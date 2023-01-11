Romantik Bir Sevgililer Günü Sürprizi Nasıl Yapılır?

Yılın en romantik ve özel günü yaklaşırken herkes hazırlıklara başladı. Haliyle Sevgililer Günü’ne yaraşır bir şekilde romantik sürprizler hazırlamak ve yapılan sürprizi beğendirmek bu günün en büyük heyecanlarından biridir. Romantizm elbette çiftlerin kendi içlerindeki anlayışlarına göre şekillenebilir. Ancak bazı değişmeyen kurallar vardır ve bu püf noktalar anın heyecanı ile unutulabilir. Bu yazımızda size romantik bir sevgililer günü sürprizi hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi ve takip etmeniz gereken adımları aktaracağız. İşte tam liste Sevgililer Günü sürpriziniz!

Partnerinizin Nelerden Hoşlandığına Dikkat Edin

Her ne kadar belli kurallar da olsa romantizm çiftlerin arasında yaşanan bir olaydır. Örneğin çiçek almak gibi belli jestler herkes tarafından romantik kabul edilir. Ancak partneriniz çiçek sevmiyor olabilir ya da çiçeklere alerjisi olabilir. Böyle bir durumda onun sevmediği ya da kabul edemeyeceği hamleler yapmak Sevgililer Günü için çok doğru bir seçenek değildir.

Bu yüzden en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, partnerinizin nelerden hoşlandığına dikkat etmeniz. Buna hem yapacağınız aktiviteyi seçerken hem de alacağınız hediyeyi seçerken göz önüne almalısınız.

Elbette onun nelerden hoşlandığını çok iyi bilirsiniz. Ancak bazı detayları unutabilirsiniz ya da ilişkiniz yeni başladığı için fazla bir şey öğrenememiş olabilirsiniz. Bu konuda ilk destek alacağınız yer eski mesajlaşmalarınız ya da ortak bir arkadaşınız olabilir. Partnerinizin nelerden hoşlandığını tespit ettikten sonra ikinci aşama olan mekan seçme kısmına geçebilirsiniz.

İlişkinizde Anlamı Olan Bir Mekan Seçin

Başından söylediğimiz gibi, ilişkinizdeki romantizm aslında size özel olan bir şeydir. Özel lüks ve şatafatlı mekanlar da elbette unutulmaz olur; ancak ilişkinizde yeri olan özel bir yer kadar değerli değillerdir. Sizin için anlamı olan bir yeri tercih ederken, bazı şeylere dikkat ederek bu seçimi yapabilirsiniz. Örneğin, ilk görüştüğünüz, hediyeleştiğiniz ya da farklı bir “ilk”inizi paylaştığınız bir yer olabilir. Ya da çift olarak ikinizin birden gitmek istediği fakat gitmeye fırsat bulamadığı bir yer de çok anlamlı olacaktır.

Elbette anlamlı bir yer bulmak işin biraz daha kolay kısmı olabilir. Fakat buradan sonraki aşama, daha zor olabilir. Anlamlı ve hoş seçtiğiniz mekanınızı güzel bir sürpriz hediye ile taçlandırmak romantizm için altın vuruşlardan biri olacaktır.

Hep Hatırlayacağı Bir Sürpriz İle Onu Mutlu Edin

Bu tarz özel günlerde alınan hediyelerin ve sürprizlerin yeri çok ayrıdır. Normal zamanda alınan hediyelerden çok farklı bir yeri vardır. Günün romantikliği ve atmosferin güzelliği ile unutulmaz bir an yaşarsınız. İşte bu durumda partnerinize asla unutamayacağı, uzun zamandır istediği değerli bir sürpriz hazırlarsanız, 14 Şubat’tı tam manasıyla yaşatmış olursunuz.

Hediyenizi takdim ederken güzel paketlenmiş bir kutu tercih etmek hem hediyeye hem de özel güne daha çok özendiğinizin göstergesidir. Bu yüzden özenli hazırlanmış bir kutu ortamı daha da romantikleştirmenize yardımcı olur.

Sürpriz Hediye Kutunuza Romantik Notlar Yerleştirin

Özenle hazırladığınız kutunuzun içinde bir sürpriz daha olursa seviyeyi daha da yukarıya çıkartabilirsiniz. Bu sayede hediyenin karşı tarafta yaratacağı algı daha da yükselir ve hoş bir sunum olur.

