Tatil İçin Gösterişli Yaz Kombinleri

Tatil İçin Gösterişli Yaz Kombinleri

Tatil kombinleri dendiğinde akla genellikle rengarenk elbiseler, canlı tonlardaki bikini, şort ve mayo modelleri gelir. Bu yaz da her zaman olduğu gibi benzer parçalar trend olmakla beraber aynı zamanda farklı renkler, kesimler ve modeller de ön plana çıkıyor. Hem günlük hem plaj giyim konusundaki bu yenilikleri takip ederek, siz de güncel modaya kolayca ayak uydurabilirsiniz. Kadınların yanı sıra erkekler için de yaratıcı, pratik ve yenilikçi detaylarla donatılmış yaz sezonu giyim ipuçlarını bulabileceğiniz bu içerik aracılığıyla trendleri yakalayabilmenin ötesinde tarzınızı güçlendirebilmeniz de mümkün. Tatil kombinlerinizde kullanabileceğiniz deniz giyim parçalarını, dünya çapında ünlü markaların mevcut tatil sezonuyla uyumlu koleksiyonlarını ve çok daha fazlasını öğrenmek için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

Bu Yaz Kadınlarda Hardal ve Kiremit Tonları

Tatil kombinleri arasından pek de alışık olmadığımız renkler arasında yer alan hardal ve kiremit tonları, aslında geçen yaz moda olan bej tonlarının devamı sayılıyor. Bu sezonda da özellikle bej rengi cepli mini şortlar göze çarpsa da ağırlıklı tonları çöl ve güneşi çağrıştıran daha koyu renkler oluşturuyor. Bunlar dışında beyaz, mint yeşili ve camgöbeği gibi daha canlı tonlar da her yaz olduğu gibi yine revaçta, bu nedenle tatil kombinlerinizde bu renklere bolca yer verebilirsiniz. Kiremit rengi bir crop-top modelini rahat kesim ve bilekte biten hardal rengi bir pantolonla tamamlayabilirsiniz. Tüm bunların altında ise düz beyaz bir Lacoste spor ayakkabı, hem rahatlık hem şıklık açısından mükemmel bir tamamlayıcı görevi görecektir. Tatil kombinleri yaparken, aksesuar konusunda ise bej spor bir el çantası ya da hasır detaylı plaj çantalarını tercih edebilirsiniz, bu sayede plajın en şık kombini sizde olacak!

Erkeklerde Tatil Kombinleri

Kadın bikini ve mayo modellerinde göze çarpan koyu renklerden, bu yaz erkek giyim ürünleri de oldukça etkilenmiş görünmekte. Özellikle haki tonları başta olmak üzere lacivert ve siyah gibi oldukça koyu tonların ön plana çıktığı tatil kombinlerinde, tişört ve gömlek gibi üst giyim ürünleri koyu tonlarıyla dikkat çekiyor. Erkek deniz şortu ve pantolon modelleri gibi tüm alt giyim ürünleri ise kontrast oluşturacak olan açık renklere bürünüyor. Siyah düz bir Hugo Boss erkek gömleği, beyaz slim-fit bir Emporio Armani jean pantolonla kullanarak hem klasik hem sezona uygun bir seçim yapabilirsiniz, bu kombinle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Tatil kombinleri yaparken benzer şekilde gömlek yerine yine siyah ya da lacivert, desensiz bir Lacoste polo yaka tişört de kullanabilirsiniz. Ayakkabı olarak da Calvin Klein günlük kombin parçaları, plaj tarzınızla kolayca uyum sağlayabilecek oldukça şık ve rahat seçenekler içeriyor.

Yaz stilinizi tamamlayacak zamansız parçalar için Calvin Klein günlük kombin parçaları koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.

Marin Giyim Stili Bu Yaz Ön Planda

Marin tarzı, dekorasyondan modaya farklı alanlarda her dönem kendisine yer bulmayı başaran güçlü bir tarz. Çapa desenleri, rafine çizgiler, lacivert ve beyaz şeritlerden meydana gelen bu klasik tarz, tatil kombinleri yaparken her zamankinden çok daha fazla ön plana çıkıyor. Bu tatil sezonunda özel bir tarza sahip olmak istiyorsanız, siz de marin stili giyim ürünlerini değerlendirebilirsiniz. Denizci giyim tarzı olarak da bilinen ve Victoria Beckham’dan Brad Pitt’e dünyaca ünlü isimlerin de sıklıkla tercih ettiği tatil kombinleri arasında bulunan marin stili, hem parçalar özelinde hem de genel kombinler açısından oldukça elegant seçenekler barındırıyor. Bu sezon başta Tommy Hilfiger, Guess ve Lacoste olmak üzere birbirinden farklı markaların şık koleksiyonları aracılığıyla siz de tatil kombinlerinizde marin tarzına sahip olabilirsiniz.

