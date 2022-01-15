Moda Severlerin Gözlerini Alamayacağı Mükemmel Filmler

Moda dünyası iyisiyle kötüsüyle hepimizin odağında olan bir gündem halinde. Herkes ne kadar az ya da çokta olsa modayla ve giyimle ilgileniyor. Kimimiz bir meslek olarak, kimimiz yoğun bir takipçisi olarak kimimiz ise sadece gündemi takip edip rutin giyimini değiştirecek kadar bilgi sahibi. Moda insanlığın bu kadar içine işlemişken sinema dünyasında da yer almazsa olmaz elbette.

Exxeselection Blog olarak sizler için modayı sevseniz de sevmeseniz de hoşunuza gidecek, izlerken mutlaka içerisinden kendinizden bir parça bulacağınız dizi ve film içeriklerini düzenledik. Bu filmleri mutlaka izlemenizi ya da listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz.

1. Şeytan Marka Giyer-The Devil Wears Prada (2006)

Film hakkında ilk bilmeniz gereken şey Oscar adayı bir başyapıt olması. Lauren Weisberger Şeytan Marka Giyer romanından uyarlanıp beyaz perdede bizlerle buluşan bir eser. İçerik olaraksa New York’ta yeni gazeteci olmuş bir kızın hayatını anlatıyor. Genç kızımız Andrea Sachs bulduğu işte bir yıl çalışabilirse, katlanabilirse istediği gazeteye girebileceğini düşünüyor. Fakat onun için büyük bir engel olan Runaway Magazin’in acımasız yöneticisi Miranda Priestly bekliyor. Çünkü Lauren kendisinin ikinci asistanı olarak giriyor. Lauren burada çok çalışarak kariyerini kazanmaya başlıyor fakat içine girdiği o şatafatlı dünya eski hayat tarzıyla bambaşka bir dünya çıkıyor. Oldukça güzel ve sürükleyici bu filmi herkese tavsiye ediyoruz.

2. Gia (1998)

Her sektörün kendi içinde görünmeyen yönleri vardır. Moda sektörüne yeni girecek, girmek isteyen okurlarımızın dikkatine. Bu filmi izlemeden karar vermeyin. Filmimiz Amerikan tarihinin ilk top modeli olarak kabul gören Gia Marie Carangi’nin moda dünyasına adım attığı 17 yaşından 27 yaşına kadar süren moda mücadelesini ve hayatını konu alıyor. Başrolünde Angelina Jolie’nin oynadığı bu harika filmi kesinlikle izlemelisiniz.

3. Valentino: Son İmparator (2008)

İşte gerçek bir başarı ve fedakârlık hikayesi. Biyografi, belgesel- film tadında olan bu içerik 2008 yılında hem moda hem sinema dünyasında ses getirdi. Filmimiz orta sınıf bir aileden gelen moda dâhisi Valentino Garavani’nin hayatını ve kendi imparatorluğu olan Valentino’yu kurma hikayesini anlatıyor. Özellikle şovları ve defileleri ile ünlü olan markayı her açıdan inceleyip detaylarını öğrenebileceğiniz bir belgesel. Valentino yeni sezon ve indirimli içerikleri Exxeselection’ da sizleri bekliyor.

4. Phantom Thread (2017)

Bu mükemmel filmden bahsetmeden önce Phantom Thread “En İyi film” dahil altı kulvarda aday olup “En İyi Kostüm” alanında Oscar ödülü almış bir film.

Phantom Thread oldukça yeni bir moda filmi. İngiliz moda dünyasını ele alan filmde ünlü terzi Reynolds Woodcock ve kız kardeşi Cyrill Woodcock kendi tarzları ile ülkenin burjuva sınıfına hitap ediyorlar. Reynolds’un müşterilerinde biri olan Alma Reynolds’a zamanla ilgi duymasıyla gelişen hikayede terzimiz bu genç kadını ilham perisi haline getiriyor ve aşkla dolu bu filmde bir başarı hikayesini de bizlerle buluşturuyor. Filmin en önemli dönüm noktası ise gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış olması.

5. Coco Chanel’den Önce (2009)

Gabrielle "Coco" Bonheur Chanel’in müthiş markası ve marka hikayesini anlatan bu filmden bahsetmeden önce gelin Coco Chanel’den biraz bahsedelim. Fransız moda tasarımcısı ve markanın kurucusu olan Gabrielle, oldukça ünlü ve önemli bir kişi. Time dergisinde “Yüzyılın en önemli 100 Kişisi” listesinde yer alan bir tasarımcı. Onu bu listeye sokanşeyse elbette tasarımları, hayatı ve fikirleri. Moda dünyasındaki maskülen yapıyı kadınlara uyarlayıp tüm dünyaya duyuran Chanel bu konuda bir öncü durumunda. Hatta kendisi 1930 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformalarını tasarlamıştır. 1980’lere kadar da bu üniformalar kullanılmış.

