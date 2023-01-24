Renklerle 14 Şubat: Sevginin ve Aşkın Renkleri

14 Şubat, Sevgililer Günü olarak bilinir ve aşk ve sevginin simgesi olarak kabul edilir. Bu özel günde sevdiklerimize onlar için en güzel hediyeleri vermek ve en güzel anları yaşatmak isteriz. Evrensel olan tek dilin sevgi olduğunu düşünürsek bu sevgi ve aşk dolu günün kutlanması kulağa daha heyecan verici gelecektir. Küslükler biter. Arkadaşlıklar anlam kazanır. İlişkiler güçlenir ve seviye atlar. Kimilerinin en büyük aşkı eşi, sevgilisiyken kimilerininki en sevdiği evcil dostu, annesi, babası, çocuğu olabilir. Herkesin aşkı değişkenlik gösterse de ortak olan tek şey kalplerin bir olmasıdır. Elbette renkler de aşk ve sevginin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu renkler herkes için farklı anlamlar ifade edebilir ancak 14 Şubat’ın bir ortak rengi varsa o da kırmızıdır. O gün her yer kırmızıya boyanır. Kırmızı kalpler, kırmızı balonlar, kırmızı güller, kırmızı halılar, kırmızı elbiseler… Liste uzayarak devam eder. Kırmızı rengin vazgeçilmez olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de sevgiyi ve aşkı temsil eden renklerin ne anlama geldiklerini inceleyelim.

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Sevgililer Gününde Renkler ve Anlamları

Kırmızı aşkın, tutkunun ve hırsın simgesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda kırmızı rengin hızlı düşünme ve hızlı karar verme etkisinin de olduğu söylenir. Sevgililer Günü’nde sokakların ve çoğu mekanların bir anda kırmızıya boyanmasının sebebi de budur. Verilmek istenen mesaj genellikle “Aşkınızı destekliyoruz burada güzel vakit geçirebilirsiniz.” olacaktır.

Yeşil renk genellikle doğayı hatırlattığı için dinginliği, huzuru ve barışı temsil eder. Zeytin dalı da buradan gelmektedir. Sakin ve güven veren bir yapınız varsa yeşil sizin renginiz diyebiliriz.

Siyah çok çeşitli anlamları olan bir renktir. İki farklı yüzü var da denebilir. Bir yüzü matemi ve yası temsil eder. Bir yüzü ise asaleti, dik duruşu ve sağlamlığı temsil eder. Pek çok önemli ödül törenlerinde ve davetlerde kişilerin siyah giydiğini görebilirsiniz.

Beyaz saflığın renk bulmuş halidir. Masumiyeti, iyiliği ve umudu temsil eder. Aynı zamanda asaleti temsil etmeyi de siyah renkle birlikte paylaşır. Beyazın en güzel örneklerinden bir tanesi düğünlerin vazgeçilmez beyaz gelinlikleridir. Yeni bir yola adım atan gelinler mutluluk ve umut dolu bir yolculuğa adım atma ümidiyle beyaz giyerler.

Pembe sevgiyi temsil etmekte kırmızıyla yarışır. Kırmızı sevginin yanında şehveti ve tutkuyu da temsil ederken pembe daha çok saf sevgi ve çocuksuluğu temsil eder. Saf sevginin en güzel örnekleri de çocuklardır. Hepimizin bildiği gibi çocukların vazgeçilmez rengi pembedir.

Mavi duruluğu temsil eder. Her sözü bir su gibi duru ve berrak olan kişiler mavi rengi kullanmayı çok sevecektir.

Sarı enerjinin rengidir. Yeniden doğuşu, coşkuyu temsil eder. Enerjik ve yerinde duramayan bir yapınız varsa sarı sizin vazgeçilmez renginiz olabilir.