Marin tarzı, çoğu zaman yalnızca iki ayrı kontrast renkten oluşan çizgili mini elbiseler, lacivert ya da beyaz tek renk polo yaka tişört modelleri ve sade beyaz günlük ayakkabı çeşitlerinden meydana geliyor. Bu tarzı, beyaz veya lacivert renkli deri sırt ya da el çantalarıyla tamamlayabilirsiniz. Daha zarif ve şık bir görüntü elde etmek isterseniz, boynunuza takabileceğiniz sade bir fularla da bu amacınızı pratik bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Gemici tarzı erkeklerde çoğunlukla koyu renk polo yaka tişörtler ve açık tonlardaki pantolon ya da roller şort modellerinden oluşuyor. En trend erkek ayakkabı modelleri arasında yer alan beyaz tabanlı klasik siyah deri ayakkabıları da yine tatil kombinleri arasında değerlendirebilirsiniz.

Marin Giyim Stilindeki Tatil Kombinleri

Kolay bir şekilde plaj giyimine de adapte edilebilen marin tarzı, ağırlıklı olarak çizgili bikini, mayo ve pareo modelleri içeriyor. Klasik beyaz bir Birkenstock terlik ve beyaz bez çantalarla harmanlayabileceğiniz marin tarzıyla kadın mayo ve bikini ürünlerinde bu sezon şıklık açısından oldukça özgün ve farklı bir çizgi yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu tarz tatil kombinlerinin en ideal tamamlayıcılarından bir diğeri ise hasır şapkalar sayılıyor. Erkeklerin plaj stilinde çizgili ya da düz plaj şortu olarak karşımıza çıkan gemici tarzını diğer aksesuarlarınızla daha şık ve ilgi çekici bir hale getirmeniz mümkün. Bunun için beyaz parmak arası terlik ya da beyaz sandalet modellerinden yardım alabilirsiniz. Ek olarak tatil kombinlerinin vazgeçilmezi olan polo yaka tişörtler için Lacoste ile beraber Fred Perry markasını da tercih edebilirsiniz. Aksesuar için hem işlevsel hem şık bir alternatif olan külah model hasır şapkaları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aksesuar ve Takıları Değerlendirmeyi Unutmayın

Tatil kombinlerinde kıyafetlerden bu kadar bahsedip aksesuar ve takıları göz ardı etmek olmaz. Başta kemer, çanta ve şapka olmak üzere pantolon askısı ya da fular gibi diğer aksesuarları da değerlendirerek kombinlerinizi çok daha detaylı, özgün ve sofistike bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda aksesuarlar kadar takılar da hem gün içerisinde hem plajda tatil kombinlerinizin mükemmel bir tamamlayıcısı olabilir. Bu senenin tatil kombinlerinde trend aksesuarların başında ip kemerler geliyor. Halatı andıran naturel görüntüleri, siyahtan beje farklı renk seçenekleriyle ip kemerler, bu sezon vazgeçilmezleriniz arasına girebilir. İp kemerler dışında özellikle tek parça elbiselerinize daha güçlü bir görüntü kazandırmak için kalın ve parlak kemer modellerini de tercih edebilirsiniz.

Son yıllarda hayatımıza yenilikçi bir aksesuar olarak giren akıllı saatleri de değiştirilebilir kordonları sayesinde kıyafetlerinize uygun bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak rengarenk fularlar sayesinde yaz kombininize hareket ve canlılık katabilir ya da modası hiçbir zaman geçmeyen choker modelleriyle kıyafetlerinizle beraber boynunuzda da oldukça estetik bir görüntü yaratabilirsiniz. Son olarak, tatil kombinlerinde yaza damgasını vuran tekli küpe modellerine değinmeden geçmek olmaz. Bu küpe modelleri ile modern bir görünüme sahip olup yaz şıklığını yakalamanız mümkün.

Erkek aksesuarlarında ise her sezon olduğu gibi bu sezon da kemer ve saat modelleri vazgeçilmezler arasında bulunuyor. Akıllı saatlerin daha klasik tarzlara hitap eden metal ya da deri kordonlu analog görüntüye sahip alternatifleriyle kombinlerinize dikkat çekici bir dokunuş katabilmeniz mümkün. Aynı zamanda bu yılın tatil kombinlerinin trendleri arasındaki kalın kemer modellerine ek olarak dilerseniz daha özgün bir tarz için pantolon askılarından da faydalanabilirsiniz.