Coco Chanel’den Önce filmi; kadın erkek giyimini böylesine ustaca işleyen Coco Chanel’in yetimhanede başlayıp dünyanın en büyük tasarımcılarından biri yapan hayatını işlediği bir film.

6. Hayalet Hikayesi (Personal Shopper) (2017)

Hayalet Hikayesi, (Personal Shopper) listedeki diğer filmlerin aksine biraz farklı bir polisiye konuya sahip bir film. Genç kız olan Maureen, Paris’te çok ünlü bir modelin birebir alışveriş danışmanlığını yapıyor. Bu süreçte moda alanında birçok fikir ve seçenek görüyoruz. Maureen iş hayatında devam ederken ikiz kardeşini kaybediyor ve yas süreci devam ederken telefonuna bir mesaj geliyor. Mesaj ise ölen erkek kardeşinden geliyor.

Hem polisiye hem moda içerikli bu güzel yapım 2016 Cannes Film Festivalinde “En İyi Yönetmen” ödülünün de sahibi.

7. Zoolander 2 (2016)

İlk bölümü 2001’de çekilen Zoolander devam filmini biraz geç çıkartmış. Ancak geri dönüşleri efsane olmuş diyebiliriz. Filmde moda ikonumuz Derek arkadaşı Hansel ile yıllar sonra podyumlara geri dönmeye karar veriyor. Fakat işler pekte onların düşündüğü gibi gitmiyor. Çünkü son podyuma çıkışlarının üzerinden 15 yıl geçiren ikili artık moda ve podyum dünyasının sosyal medyanın elinde olduğunu görünce adaptasyon süreçleri oldukça zor ve izlemesi zevkli bir hal alıyor.

Gündemle de ilgili mesajlar barındıran eğlenceli film Zoolander, kadrosuyla oldukça dikkat çekmişti. Ben Stiller, Owen Wilson ve Will Ferrell başrolleri paylaştığı filmde, müzik dünyasının en önemli insanlarından olan Justin Bieber ve sinema dünyasının ünlü oyuncusu Penelope Cruz’da yer alıyor.

8. The Assassination of Gianni Versace (Versace’nin Katliamı) / American Crime Story (2018)

American Crime dizisi 2016 yılında ünlü Amerikan kanalı FX’te yayınlanmaya başlamış bir polisiye dizisi. İçerik olarak ise her sezon gerçek hayatta yaşanmış ünlü cinayetleri işliyorlar. American Crime ekibi dizinin birinci sezonunda O.J. Simpson davasını ele almışlardı. Dizinin ikinci sezonu ise hepimizin bildiği ünlü moda markası yaratıcısı Gianni Versace’nin trajik ölümünü anlatıyor. Versace’nin nasıl bir hayatının olduğu ve özellikle kardeşi Donatella Versace’nin markayı nerelere getirdiğini de görüyoruz. Dizideki Donatella karakterini canlandıran isim ise daha fragmanında herkesin ilgi odağı olan Penelope Cruz. Ayriyeten spoiler vermeden dizide Ricky Martin’in de bulunduğunu söylememiz gerek.

Bu efsane marka yaratıcısı hayatta olmasa da günümüze aynı bilinirlik ve kitlesiyle gelmiş durumda. Versace’nin ürünlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bonus Film Önerisi: Pretty Woman (1990)

Başrolünü müthiş oyuncu Julia Roberts’ın oynadığı belki çoğumuzun bildiği bu film aslında moda dünyasıyla ilgili değil. Ancak Julia Roberts’ın filmde giydiği her kıyafet dönemde o kadar konuşuldu ki gerçek bir ikon haline geldi. Hala izleyenlerin “Bu kombini bulmalıyım.” dedirten kıyafetlerini görmek için siz de filmi izlemelisiniz.

Bonus Dizi Önerisi: Gossip Girl (2007-2009)

Bir Amerikan gençlik dizisi niteliği olan dizi modadan direkt bahsetmiyor. Ancak dizi içerisinde dikkatli gözlerle izlerseniz oldukça fazla moda ikonlar, marjinal ve güzel kombinleri görebilirsiniz.