Ünlü Moda Markalarının Gerçek Okunuşları

Yıllardır yanlış söylediğiniz ya da bildiğiniz moda markası isimleri olabilir. Fransız, İtalyan, Alman ve Amerikalı bu markalar, dillerine özgü telaffuz kuralları nedeniyle Türkçeye çok farklı geçiyor. Sizler için hazırladığımız bu rehberde 15'ten fazla markanın doğru telaffuzunu, kökenini ve neden söylerken bu kadar karıştırıldığını bulacaksınız.

Fransız Moda Markalarının Doğru Okunuşu

Fransızcada pek çok harf sessiz okuduğundan ya da beklenmedik sesler çıkardığından ve özellikle kelime sonundaki ünsüzler ve "H" harfi çoğunlukla yutulduğundan telaffuzu zor olabiliyor. Bu yüzden Fransız markaları Türkçe konuşanlar için en sık karıştırılan grup oluyor.

Louis Vuitton Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Lui Viton

Köken: Fransa — Paris, 1854

Yaygın yanlış okunuş: "Luyi Vuitton", "Luvis Vuiton"

Fransızcada kelime sonu "-on" hecesi burundan ve sessiz biçimde okunur. Baştaki "s" harfi tamamen yutularak telaffuz edilir. Dünyanın en değerli lüks marka sıralamalarında sürekli ilk sıralarda yer alır.

Hermès Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Er-Mez

Köken: Fransa — Paris, 1837

Yaygın yanlış okunuş: "Hermes", "Her-mis"

Fransızcada "H" harfi sessiz olduğundan hiç okunmaz. Sonundaki "ès" eki ise "ez" sesiyle telaffuz edilir. Birçok kişinin "Hermes" diye okuduğu bu marka, aslında "Ermez"e çok daha yakın bir sesle telaffuz edilir.

Givenchy Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Jivan-şi

Köken: Fransa — Paris, 1952

Yaygın yanlış okunuş: "Givençi", "Givenki"

Parfüm ve haute couture koleksiyonlarıyla ikonik olan Givenchy markasının adını teleffuz ederken "G" harfi Fransızcada "e/i" sesli harflerinin önünde yumuşak "J" sesine dönüştüğünden ve "ch" hecesi ise İngilizce gibi "ç" olmadığından, Fransızcada "ş" olarak okunur.

Pierre Balmain Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Piyer Bal-men

Köken: Fransa — Paris, 1945

Yaygın yanlış okunuş: "Piyer Balmayn", "Piyer Balmain"

Şık günlük giyimde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Balmain markasının adını telaffuz ederken "Balmain" kelimesinin sonundaki "-ain" hecesi Fransızcada "men/en" şeklinde okunduğundan; İngilizce gibi "meyn" olmadığı için Bal-men şeklinde okunur.

İtalyan Moda Markalarının Doğru Okunuşu

İtalyanca genel olarak yazıldığı gibi okunur; ancak "c" ve "g" harfleri hangi sesli harfin önüne geldiğine göre farklı sesler çıkarır. Bu kural bilinmediğinde telaffuz hataları kaçınılmaz oluyor.

Versace Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Ver-sa-çe

Köken: İtalya — Milano, 1978

Yaygın yanlış okunuş: "Verseys", "Versace" (İngilizce gibi)

İtalyancada "ce" hecesi daima "çe" olarak okunur. "Verseys" okunuşu, İngilizce ses kurallarının yanlış uygulanmasından kaynaklanır. Kurucusu Gianni Versace'nin Milano'da yarattığı bu marka, Medusa sembolü ve cesur tasarımlarıyla efsaneleşmiştir.

Versace Jeans Couture Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Ver-sa-çe Cinz Kutur

Köken: İtalya — Milano

Yaygın yanlış okunuş: "Verseys Jeans Kutur"

Versace'nin daha erişilebilir fiyatlı alt markası olan Versace Jean Couture markasının okunuşunda "Jeans" İngilizce telaffuzuyla "cinz", "Couture" ise Fransızcadan gelir ve "kutur" olarak telaffuz edilir.