Romantik notlarda ilişkinize özel notlar barındırabilirsiniz. Bu sayede onu şaşırtarak aranızdaki bağı güçlendirebilir ve daha romantik bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

Bu tarz not mesajları için internetten de yardım alabilirsiniz. Ancak en güzeli, ilişkinize özel bir cümle ya da onun en sevdiği şaire ait bir dize gibi onu düşündüğünüzü gösteren seçeneklerdir.

Bu tarz ufak notları kullanırken alabiliyorsanız bilgisayar çıktısı almaya gayret edebilirsiniz. Eğer el yazınıza güveniyorsanız el yazısı daha iyi bir seçenektir.

Bu tarz ufak jestler elbette hediyenin değerini arttırır. Ancak asıl olay her zaman hediyenin kendisidir. O yüzden hediyeyi seçerken daha dikkatli olmanız gerekir.

Kadınlar İçin Sevgililer Günü Hediye Seçimi

Sevgililer Günü herkes için özeldir ancak kadınlar bu dönemde biraz daha heyecanlı olurlar. Bu heyecanı seçtiğiniz hediye ile arttırmak ve yükseltmek için ona özel ve şık bir hediye beğenmeniz gerekir.

Sevgililer gününde eşinizin/sevgilinizin hak ettiği lüks hediyeyi almanızı öneririz. Exxeselection’da dünyaca ünlü lüks giyim markalarının birini tercih edebilirsiniz. Kadınlar arasındaki popüler markalar burada yardımınıza koşabilir. Kadınlar arasında popüler markalar:

Bu markaların ürünlerini Sevgililer Günü’nde hediye etmeniz fazlasıyla etkileyici olacaktır.

Markaya karar verdiniz ancak ne alacağınıza karar veremediyseniz, şubat ayı kış mevsimine denk geldiği için mont, kaban, sweatshirt gibi sıcak tutacak hediyeler tercih edebilirsiniz. Eğer gardırobunun yeterli olduğunu düşünüyorsanız, şunu unutmayın ki kadınların her zaman yeni çantaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden Guess ve Michael Kors markalı bir çanta/cüzdan hediyesi onları fazlasıyla mutlu eder. Çanta ya da cüzdanın içine ufak notlar bırakmayı da unutmayın.

Sevgililer Günü için kadın ve erkek seçeneklerini bir arada incelemek isterseniz Calvin Klein koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

Erkekler İçin Sevgililer Günü Hediye Seçimi

Erkekler hediye konusunda daha belirli şeyler beğenebiliyorlar. Kadınlar gibi fazla seçeneğin olmadığı erkek hediye alanında bazı hediyeleri ne kadar alırsanız alın etkisini yitirmez. Ancak bir tüyo vermek gerekirse erkeklerde bilinirliği yüksek, popüler markaları severler. Bu yüzden erkeklere sevgililer günü hediye seçimini yaparken marka bazlı bir seçim yapabilirsiniz. Erkekler arasında popüler ve bilinen markalar:

Bu markaların bir kısmı yalnızca erkekler için üretim yaparken bir kısmı da karışık üretim yapıyorlar. Ancak her biri erkekler arasında dünyaca bilinen ünlü markalardır. Hediyenizi alırken güzel bir paketleme talebinde bulunarak daha çekici hale getirmeyi unutmayın.

Marka haricinde ne alacağınızı düşünüyorsanız cüzdan ayakkabı gibi genel hediyeler değerini asla kaybetmezler. Markaların kaliteleri sayesinde uzun yıllar kullanabileceği cüzdan ve ayakkabıların tercih listenizde bulunmasını öneririz.

Hediyeyi İnternetten Seçecekseniz Dikkat Etmeniz Gerekenler

Eğer sevgililer günü hediyenizi internetten verecekseniz bazı şeyleri dikkate almanız gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi lüks marka satışı yapan sitelerin güvenilirliğidir. Normal giyim ürünlerine göre daha yüksek fiyatlarda olan yurtdışı ithal ürünleri satın aldığınızda güvence altında olmak istersiniz. Exxeselection gibi köklü web siteler burada satışın arkasında durarak yaşayacağınız problemlerde sizinle ilgilenirler.

Siparişi eğer internetten verecekseniz firmaların ürünleri kargoya veriş süresini dikkate almayı unutmayın. Hediyenizin Sevgililer Gününden sonra gelmesini istemezsiniz. Hızlı kargo imkanı sunan markaları ve firmaları tercih edebilirsiniz. Bu dönemlerde e-ticaret sitelerinin ve kargo şirketlerinin sipariş yükü çok olur. Bu yüzden her ne olursa olsun olası aksaklıklara denk gelmemek adına siparişinizi sevgililer gününe 1 ay kala vermiş olun.