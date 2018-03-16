Moon Bootlar: Dünya İçin Küçük, Moda Dünyası İçin Büyük Bir Adım

Etkileyici Hikayesi;

70'lerin sonu ve 80'lerin başında genç ayakkabı tasarımcısı ve aynı zamanda cesur bir girişimci olan Giancarlo Zanatta tarafından yaratılan Moon Boot ayakkabıları, hikayesi de oldukça etkileyici. Zanatta, 1969 yılında aya yapılan ilk yolculuktan oldukça etkilenmiş ve bu yolculukta ABD'li astronot Neil Armstrong'un giydiği botlardan ilham alarak Moon Bootları tasarlamış. Ayakkabı endüstrisinin en büyük başarılarından biri haline gelecek bir konsept olan Moon Bootlar moda dünyasına farklı bir bakış açısı getirirken, insanlık için çok önemli olan bir olayın da vurgusu gibi!

Ve Yayılıyor...

80'lerden itibaren tüm dünyada hızla yayılmasına rağmen Türkiye'ye 2010 yıllarında gelebilmiş olan bu yastıklı, kabarık ve şıklık abidesi botlar, şimdilerde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Tasarlandığı günden bu yana satışları yılda 700.000 çifte çıkan Moon Boot çeşitleri, geçen senelerde fırtınalar koparan Ugg modellerini bu yıl rafa kaldırttı.

Fırtınalar Koparsa Kopsun!

Geniş ayak tabanları, soğuğu ve nemi emen malzemesiyle ayağı hem sıcak hem de konforlu bir alan içerisinde tutan bu botlar, ısıyı dengeleyen özelliğe sahip. Dünyanın her yerinde yaşanan tüm kış şartlarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek Moon Boot modelleri dondurucu soğuklarda bile stil sahibi olmak isteyenler için ideal.

Her Zaman Bir Sıfır Önde!

İlk bakışta biraz kaba görünebilir ama uzun hırkalar, peluş kazaklar ve kürklü montlarla birlikte kombinlenince olağanüstü şık bir görünüm sağlayacağı konusunda tüm kızlar hemfikiriz sanırım :) Renk renk ve çeşit çeşit Moon Boot’ları kombinlemek de çok kolay. En paspal görünüme bile bir tarz katacak olan bu bot çeşitlerini ayağınıza giydiğiniz ilk andan itibaren seveceksiniz.

Hem kadın hem de erkek Moon Boot modelleri kürk detayları, görkemli tabanı ve yumuşacık iç yüzeyiyle gönülleri fethedecek ve her geçen yıl daha fazla görmeye alıştığımız ayakkabı çeşitlerinden biri haline gelecek gibi görünüyor.

Bu kalın yastıklı botların sağladığı koruma ve sıcaklığa dair daha ne söylenebilir ki? Belki de nostaljiye bir dokunuş ve uzak galaksilerin büyüsünü bizlere hatırlatacak olan bu botlara ayrıca bir önem vermeliyiz Her durumda, "Moon Boot" adıyla aya inişe olan atıfın kesinlikle bu tasarım fikrinin arkasındaki itici güç olduğunu hatırlamakta fayda olacaktır.