Ünlü Moda Markalarının Instagram Yüzleri

Sosyal medya her geçen gün daha da hayatımıza giriyor ve daha popüler hale geliyor. Yapılan araştırmalara göre sosyal medyada geçirilen zaman ortalama 2 saati geçmiş durumda. İnsanlar yalnızca boş vakitlerinde değil; işte, okulda, molada, uyumadan önce, toplantıda kısacası her yerde telefonunu açıyor ve sosyal medyaya giriyor. Durum böyle olunca reklam ve iş birliği dünyası da sosyal medyaya evrilmeye başladı.

Eskiden iş birliğini TV ve dergilerde yayınlayan markalar artık bu iş birliklerini sosyal medyadan duyurmakla yetiniyor. Hatta yalnızca sosyal medya paylaşımları üzerine anlaşılan iş birlikleri bile mevcut. Marka ünlünün takipçilerinden, ünlü ise markanın prestiji ve gelirinden yararlanıyor.

Tam bir kazan/kazandır ilkeli bu yapımda elbette belli başlı ilkeler var. Bunun en önemli kuralı markanın seçtiği ünlünün onu yansıtabilir olması. Markayı temsil edecek yüz, satılan ürünle alakasız olursa işler yolunda gitmeyebilir. Bu yüzden bu tarz iş birlikleri diğer bir tabiriyle influencer marketing/celebrity branding çok dikkat edilmesi gerekenhassas bir pazarlama yöntemidir.

Moda Markalarında Ünlü Esintileri

Elbette moda markaları da onlarca yıldır reklamlarında ünlüleri kullanıyor ve bazı eventlere sponsor oluyor. Reklam ve sponsorluk dünyasının değişmesiyle beraber moda markaları da sosyal medya hesaplarında ünlülere yer vermeye ya da ünlüler moda markalarına profillerinde yer vermeye başladı. İşte dünyaca ünlü giyim ve moda markalarının celebrity branding’leri.

Boss

Boss özellikle 2022 Spring/Summer’a inanılmaz bir giriş yaptı. En çok ünlü listesine sahip markalardan biri olan Boss bu sene sosyal medyasına fazlasıyla önem verdi. Listedeki bazı ünlülerle sadece sosyal medya için bazıları ile ise sadece reklam filmleri için anlaşan dev marka fazlasıyla verim aldı diyebiliriz.

Boss’un 2022 celebrity listesinde; Anthony Joshua, Future, Kendall Jenner, Matteo Berrettini, Hailey Bieber,Minho Lee, Alica Schmidt, Joan Smalls, Khaby Lame,Jacob Elordi, Alvaro Morte yer alıyor.

Bunun dışında günlük hayarında Boss tercih eden ve bunu paylaşan ünlüleri de asla gözünden kaçırmayan Boss, Marvel’in ünlü ve yakışıklı oyuncusu Chris Hemsworth (Thor) gibi biri Boss giydiği gibi fotoğrafını paylaşmayı unutmuyor.

Michael Kors

Kadın aksesuar giyiminde bir numaralardan olan Michael Kors kendi tarzında ve hedef kitlesine uygun celebrityleri saptamakta gerçekten çok yetenekli. Oldukça karakteristik bir kadın aksesuar markası olan Michael Kors’un iş birlikleri de oldukça karakteristik ünlüler. 2022 yılının yaz sezonunda Michael Kors Bella Hadid, Lori Harvey ve Cindy Bruna ile karşımıza çıktı.

Emporio Armani

Dünyanın en global giyim grubundan biri olan Emporio Armani’nin özellikle celebrityleri çok meşhur diyebiliriz. Böylesine global bir markanın ünlülere yer vermemesi zaten beklenemezdi. Sık sık yeni yüzlere yer veren Emporio Armani bu sene ciddi takipçileri olan Barbara Palvin ve Cristiano Caccamo’ya yer verdi.

Calvin Klein

Sokak stilinin en önemli markalarından Calvin Klein’ın anlaşmaları ve ünlü kullanımı da kendisi gibi bir hayli farklı. 2022 yılında Williem Defeo ve Machine Gun Kelly’ye yer verdi.

Guess

Elegant ve feminen bir marka olan Guess reklam yüzlerinde farklı ülkelerden mankenler kullanıyor. 2022 yılında Guess instagram hesabında Hannah Godwin, Baby Music, Kat Grebenko, Karolina Pisarek yer aldı. Çarpıcı ve etkileyici modellere yer veren Guess elegantlığa oldukça önem veriyor.

Moon Boot

Dünya’nın en güzel bot markalarından biri olan Moon Boot kendine has tarzıyla zaten binlerce takipçiye sahip. Sosyal medya iş birliklerinde genelde daha karakteristik, this moment paylaşımlara yer veren Moon Boot’un profilini incelediğinizde fotoğraflar kasıtlı mı çekilmiş yoksa ünlülerin günlük fotoğrafları mı anlayamıyorsunuz.

Moon Boot yine Guess gibi elegant ve başarılı mankenler ve aktörler kullanıyor. Ancak sadece mankenler değil sektörün öncülerinden Vogue dergisi İngiltere stilisti Julia Sarr gibi isimlere de yer veriyor. Moon Boot Instagram’ında bu sene Dua Lipa, Mariah Carey gibi isimlere yer verdi.

Kenzo

Tasarımlarında Asya’nın Avrupa ile harika harmanlandığı marka Kenzo’da fazlasıyla eğlenceli eventleri ve yepyeni tasarımları Instagram adresinden görebilirsiniz. Özellikle Instagram’ı tam kararında ve yeterli kullanan Kenzo’nun reklam yüzlerini hızlıca görmek mümkün. Kenzo sosyal medya hesabında Pharell Williams, Justin Timberlake ve Jaden Smith gibi popüleritesi yüksek isimlere yer verdi.