Moschino / Love Moschino Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Mos-ki-no

Köken: İtalya — Milano, 1983

Yaygın yanlış okunuş: "Moşino", "Moşçino"

İtalyancada "ch" her zaman sert "k" sesi verir. Dolayısıyla "Moschino" → "Moşino" değil, "Moskino"ya yakın ama tam doğrusu "Moskino"dur. Alt markası olan Love Moschino markası da çanta tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Giorgio Armani Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Cor-co Ar-ma-ni

Köken: İtalya — Milano, 1975

Yaygın yanlış okunuş: "Cirgio", "Giorco"

Giyimden parfüme geniş bir yelpazede dünya devi konumunda olan Giorgio Armani markası telaffuz edilirken, İtalyancada "Gi" hecesi "ci/co" benzeri bir sesle başlar. Bu yüzden "Giorgio" → "Cirgio" değil, "Corco" şeklinde okunur.

Alman Moda Markalarının Doğru Okunuşu

Almancada ünlü harfler Türkçeye benzer biçimde okunur; ancak "u" harfi çoğunlukla "ü"ye yakın bir ses çıkarır ve bileşik kelimeler tek parça okunur.

Hugo Boss Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Hügo Bos

Köken: Almanya — Metzingen, 1924

Yaygın yanlış okunuş: "Hyugo Bos", "Hugo Boss" (İngilizce gibi)

Köklü Alman marka kimliğini takım elbise ve parfüm alanında sürdüren Hugo Boss markası telaffuzunda "Hugo" kelimesi Almanca okunuşuyla "Hügo"ya yakındır; "Hyugo" ya da "Hyuco" telaffuzları yanlıştır. "Boss" kısmı ise aynen okunur.

Amerikan ve İngiliz Moda Markalarının Doğru Okunuşu

Calvin Klein Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Kelvin Klayn

Köken: ABD — New York, 1968

Yaygın yanlış okunuş: "Calvin Kilayn", "Calvin Kleen"

"Calvin" İngilizce telaffuzuyla "Kelvin"e yakındır. "Klein" ise Almanca kökenli olup "Klayn" şeklinde söylenir. Soyad kısmı en çok karıştırılan bölümdür.

Guess Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Ges

Köken: ABD — Los Angeles, 1981

Yaygın yanlış okunuş: "Gyues", "Gyues"

"Guess" kelimesi Türkçedeki gibi iki heceli değil, tek heceli "Ges" olarak okunur. İngilizce "tahmin etmek" anlamına gelir; "u" ve son "e" harfi sessizdir.

Alexander McQueen Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Alek-san-dır Mek-kuin

Köken: İngiltere — Londra, 1992

Yaygın yanlış okunuş: "Aleksander Mek-kwen"

İskoç asıllı tasarımcı Lee Alexander McQueen'in kurduğu, ayakkabı ve aksesuar tasarımıyla dünyaca ünlü bu markanın telaffuzunu yaparken "McQueen" soyadındaki "Mc" ön eki "Mek", "Queen" ise "kuin" şeklinde okunur.

Kanada Kökenli Moda Markalarının Doğru Okunuşu

Dsquared2 Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Di-skuerd Tu

Köken: Kanada — 1994 (İtalya'da tasarım)

Yaygın yanlış okunuş: "Dısküared", "Di-square-d-iki"

Kanadalı ikiz tasarımcılar Dean ve Dan Caten'ın kurduğu, İtalyan ve İngiliz stilini harmanlayan bu marka okunurken, en yaratıcı biçimde yanlış okunan markalar arasında tartışmasız birinci denilebilir. "D Squared 2" yani "D Kare 2" anlamına gelir.

Canadian Peak Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Kınedıyın Piyk

Köken: Kanada

Yaygın yanlış okunuş: "Kanadian Peak", "Kanadiyen Peak"

Soğuk hava modasının vazgeçilmezi; özellikle mont ve parka koleksiyonuyla tanınan bu markanın telaffuzunda, "Canadian" kelimesi İngilizce aksanıyla "Kınedıyın" olarak okunur; Türkçedeki "Kanadian" telaffuzu yanlıştır.

Kökeni Karıştırılan Markaların Doğru Okunuşu

Jacob Cohen Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Ceykıp Kohin

Köken: İtalya — 1985

Yaygın yanlış okunuş: "Jacob Cohen" (Türkçe gibi)

Premium denim ve pantolon koleksiyonuyla öne çıkan İtalyan markası, butik kalitesiyle tanınır. Bu markanın adı okunurken de "Jacob" İngilizce kökenli olup "Ceykıp"a yakın okunur.

Yabancı Sanılan Türk Moda Markası: Les Benjamins

Dışarıdan bakıldığında tam bir Fransız markası izlenimi veren Les Benjamins, aslında Türkiye'nin en başarılı streetwear markalarından biridir.

