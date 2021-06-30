Yazlık Gömlek Önerileri – Yazın Hangi Gömleği Giymeliyim?

Yazlık Gömlek Önerileri

Erkek kullanıcılar, şık bir görünüm yakalamak için sıklıkla farklı gömlek modellerini tercih eder. Kış aylarında kazaklar, süveterler ve ceketler ile kombinlenebilen erkek gömlek modelleri, yaz aylarında da rahatlıkla kullanılabilir. Kış aylarında kullanılanlardan farklı olarak daha ince kumaş ve kısa kol seçenekleri ile satışa sunulan erkek gömlek modellerini farklı renk seçenekleri ile kombinleyebilirsiniz. Yaz aylarında keten, şile bezi, poplin, %100 pamuk gibi sizi serinletecek yaz gömleği kumaşlarını tercih etmeniz, cildinizin hava almasını sağlayarak size konfor sağlayacaktır. Keten ve şile bezi gibi kumaşlar ince yapıları ile sizi terletmez, %100 pamuk kumaşlar ise terlediğiniz zamanlarda bile nemi mükemmel bir şekilde çeker ve sıcaklamanızı önler. Bu nedenle söz konusu kumaşlar, yaz gömleği modelleri için sıkça kullanılır. Erkek gömlek seçiminde çok sayıda model ve kumaş çeşitliliği bulunur. Çok sayıda model çeşitliliği sunan yaz gömleği tasarımları, her alanda kurtarıcı parçalar olarak öne çıkar. Gömlekleri, klasik takımlar ile ya da spor tişörtler ile kombinleyerek tarzınızı oluşturmanız mümkün. Bu paçaları, günlük ya da özel gün ve davetler fark etmeksizin doğru parçalar ile eşleştirdiğiniz takdirde tüm gözlerin sizin üzerinizde olacağından emin olabilirsiniz. Dönemsel olarak farklı desen ve renklerde üretilen erkek gömlek modelleri arasında çiçekli, hayvan figürlü ve farklı ikonların yer aldığı desenler vardır. Aynı zamanda beyaz, mavi, gri ve siyah gibi klasik renklerin yanı sıra pembe, yeşil, turkuaz, turuncu, kırmızı, sarı gibi farklı ve dikkat çeken renklerde de erkek gömlek modelleri bulunur. Farklı gömlek modelleri yaz aylarında şortlar ve pantolonlar ile kombinlenebilir. Daha spor bir görünüm tercih ediyorsanız, bu kurtarıcı ürünleri kumaş ya da jean şortlar kombinleyebilirsiniz. Klasik görünümden uzaklaşmak istemediğiniz zamanlarda ise kanvas, keten ya da jean pantolonlar, bu ürünler için harika bir kombin oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

Yaz aylarında gömlek kombinlerini tamamlayan parçalar da en az gömlek seçimi kadar önemlidir. Keten pantolonlar, chino modeller, beyaz sneaker'lar ve minimal aksesuarlarla oluşturulan kombinler hem günlük kullanımda hem de tatil stilinde modern bir görünüm sunar. Zamansız çizgilere sahip gömlek, sneaker, çanta ve aksesuar seçeneklerini bir arada keşfetmek için Calvin Klein koleksiyonuna göz atabilir, yaz stilinizi tamamlayacak parçaları kolayca bulabilirsiniz.

