Viskon Kumaş Nedir?

Tekstil alanında kullanılan viskon kumaş doğal görünümlü ancak yapay yollarla üretilen kumaş türlerinden birisidir. Bitkisel hammadde kullanılarak üretilen kumaştır ve tekstil alanında birçok ürün türünde kullanılıyor. Odun hamurundan elde ediliyor ve kimyasal işlemler sonucu yarı sentetik lifler şeklinde hazırlanıyor.

Tekstil ürünlerinin çoğunda kullanılan viskon kumaş nedir sorusu için pamuk hissi veren yumuşak dokulu kumaş açıklaması yapılır. Kumaş yapısının yumuşak ve nefes alabilen özelliklere sahip olması, daha çok yazlık kıyafetlerde tercih edilmesini sağlıyor.

Tüm renk seçenekleri uygulanabiliyor ve kullanılan renklerde solma sorunu yaşanmıyor. Giysi ürünlerinde tüm renkler daha canlı ve parlak görünüme sahiptir. Dökümlü ve kaygan yapısı ile kıyafetlerde şık görüntü oluşturabiliyor. Doğal ürün olması, cilt dostu olmasını ve kullanıcılarda alerji etkisi oluşturmamasını sağlıyor.

Pamuksu yapısı ile yumuşaklık hissi verirken, emicilik özelliği de yüksektir. Teri kolay emdiği için yaz aylarında giyim konforunun yaşanmasını sağlıyor. En önemli özelliklerinden biri, şık ve doğal görünümlü olmasıdır. Serin tutar ve terletmez. Bu özelliği ile kullanım konforunun yüksek olmasını sağlıyor.

Yumuşak ve parlak kumaş olması, kolay kırışmasına neden olabiliyor. Kolay kırışması, kumaşın dezavantajları arasında yer alıyor. Elbise, gömlek, şal gibi giyim ürünlerinde sıklıkla kullanılan kumaşlardandır.

Kullanıcılar, yıkama talimatlarına göre yıkama işlemi yaptığında, kumaşın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor. Kısacası, kimyasal işlemlerle selülozdan üretilen, kullanışlı ve modern görünümlü bir kumaş türüdür.

Viskon Kumaş Nerelerde Kullanılır?

Tekstil ürünleri kullanılarak birçok ürün tasarım ve üretimi yapılıyor. Geniş kullanım alanına sahip olan viskon nedir ve nerelerde kullanılır? Odun hamurusun kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edilen parlak görünümlü, yumuşak dokulu kumaş türüdür. Viskon kumaşların birçok kullanım alanı vardır. Giyim sektörü, ev tekstili, aksesuar ürünleri en çok kullanıldığı alanlardır.

Online platformun kadın giyim kategori sayfalarında yer alan ürün çeşitleri şunlardır;

Gömlek ve sweatshirt ,

Elbise ve etekler,

Pantolon ve tunikler,

Pijama ve boxer gibi iç giyim ürünleri,

Giyim ürünlerini seçecek olanlar, filtre bölümünde kumaş türünü seçiyor ve viskon ürünleri sıralayabiliyor. Etek ve elbise ürünlerinde dökümlü yapısı ile kullanıcıların daha şık kombinler yapabilmesini sağlıyor. Yumuşak dokusu ve renk çeşitliliği ile özellikle yaz sezonu bluz ve gömleklerinde daha fazla tercih edilmesini sağlıyor. Pantolonlarda oluşturulan hafif yapı, yaz aylarında daha serin tutulmasını sağlıyor. İç giyimde de cilt dostu olduğu için tercih ediliyor.

Ev tekstilinde de birçok üründe kullanılıyor. Parlak renk seçeneklerinden dolayı, dekorasyon ürünlerinde tercih ediliyor. Şık dekorasyon yapısı için perdelerde daha fazla kullanılıyor. Hava geçirgenliği ve yumuşak yapısı, yatak örtüleri ve nevresim takımlarında da viskon kumaşların kullanıldığını görmek mümkündür. Kolay boyanabildiği için ev tekstilinde dekoratif örtülerin ve masa örtülerinin farklı tasarlanabilmesini de sağlıyor.

Kaygan ve dökümlü yapısı, çeşitli aksesuar ve tamamlayıcı ürünlerde de kullanılmasını sağlıyor. Kadın giyiminde en önemli aksesuarlardan olan eşarp ve şallarda viskon kumaşlara geniş yer veriliyor. Yumuşak, nefes alabilen ve ince yapısından dolayı birçok giyim ürününde, astar kumaşı olarak da kullanılabiliyor.

Giyim ve ev tekstili dışında farklı kullanım alanları da vardır. Özel kullanım alanları arasında, moda tasarımları, sahne ve tiyatro kostümleri de yer alıyor. viskon kumaşın en çok kullanıldığı ürünler arasında, yazlık elbiseler, gömlekler, rahat kesim etekler, yazlık ince pantolonlar ve tunikler yer alıyor. Giyim ürünleri kategorilerinde farklı ürünlerinde yer aldığı görülebiliyor.