Les Benjamins Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Le Ben-ja-men

Köken: Türkiye — İstanbul

Kurucusu Bünyamin Aydın, Almanya'daki hayatından ilham alarak bu ismi koymuş. Rahat kombinler ve özgün tasarımlarıyla hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir konuma sahip olan bir markadır.

Bonus: Moda Dışı Ama Sık Yanlış Okunan Ünlü Markalar

Moda markalarıyla sınırlı kalmayıp günlük hayatta sıkça karşılaşılan diğer markaların telaffuzlarına da göz atalım.

Yves Rocher Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: İv Roşe

Köken: Fransa — 1959

Yaygın yanlış okunuş: "Yıves Roşer", "Yves Roçer"

Fransızcada "Yves" ismi "İv" şeklinde okunur. "Rocher" ise "Roşe"dir; sonundaki "r" sessizdir. Kişisel bakım ve kozmetik alanında dünyanın önde gelen markalarından biridir.

Schwarzkopf Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Şvartz-kopf

Köken: Almanya — 1898

Yaygın yanlış okunuş: "Schvartzkof", "Şvartzkopf"

İlk bakışta çözümsüz bir bulmaca gibi görünse de Almanca için oldukça standart bir kelimedir. "Schwarz" = siyah, "Kopf" = kafa/baş anlamına gelir.

Škoda Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Şko-da

Köken: Çek Cumhuriyeti — 1895

Yaygın yanlış okunuş: "Skoda", "İskoda"

Avrupa'nın en köklü otomobil markalarından biri olan bu marka yıllardır düz "Skoda" diye okunsa da Çek dilinde "Š" harfi "Ş" sesiyle okunur. Bu yüzden doğru telaffuz "Şkoda"dır.

Citroën Nasıl Okunur?

Doğru okunuş: Sit-ro-en

Köken: Fransa — Paris, 1919

Yaygın yanlış okunuş: "Sitron", "Sitroyen"

Fransız araç markasının sonundaki "ën" hecesi hafif gırtlaktan çıkan bir ses taşır; Türkçeye en yakın karşılığı "en"dir. "Sitron" ya da "Sitroyen" gibi telaffuzlar yaygın ama yanlıştır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Nike isminin Türkiye'de yaygın biçimde "Nayk" olarak telaffuz edilmesinin nedeni nedir?

Türkçede her harf okunur; sessiz harf kullanımı son derece sınırlıdır. Bu nedenle Türkçe ses alışkanlığına sahip okuyucular, Nike kelimesini doğal olarak tek heceli biçimde telaffuz etme eğilimindedir.

Versace isminin "Verseys" şeklinde telaffuz edilmesi neden yanlıştır?

Versace, İtalyanca kökenli bir marka adıdır; dolayısıyla İngilizce ses kuralları bu kelimeye uygulanamaz. İtalyancada "ce" hece kombinasyonu daima "çe" olarak okunurken İngilizcede aynı kombinasyon "s" sesine dönüşür.

Hermès isminin baş harfi olan "H" neden telaffuz edilmez?

Fransızcada "H" harfi iki farklı kategoride ele alınır: sessiz H (h muet) ve yarı-sesli H (h aspiré). Hermès, sessiz H kategorisine girmekte olup kelime başındaki bu harf hiçbir koşulda telaffuz edilmez.

Dsquared2 marka adının doğru okunuşu neden bu denli bilinmemektedir?

Dsquared2, tipik bir sözcük değil; matematiksel bir gösterimi andıran sembolik bir marka adıdır. Marka adı, sıradan bir sözcük gibi değil bir kısaltma mantığıyla kurgulandığından standart okuma alışkanlıkları işlevsiz kalmakta ve telaffuz güçleşmektedir.

Les Benjamins bir Türk markası olmasına rağmen neden yabancı kaynaklı zannedilmektedir?

Markanın Fransızca yapıdaki ismi, uluslararası görsel kimliği ve küresel dağıtım ağı, tüketiciler üzerinde yabancı köken izlenimi yaratmaktadır. Oysa marka, İstanbul merkezli olup koleksiyonlarında zaman zaman Türk kültürüne ve İstanbul'a referanslar yer almaktadır.

Giorgio Armani ismindeki "Giorgio" kelimesi neden "Cirgio" olarak telaffuz edilmektedir?

"Giorgio" kelimesinde yer alan "gi" hece kombinasyonu, İtalyancada "ci/co" benzeri bir sesle başlar. Bu kural, "gi" hecesinin sesli bir harften önce geldiği tüm İtalyanca kelimelerde geçerlidir.