355 Kadın Gözlük 0MK2182U 300613 55 Kaplumbağa kabuğu - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
-%25
Michael Kors Logolu Butterfly 0MK2182U30058G Kadın Gözlük 0MK2182U 30058G 55 Siyah - Michael Kors Michael Kors Logolu Butterfly 0MK2182U30058G Kadın Gözlük 0MK2182U 30058G 55 Siyah - Michael Kors (1)
Renk
Beden
Michael Kors Kadın Gözlük
11.399,00 TL
8.549,25 TL
-%25
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.