Modern Dünyaya Ütopik Yaklaşım: Versace İlkbahar/Yaz 2021 Koleksiyonu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında olduğumuz şu günlerde, kadınların birçok alandaki başarısını konuşuyoruz. Biz de modada ikon hale gelmiş ilham veren kadınlardan olan Donatella Versace’yi mercek altına alıyoruz. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımları ve artık nerede görseniz tanıyacağınız desenleriyle Versace koleksiyonları adeta büyüleyici etki bırakıyor.

2 Mayıs 1955'te İtalya'nın Reggio Calabria kentinde doğan ünlü tasarımcı Donatella Versace, bugün modanın en tanınmış isimlerinden biri. Donatella Versace, üniversitede öğretmenlik okurken ağabeyi Gianni Versace, yeni başlayan bir tasarımcıydı. Annesi de terzi olan Donatella Versace modanın etkisi altında büyümüştü. 1970'lerin sonlarında abisi Gianni Versace için çalışmaya başladı. Onun ilham perisi ve danışmanı olarak hizmet etti. Donatella Versace, 1980'lerde şirketin Versus serisinin tasarımcısı oldu. Erkek kardeşi 1997'de öldürüldükten sonra Versace Group'un sanat yönetmeni oldu.

Koleksiyonlarında kendi dünyasını tasarlayan Donatella Versace İlkbahar/Yaz 21 koleksiyonunda da heyecan dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Doğanın enginliğinden ve güzelliğinden esinlenerek, taze, fantastik ve düşündürücü bir kampanya sunmak için bizi okyanusun daha önce keşfedilmemiş derinliklerine götürüyor.

Denizyıldızı desenleri ve aksesuarları, ıslak makyaj ve saç efektiyle Versacepolis’e hoş geldiniz.

Versace’nin ikonik hale gelmiş olan desenleri ve o desenleri canlandıran turuncu, yeşil, pembe, mavi tonlar derin denizlerin rengarenk görüntüsünü sunuyor. Volan ve fırfır detaylar koleksiyonu hareketlendiren dokunuşlardan. Versace'nin deniz canlılarını tasvir eden ikonik ‘Trésor de la Mer’ baskısı 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonuyla geri dönüyor.

Koleksiyonu beğeniye sunulduğu atmosfer batık bir şehri andırıyor. Yunan mitolojisinden esinlenilmiş heykeller, küçük su havuzları ve fıskiyeler koleksiyona ihtişam katıyor. Sürdürülebilirlik tutkusuyla hazırlanmış koleksiyon pamuk, ipek ve geri dönüştürülmüş poliamid kumaşlardan oluşuyor.

Donatella Versace ilkbahar/yaz 2021 koleksiyonu ile bizlere ütopik bir dünya vaat ediyor. Yunan mitolojisinden kahramanların su altı şehrindeki görünümleri ve koleksiyonun parçalarını taşıyan modeller adeta büyüleyici bir etki yaratıyor.

Donatella Versace koleksiyonu şu sözlerle tasvir ediyor: “Bu görüntülerle modern Medusa'yı canlandırmak istedim. Ya da daha iyisi, birçok yüzünün birbirinden ne kadar büyük ölçüde farklı olabileceğini ve her kadının gerçekte Medusa olabileceğini vurgulamak. Hepimiz farklılıklarımız ve benzersiz karakterlerimizle kendimizi giyinmeye karar verdiğimiz şekilde de ifade edebiliriz. Aynı şey tabi ki benim için de geçerli. Cinsiyet farklılıklarının artık önemli olmadığı ve bize daha önce hiç olmadığı kadar özgür bir şekilde verildiği bir dünyada yaşıyoruz. Hadi kullanalım ve iyi kullanalım!”