Vücut Tipine Göre Elbise Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Sıcacık kumlardan masmavi denizlere, hafif esen rüzgarın esintisiyle yaz geldi çattı. Modanın otoriteleri koleksiyonlarını sundu ve podyumlarda en çok elbiseler salındı.

Sezonun konforlu ve kombinlenmesi kolay parçası elbiseler, zarif ve iddialı görünümün kilit noktası. Sarılar, turuncular capcanlı renkleriyle yaz gecesi rüyasını yaşatıyor. Elbise şıklığından bu denli övgülerle bahsetmişken elbette nasıl giyilmesi gerektiğinden bahsetmeden olmaz. Maxi, mini, midi, piliseli, A kesim gibi birçok elbise modelleri vitrinlerdeki yerini aldı. Peki, yazın iddialı parçası elbiseleri nasıl tercih etmeliyiz? Soruları cevaplamaya başlıyoruz.

En önemli nokta vücudumuzu tanımamız. Sadece elbisenin kesimini belirlemek için değil doğru desen seçimi için de vücudumuzu tanımamız çok önemli. Vücut şeklinin önemi kadar boy ve kilo ölçüleri de abiye elbise tercihinde önem arz ediyor.

Armut Tipi Vücut Elbise Modelleri

Armut tipi vücut, armutun şeklinden de anlaşılacağı üzere üst beden alt bedene göre daha dar. Basen kısmı, omuz ve göğüsten daha geniş olan vücut tipi.

Bu durumda kamufle etmemiz gereken kısım basenlerimiz oluyor. A kesim, bele oturan ve beli olduğundan daha ince gösteren eteği kabarık elbiseler ideal görünümü yaratacak. Armut tipi vücut için abiye tercihinde eteği volümlü, baseni kapatan, beli ve omuzları ön plana çıkaran elbiseler ideal şıklığı yaratır.

Daha minimal desenlerin olduğu elbiseler tercih edilmeli ve tamamen vücudu saran sıkı elbiselerden kaçınılmalı.

Elma Vücut Tipine Göre Abiye Modelleri

Elma vücut tipi, hatları bel ve basen kısmında kalınlaşan ve kadın vücut tipi. Bacaklar üst bedene göre daha ince görünümdedir. Bu vücut tipinde az hareketli kesimler tercih edilmeli. Salaş bluzlar ve elbiseler bu vücut tipi için kurtarıcı görevinde. Vücuda yapışan dar elbiseler tercih etmek olduğunuzdan daha kilolu bir görünüme neden olacaktır.

Elma vücut tipi için en çok dikkat edilmesi gereken nokta odağın belden uzaklaştırılması. Göğüs ve bacakların ön plana çıkarıldığı elbiseler tercih edilmeli. V yaka ve düz yırtmaçlı elbiseler bu vücut tipinin en çok tercih etmesi gereken elbise modellerinden. Salaş ve uçuş uçuş kumaşlar zarif bir görünümün anahtar parçalı olacaktır.

Dikdörtgen Vücut Tipine Göre Elbise Modelleri

Kıvrımsız ve düz inen hatlara sahipseniz, dikdörtgen vücut tipindensiniz. Küçük ya da ideal ölçüde göğüsler, kıvrımsız bel ve omuz hizasında basen dikdörtgen vücudun tanımı niteliğinde. Bu vücut tipinde optik oyunlar çok önemli.

Tüm bel oyuntulu elbiselerden kaçınılmalı. Abiye tercihi yapılırken omuz ve bacakların ön planda olduğu elbiseler tercih edilmeli. Düz kesim, sırt detaylı, omzu hareketli elbiseler bu vücut tipi için nokta atışı niteliğinde.

Dikdörtgen vücut tipine sahipseniz; omzu simli, taş detaylı ya da drapeli abiye elbiselere gardırobunuzun başköşesinde yer açın.

Kum Saati Vücut Tipine Göre Elbise

Tüm kadınların hayallerini süsleyen, altın oranın mihenk taşı kum saati vücut tipi. Göğüs ve basen ölçüleri aynı ya da çok yakın, incecik beli temsil eden kum saati vücut tipindeyseniz, deyim yerindeyse ne giyseniz yakışacak.

Kadın abiye tercihinde tüm vücudu saran, sımsıkı balık elbiseler, beyaz şifon kumaştan volanlı elbiseler kum saati vücut tipi için ideal görünümü yaratıyor. Salaş ve bol kesim elbiseler olduğundan daha kilolu bir görünüme sebep olacaktır. Bel detaylı sıkı abiye elbiseler, davetlerin en iddialı görünümüne kavuşmanızı sağlayacaktır.