Viskon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Giyim ürünlerinde kullanılan her kumaş türünün farklı özellikleri vardır. En çok tercih edilen viskon kumaş özellikleri hakkında bilgi sahibi olanlar, ürün seçimini daha kolay yapabiliyor. Kategori sayfasında yer alan viskon kumaşlardan yapılmış ürünlerin özelliklerini inceleyenler, kumaş özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Viskon kumaşların öne çıkan özellikleri şunlardır;

Selülozdan üretildiği için doğaldır,

Pamuksu bir dokusu vardır,

Doğal olduğu için alerji riski düşüktür ve cilt dostudur,

Giyim konforu yüksektir,

İpeksi yapısı ile yumuşaklık hissi verir,

Nefes alabilen ve terletmeyen kumaştır.

Akıcı ve dökümlüdür,

Şık görünüm kazandırır,

Kolay boyanır ve renkler parlak ve canlıdır,

Renk solma sorunu yoktur,

Ter ve nem emme oranı yüksektir,

Daha ekonomiktir.

Kumaş özellikleri, giyim ürünlerinde birçok avantajın bir arada sunulmasını sağlıyor. Yumuşak doku ve kolay kırışma özellikleri, kumaşın dezavantajlı yönü olarak gösteriliyor. İnce yapılı olduğu için ıslakken kullanılmamalıdır. Islak kullanım, kumaşın dayanıklılığının düşmesine neden olacaktır.

Kumaş özellikleri ile avantajlı yönlerini değerlendirmek isteyenler, daha çok yazlık giysi ürünlerinde tercih ediyor. İpeksi bir yumuşaklığı sahiptir ve tüm giyim ürünlerinde rahatlığın ve konforun hissedilmesini sağlar. Yaz aylarında serin tutma özelliğinden dolayı tercih ediliyor ve emici özelliği ile terlemeyi önlüyor.

Selüloz ve kimyasal işlemlerle oluşturulan lifler sayesinde hava geçirgenliği yüksektir. Bu nefes alabilen kumaş özelliğine sahip olmasını sağlıyor. Parlak görünümü ve dökümlü yapısı ile vücut üzerinde daha akıcı bir görünüm oluşturuyor. Vücuda tam oturuyor ve şık görünüm kazandırıyor.

Dökümlü yapısından dolayı, etek ve elbiselerde tercih edilen kumaş türlerinin başında geliyor. Renklerin parlak ve canlı olması, renkli kombin yapmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Kolay boyanabilme özelliği, farklı renklerin daha kolay kullanılabilmesine yardımcı oluyor.

Viskon Kumaş Kıyafetler Nasıl Yıkanır?

Giysi ürünlerini uzun ömürlü kullanabilmek için kumaş yapıları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Kumaş yıkama talimatları, ürünlerin yapısına göre belirleniyor. Viskon kumaş nasıldır ve nasıl yıkanır? Viskon kıyafetlerin nasıl yıkanacağı, ürün etiketlerinde yer alabiliyor.

Online platform üzerinden ürün seçimi yapanlar, ürün sayfasındaki; ürün özellikleri bölümünü incelerken, yıkama talimatları hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Viskon kumaşların kullanıldığı ürün türlerine göre yıkama talimatları farklı olabiliyor. Bunun için ilk işlem, ürün etiketine bakmak olmalıdır.

Viskon kıyafetler için en uygun yıkama yöntemi elle yıkamadır. Kumaşın zarar görmemesi için düşük ısıda yıkanması uygundur. Makinede yıkama yapacak olanlar, viskon kumaşlar için su sıcaklığını maksimum 30 °C olacak şekilde uygun programlar ile seçmelidir. Kumaşın formunu kaybetmemesi ve çekme soru yaşanmaması için soğuk ya da ılık su kullanılmalıdır. Sıcak su ile yapılacak yıkamalarda, kumaşta çekme sorunu ortaya çıkabilecektir.

Kumaşın formunun kaybetmemesi için yıkama işlemlerinde deterjan seçimine de dikkat edilmelidir. Hafif ve sıvı deterjanlar kullanılmalı ve deterjanların ağartıcı içermemesi gerekir. Sert kimyasallar ve çamaşır suyu gibi maddeler, viskonun yapısını bozabilecektir.

Yıkama talimatlarında, su sıcaklığı ve kullanılacak deterjan türleri hakkında bilgi verilir. Elle ya da makine ile yıkamalarda çitileme ve sıkma işlemlerinden kaçınılmalıdır. Kumaş lifleri ıslandığında zayıfladığı için sıkma işlemi ile kumaş yapısında bozulmalar meydana gelebilecektir.

Yıkama sonrası kuruma işlemleri için düz bir zemine serilmelidir. Asarak kurutulmamalıdır. Viskon kumaşlardan üretilen şık ve kaliteli giyim ürünleri için exxeselection online satış platformunu ziyaret edebilirsiniz.

Ürün özellikleri sayfasında, kumaşın nasıl yıkanacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yıkama talimatına göre yıkayan ve kurutanlar, ütüleme yapacakları zamanda düşük ısıda ütülemeyi tercih etmelidir. Kolay ütülenebilmesi için buharlı tü ile düşük ısıda ya da nemli iken ütülemek doğru olacaktır.