Yaz İçin Gömlek Seçimi

Erkek gömlek modelleri, hem kış aylarında hem de yaz aylarında kullanılabilir. Fakat mevsimsel farklılıklar nedeniyle gömleklerin kumaşları, desenleri ve renkleri birbirinden farklıdır. Yaz gömleği olarak adlandırılan erkek gömlek modellerinde genellikle daha serin tutacak keten, poplin, şile bezi, %100 pamuk, krep, ipek ve şifon kumaşlar kullanılır. Siz de yaz gömleği seçimi yaparken öncelikli olarak kumaşlara dikkat edebilirsiniz. Yaz gömleği modellerinde, erkek gömlek tasarımları için genellikle şile bezi, keten, %100 pamuk ve krep kumaşlar kullanılırken kadın gömlek modellerinde ekstra olarak şifon ve ipek kumaşlar da kullanılır. Erkek ve kadın gömlek modellerinde sıkça karşımıza çıkan %100 pamuklu kumaşlar, nem tutma özelliğine sahiptir. Bu sayede terlemenizin önüne geçebileceğiniz gibi yumuşak dokuları ile ferah bir his de yaşayabilirsiniz. Yaz gömleği modellerinde sıkça kullanılan bu kumaşların kullanımı oldukça rahat olsa da yıpranmaların önüne geçebilmek için sık sık veya yüksek ısıda yıkanmaması gerekir. Buna karşın, pamuklu kumaşların lekeyi hemen içine çekme özelliği olduğundan, lekelendiğinde hemen yıkanması gerekmektedir. Erkek gömlek modellerinde, terletmeyen ve pamuklu kumaşın bir benzeri olan poplin kumaş da yaz gömleği modellerinde sıkça karşınıza çıkar. Bu kumaşlar, ince ve hafif yapısı sayesinde yaz aylarında erkek gömlekleri ve kadın gömlekleri için markaların bir numaralı tercihidir. Yazlık beldelerde sıkça kullanılan, hatta plajda bikini üstüne de sıkça tercih edilen şile bezinden üretilmiş kadın gömlek modelleri, yaz aylarının en sık tercih edilen kumaşlarından biridir. Erkek gömlek modelleri için de kullanılan şile bezi kumaşlar, genellikle keten pantolon ve şortlar ile kombinlenerek güney erkek stili oluşturulur. Kadın gömlek modellerinde ise şile bezi jean şortlar ile ve çeşitli büstiyerler ile önü açık bir şekilde kombinlenebilir. Yaz gömleği denilince akla gelen diğer bir kumaş ise ketendir. Erkek gömlek modellerinde sıkça görebileceğiniz keten kumaşlar, kaliteli ve şık bir görünüme sahiptir. Terletmeyen ve koku yapmayan bir kumaş olarak keten ile elit bir görünüm elde edebilirsiniz. Keten erkek gömlekleri ile renkli pantolon modelleri ya da şık kumaş şortlar tercih edilebilir. Her sezon kabul gören bir kumaş olan krep kumaş ise genellikle kadın gömlek modellerinde kullanılsa da son dönemlerde erkek gömlek modellerinde de sıkça karşımıza çıkan modellerden. Erkek ve kadın gömlek modellerinde sıkça tercih edilen ve rahat bir kullanıma sahip olan krep kumaş, kolay yıkanabilme ve ütülenebilme özelliğine sahiptir.

Erkek Gömlek Önerileri

Erkek gömlek modelleri, her sezon farklı renk ve kesimlerde üretilir. Farklı beden ölçülerine göre slim fit, regular fit gibi farklı kalıplar kullanılır. Yaz için gömlek kombini yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak günlük hayatınızda ne tarz kıyafetleri tercih ettiğinizi gözden geçirebilirsiniz. Örneğin; çoğunlukla spor giyiyorsanız, slim fit ve spor kesimde üretilen tasarımlara göz atabilirsiniz. Yaz ve bahar aylarında çeşitli baskılı tişörtlerin üzerine düz renk gömlek modelleri giyerek de spor bir tarz oluşturmanız mümkün. Eğer klasik bir stile sahipseniz, açık renk veya toprak tonlarındaki pantolonlar ile regular kesimdeki keten gömlek modellerini tercih edebilirsiniz. Farklı tonlardaki mavi gömlek modelleri, erkek gömlekleri arasında en popüler olanlardır. Birbirinden şık Lacoste gömlekleri hemen inceleyin : https://www.exxeselection.com/lacoste

Bu modelleri, takım elbise veya jogger pantolon modelleri ile de kombinleyerek sokak modasına uyum sağlayabilirsiniz. Spor şık bir görünüm elde etmek için jean bir şort, düz bir tişört üzerine kırmızı ve siyah desenleri bulunan bir gömlek tercih edebilir zevkinize göre gömleği belinize de bağlayabilirsiniz. Farklı desenlerdeki kısa kollu gömlekleri kanvas ya da jean pantolon modelleri ile kombinlemeniz de sizi yaz şıklığına taşıyacak olan faktörlerden.

