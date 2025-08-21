































AyakkabıGünlük/CasualLogoluSentetikBağcıklıKauçuk-Hava alabilmesi için file astar-ABZORB SBS topuk yastıklaması-ACTEVA LITE orta taban yastıklamasıABZORB ve SBS yastıklama teknolojileri ile donatılmış orta taban, darbe emilimini mükemmel şekilde gerçekleştirirken, yastıklama ve sıkıştırma direnci sunar. Orta tabandaki dalgalı çizgiler ve genişletilmiş salınım çubukları, ayakkabıya dinamik bir hareket hissi kazandırır ve her adımda destek sağlarABD