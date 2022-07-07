Moda Dünyasını Sallayan Asyalı: Kenzo

Moda dünyası her geçen gün yeni çıkan markalarla ve büyük kitlelere hitap een efsane isimlerle dolu. Her gün yeni bir tarzın ve markanın türediği bu sonsuz denizde bazı büyük isimler göçüp gitseler de yarattıkları markalarıyla ve isimleriyle sonsuza kadar yaşıyor. İşte Japonya’nın mütevazi ve tüm doğallığını koruyan Himeji şehrinde doğmuş Kenzo Takada Asya’dan kalkıp Paris moda dünyasını sallıyor. İşte Kenzo Takada’nın baş döndüren başarısı ve hayatı.

Kenzo Takada Kimdir?

Kenzo Takada 1939 yılında Japonya Himeji’de doğdu. Modaya olan ilgisi daha ufak yaşlardan belliydi. Kız kardeşleri her genç kız gibi moda dergileri ve resimlerine bakarlardı. Kenzo bunların kendisinin ilgisini çektiğini farketti ve istemsizce gördüğü kombinlere fikirler üretiyordu.

Onun bu ilgisini gören ailesi Takada’yı Japonya’nın en önemli moda okullarından olan Tokyo Bunka Moda Koleji’ne gönderdi. Eğitim gördüğü sırada herkesi şaşırtan Kenzo ayrıca okulun ilk erkek mezunu diyebiliriz.

1964 yılında yaşadığı ev, devlet tarafından Olimpiyat Statı inşaat alanında kaldığı gerekçesiyle yıkılma kararı alındı. Bir tavsiye ve anlık bir cesaretle bir gemiye bindi. Paris’e giden bu gemi hayatının en önemli yolculuğunun başlangıcıydı.

Paris’e geldiğinde elbette fırsatlar ona altın tepsi ile sunulmamıştı. Ancak Takada’nın bir fikri vardı o buna güveniyordu. Japon kültürü konusunda iyiydi. Sonuçta doğup büyüdüğü ve eğitim gördüğü yerdi. Avrupa ise yeni kültürlerle tanışınca ilgi gösteriyordu. O da buna inanarak Avrupai bol kesim tarzını büyük Japon Çiçek tasarımları ile süsleyecekti. Fakat her şey istediği gibi olmadı. Koleksiyonunu çıkartabilmek için maalesef parası yetmiyordu. Kenzo Montmartre bölgesindeki manifaturacılardan ucuz, sezonu geçmiş kumaşlar aldı ve koleksiyonunu bunlarla tamamladı. 1970 yılında çıkarttığı bu ünlü koleksiyon seneler sonra yüzlerce modacı tarafından taklit edilecekti.

1970 yılında ilk koleksiyonunu tanıtan Kenzo bu süreçte kadın tasarımlarından devam etti. 1983 yılında ilk erkek koleksiyonunu çıkarttı. Koleksiyonunun üstünden beş yıl geçtikten sonra ilk Kenzo parfümünü çıkarttı. Moda koleksiyonları ne kadar konuşulursa konuşulsun; Kenzo parfümleri çok tutulmuştu ve bu alanda fazlasıyla ünleniyordu.

Tasarımları Fransa, New York ve Japonya’da gösteriliyordu. Butiğini açtığının ikinci senesinde Japonya’da “Fashion Editor Club of Japan” ödülüne lâyık görüldü. 2016 yılında da Fransız hükümeti tarafından Legion d’Honneur (Onur Lejyonu – Onur Nişanı) ünvanına sahip olmaya hak kazandı.

Kenzo’nun tek başarısı ve sevgisi modaya karşı da değildi. Filmlere ve sinema dünyasına da oldukça meraklıydı. 1981 yılında “Yume, yume no ato” filminin senaristliğini, kostüm dizaynını ve yönetmenliğini yaptı. Ünlü modacı Pierre Cardin’in hayatının anlatıldığı belgeseli House of Cardin’de ve Rose Palace’ta oyunculuk yaptı.

1993 yılına geldiğinde artık yorulmaya başladığını hissetti ve globalleşme yolunda ilerleyen ünlü marka Louis Vuitton Group’a Kenzo’yu sattı. Bu hareket LV için harika bir büyüme ve globalleşme anlamına geliyordu. Fakat LV onun tasarım dehasına ve yeteneklerine sonuna kadar inanıyordu. Bu yüzden 1993’te satmasına rağmen Kenzo’nun başında durmasını istediler. Modadan ayrılamayan Kenzo teklifi kabul etti ve 1999 yılına kadar markanın başında durmayı, tasarımlarını yapmayı kabul etti. Ancak 1999 yılına geldiğinde artık iyice yoruldu ve ailesiyle zaman geçirmek için buradaki konumundan da vazgeçti.

Toplamda hayatı boyunca 10 bine yakın tasarım yapan Kenzo, 2020 yılında Fransa’da Covid-19 sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Kenzo Tarzı

Ağırlıklı olarak farklı tasarımlı basic giyim ürünleri satan Kenzo’nun kendine has bir tarzı var. Özellikle doğu kültürünün çizgilerini Avrupai bir şekilde aktaran markanın en önemli çizgisi doğu-batı sentezi. İlk koleksiyonundan bu yana Asya çiçeklerini, o bölgenin motiflerini harika aktaran Kenzo’nun tek yaptığı bu değildi elbette. Genel olarak basic, işlemeli tişörtler, etnik gömlekler ve bunun gibi bir çok tasarımı moda dünyasına katmayı başardı.

Ayrıca ikonik kaplan modeli de artık Kenzo’nun logosu niteliğinde. Her sezonda en az bir çiçek ve kaplan modeline rastlayabilirsiniz.

Kenzo markası tasarımlarında daima Asya kültürünün sentezlerini taşıyor. Ancak Takada’nın ayrılışından sonra tasarımlarını güncellemeyi asla bırakmadı. Özellikle son dönemde erkek koleksiyonunu fazlasıyla güçlendiren Kenzo, tişört ve sweatshirtlerinde baskı yerine dikiş işleme modelleri kullanıyor. Bu sayede ürünün kalitesini daha nitelikli olarak ön plana çıkartabiliyorlar ve müşteri memnuniyeti daima yükseliyor.

Kenzo aktif olarak birçok ürün grubunda sevenlerine hizmet veriyor. Kenzo’nun ürün gamında başlıca olarak:

Elbise

Gömlek

Kazak

Mayo & Şort

Mont

Polo Yaka

Sweatshirt

Tişört

Asya tarzının Avrupa ile harmanlandığı eşsiz marka Kenzo’nun yeni sezon ürünlerini, lüks ve kaliteli giyimin adresi Exxeselection’da bulabilirsiniz.