



























AyakkabıGünlük/CasualLogoluSüet, TekstilBağcıklıKauçuk-Orta taban ve topuktaki hafif EVA köpük yastıklama konforu artırır-ENCAP orta taban yastıklaması, tüm gün destek sağlamak için yumuşak köpüğü dayanıklı bir poliüretan jantla birleştirirVietnam