Model : Bot

Sezon : Sonbahar/Kış





Desen : Desensiz







Materyal : Hakiki Deri





Taban Bilgisi : Kauçuk





Taban Kalınlığı : 2,5 cm





Detay :

-Zarif hatlar

-Elastik bilek kısmı ve arka çekme halkasıyla kolay giyilebilir

-Kauçuk tabanın işlevselliği ve yumuşak, esnek bir his sağlamak üzere tasarlanan Goodyear yapısıyla güncellendi

-Değiştirilebilir taban özelliği sayesinde uzun yıllar kullanım sağlar





Üretim Yeri : İtalya