Kısa Kollu Erkek Gömlek Kombin Önerileri

Kısa kollu erkek gömlekleri, yaz gömleği olarak adlandırılır. Sıcak yaz mevsimlerinde uzun kollu gömlek modelleri, erkek ve kadın kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmez. Farklı renk ve desenlerde üretilen kısa kollu erkek gömlekler, uzun kollu modellere oranla daha bol ve salaş bir görünüme sahiptir. Yaz gömleği, terlemeyen ve ferah hissettiren kumaş ve kesimlerde tasarlanır. Bu sayede yaz aylarında da gömlek giymeyi tercih edenler, bu modelleri rahatlıkla tercih edebilir. Kısa kollu yaz gömleği modelleri, isteğe göre pantolon ve şortlarla kombinlenebilir. Yazlık beldelerde şort ve önü açık bir şekilde de sıkça tercih edilen kısa kollu gömleklerin tamamlayıcısı şık bir hasır şapka, bileklik ve terliklerdir. Kısa kollu gömlek kombinlerinizi Birkenstock terlikler ile süslemek için Exxe Selection BirkenStock sayfasını ziyaret edebilirsiniz. https://www.exxeselection.com/birkenstock

Jean ve chino pantolon modelleri ile kombinleyebileceğiniz yaz gömleği modellerinizin yakasını ise hâkim yaka modellerden seçebilirsiniz. Bu sayede sizi terletecek yaka modellerinden uzaklaşarak, daha ferah bir his elde etmeniz mümkün. Hâkim yaka yaz gömleği modelleri, boyun bölgenizi daha serbest bırakır fakat kravat veya papyon kullanmanız gerekirse bu modeller yerine dik ya da klasik yaka erkek gömlek modellerini tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Kadın Gömlek Önerileri

Kadın gömlek modelleri, yaz ve kış ayları için farklı desen ve kumaşlarda üretilir. Ayrıca bu ürünlerde sıklıkla transparan ve tül detaylara yer verilir. Yazın daha bol ve salaş kadın gömlek modelleri ön plana çıkarken, kış aylarında ise daha çok oturtmalı ve fit gömlek modelleri tercih edilir. Kadın gömlek modelleri arasında yaz gömleği denilince canlı renkler, göbeği açık kesimler, poplin kumaşlar ve bebe yakalar akla gelir. Kadın gömlek modellerinde sıkça kullanılan ve bebe yaka olarak da adlandırılan yuvarlak yakalar, yaz gömleği modelleri arasında sevilen tasarımlardandır. Uzun gömlek modellerinin yanı sıra göbeği açık crop kadın gömlek modelleri de yaz aylarında kombinlerinizde kullanabileceğiniz bir parçadır. Yaz için kadın gömlek modellerinde; pembe, sarı, yeşil ve turuncu gibi renklerin yanında yeşil, pembe ve mavi gibi tonlar da sıkça tercih edilir. Özellikle mini çiçekli desenler, yaz aylarında kadın gömlek modelleri arasında en sık tercih edilen tasarımlar olarak dikkat çeker. Kadın gömlek modellerini etek veya şort gibi yazlık giysiler ile kombinleyebilirsiniz. Kadın gömlek modelleri arasındaki oversize tasarımları, plajda bikini üzerine kimono gibi kullanmak da sizi şıklığa taşıyacak olan faktörlerden. Ayrıca, bu yaz gömleği modellerini dilerseniz serin yaz akşamlarında hırka yerine kullanmanız da mümkün.