Sevginizi Renklerle İfade Edin

Sevginin ve aşkın renkleri herkes için farklı olabilir, ancak önemli olan sevdiklerinizle paylaştığınız anılar ve onlarla oluşturduğunuz bağdır. Renkler sevgimizi ifade etmek de güçlü bir araçtır. Önemsediğiniz kişiye onun sevdiği renkte bir çiçek almak ona dolaylı yoldan “Seni seviyorum ve önemsiyorum.” demenin farklı bir yoludur. Değer verdiğiniz kişinin sevdiği renkleri bilmek sizi en doğru hediye seçimine ulaştırmanın bir parçasıdır. Hediye olarak alacağınız bir sweatshirt, mont ya da ayakkabı elbette ki karşınızdaki kişiyi mutlu edecektir. Bu mutluluğa artı olarak alacağınız montun sevgilinizin en sevdiği renk olması, onu mutluluktan havalara uçurabilir.

Hediye ve Notlarınızda Renklerin Gücünden Faydalanın

14 Şubat için seçeceğiniz renkler, sevdiklerinizle olan ilişkinizi ve duygularınızı yansıtabilir. Örneğin; sevdiklerinize kırmızı bir çiçek göndererek tutkunuzu ifade edebilir veya beyaz bir gömlek alarak saf sevginizi temsil edebilir ve ilişkiye olan bağlılığınızı gösterebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinize siyah bir bluz alarak zarafeti ön plana çıkarabilir ve hediyenin yanına yazacağınız küçük bir not ile bunu taçlandırabilirsiniz. En büyük aşkınız çocuğunuzsa ona en çok yakışacağını düşündüğünüz pantolon ya da eteği alarak ömür boyu saklayabileceği bir not ekleyebilirsiniz. Bu not sevginizin bir temsilcisi olarak yıllar boyu saklanacak ve en güzel hatıralar da yerini alacaktır.

Renkli Süslemelerle Hediye ve Sürprizlerinize Boyut Katın

Sevdiğimiz kişiye en mükemmel olduğunu düşündüğümüz hediyeyi aldık. Şimdi geldi süslemeye. Aldığınız hediyenin önemi onu sevdiğiniz kişiye nasıl verdiğinizle de bağlantılıdır. Almış olduğunuz hediyeyi dümdüz vermek yerine güzel bir hediye paketi yapmak, karşınızdaki kişiye verdiğiniz önemi gösterir. Özenle hazırlanmış hediye paketleri karşı tarafa her zaman kendini daha iyi ve özel hissettirecektir. Kullanacağınız bir hediye kutusu ya da hediye paketi aldığınız hediyeyi daha gizemli hala getirecek ve karşınızdaki kişiyi meraklandırmaya yetecektir.

14 Şubat deyince akla ilk hediyeler gelse de hediyelerin yanında yazacağınız notlar da bir o kadar önemlidir. Sevdiğiniz kişiye olan duygularınızı ona aldığınız mükemmel hediyenin yanında kağıda dökmek duygusal açıdan altın vuruş olacaktır. Sevdiklerinize olan hislerinizi dilediğiniz gibi ifade edebilir ve ölümsüz bir anı bırakabilirsiniz. Bu notlar manevi açıdan ilişkinizi güçlendirecek ve bir adım öteye taşıyacaktır. Yazacağınız notların kağıtlarını ya da zarflarını seçerken de yine renklerin gücünden yararlanabilirsiniz. Klasik düz bir kâğıt seçmek yerine sevdiğiniz kişilerin hoşuna gidebilecek renkli kağıtlar ya da zarflar kullanabilirsiniz. Zarfın üzerine ekleyeceğiniz bir kurdele ya da çiçek de güzel bir detay olacaktır.

Sonuç olarak sevginin ve aşkın renkleri, insanların fikirleri ve duygularına göre değişebilir. 14 Şubat için seçeceğiniz renkler, sevdiklerinizle olan ilişkinizi ve duygularınızı yansıtabilir. Önemli olan, sevdiklerinizle oluşturduğunuz bağı ve onlarla paylaştığınız anıları kutlamaktır.