Kadın Gömlek Kombin Önerileri

Sıcak yaz aylarında hem rahat hem de şık görünmek için tercih edebileceğiniz bayan gömlekleri; şort, etek, elbise bikini ve mayo modelleri ile kombinleyebilirsiniz. Beyaz klasik bir kadın gömlek modelini, jean şort, şık bir terlik ve gold renk takılar ile tercih etmeniz, sizi yaz için hem spor hem de şık bir görünüme kavuşturacaktır. Aynı şekilde biker tayt modellerini de oversize kadın gömleklerin içine giyecek olduğunuz bir büstiyer ile önü açık olarak kombinleyebilirsiniz. Yaz aylarında pantolon giymeyi seven kadın kullanıcılar ise göbeği açık kadın gömlek modellerini leg jeanler ile kombinleyebilir. Bu sayede bacak boyunuzu daha uzun gösterebilir ve aynı zamanda sıcak yaz günlerinde rahat bir kombin oluşturabilirsiniz. Kadın gömlek modelleri arasında ipek ve şifon kumaşlardan tasarlanan ürünleri de yaz gecelerinde tercih etmeniz, sizi şıklığa taşıyacaktır. Ayrıca bu yaz gömleği modellerini, şık bir yemeğe ya da davete giderken de çeşitli etek modelleri ile tercih etmeniz mümkün.

Yazlık Gömlek Kombinlerinde Renk Uyumu

Erkek ve kadın gömlek modellerini yaz aylarında pantolon ya da şortlarla kombinleyebilirsiniz. Hem kumaş hem de jean şort ve pantolon modelleri, yaz gömleği modelleri ile mükemmel bir uyum yakalar. Yazlık kadın ve erkek gömlek kombinlerinde önemli olan renk uyumudur. Renk uyumunu doğru kullandığınız takdirde şık ve özenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Renk uyumunu yakalayabilmek için dikkat etmeniz gereken ilk nokta, gömlek ve pantolonun renklerinin birbiri ile uyumlu olmasıdır. Eğer koyu renk bir pantolon giyecekseniz, üzerine erkek gömlek modelleri arasından bej, krem ya da açık toprak tonlarda olan renkleri tercih edebilirsiniz. Gömlek, pantolon uyumundan sonra kemer, takı ve ayakkabı uyumuna da dikkat etmeniz gerekir. Yaz gömleği modellerinde soft tonlarda pembe, mavi, yeşil ve sarıyı sıkça görebileceğiniz gibi çok daha canlı tonlarda olan turuncu, mavi, turkuaz, kırmızı gibi renkleri de görmeniz mümkün. Yaz aylarında kadın gömlek modellerinde de daha canlı renkleri tercih etmeniz, sizi şıklığa daha da yaklaştıracak etkenlerden. Erkek ve kadın gömlek modellerinde, yaza uygun olarak tasarlanmış, birden fazla rengin kullanıldığı blok ve karışık desenlere dolabınızda yer açmanız, yaz modasını yakalamanızı sağlayacak!

Erkekler Yazın Hangi Gömleği Giymeli?

Erkek kullanıcılar, yaz aylarında genellikle keten, pamuklu ve şile bezinden üretilen gömlek modellerini tercih etmelidir. Bu durumun nedeni ise yaz gömleği modellerinde kullanılan kumaşların hava alan ve terletmeyen yapıda olmasıdır. Kesim olarak, günlük olarak kullanımlarda kısa kollu ve hâkim yaka modelleri de tercih edebilecek olan kullanıcılar, bu sayede daha spor bir görünüm oluşturabilir. Klasik bir takım elbise giymeyi planlayan ya da gece etkinliğine davet edilen erkek kullanıcılar ise uzun kollu tipte ve %100 pamuklu klasik yaka gömlek modellerini tercih etmelidir. Yaz için üretilen erkek gömlek modelleri ile çeşitli renklerde pantolon modelleri de tercih edilebilir. Yaz gömleği renkleri genelde soft ve canlı tonlarda olur. Bu nedenle tercih edeceğiniz yaz gömleği ile pantolonunuzun renk uyumuna ve kumaş uyumuna dikkat etmeniz gerekir. İnce kumaş olan keten gömlekler ile kalın pantolon modelleri yerine daha ince kanvas ya da chino pantolon modelleri tercih edilebilir. Jean pantolon modelleri ile de kombinlenebilen yaz gömleği modelleri sayesinde yaz aylarında harika bir tarz oluşturabilirsiniz.