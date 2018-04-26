Yeni Marka Yeni Tarzlar ile A | X Armani Exchange

Henüz Türkiye’ye yeni gelen A | X Armani Exchange markası ürünlerini sokak şık kültür ve dans müziğinden esinlendiği söylenmektedir. Günümüzde modanın öncülerinden olan Armani Exchange yaptığı tasarımlarını hayal güçlerini birleştirerek yaratıcılık konusunda bir çok rakibinin üzerinde gelmektedir.



Bu yıl spor giyime ağırlık veren Armani Exchange beyaz ve asker yeşili ve canlı renkleri yeniden günümüze ulaştırıyor.

Basic tişörtlerinden özel olarak tasarlanan ceketlere, birbirinden güzel dar kesim pantolonlar,karşıt tarzların karıştırılması ve örtüşmesine ilham veriyor. Armani markasının belirleyici rengi olan mavi, beklenmedik kontrast renkler ve tonlarla karıştırıldığında sokak tarzını benimsediğinin doğruluğunun göstergesidir.

Parka ceketleri, tişörtü, pantolonları koleksiyona taze bir kent kenarı getirirken bomber ceketleri ve deri görünümlü ceketlere ince dokunuşlarla sahip olun. Farklı ve büyük ürün yelpazesine sahip Armani Exchange markası, kişiliğinizi ve size özgü tarzınızı oluşturmak için farklı ve güzel kombinasyonlar sunar.

Yazın tüm gözleri üzerine toplamak ve farklılık yaratmak için bir çok tasarımcının beğenisini almış markanın geniş ürünlerini inceleyebilirsiniz. Alışverişe vakit ayıramayanlar için avantaj olacak olan exxeselection.com’da hem ücretsiz kargo hem de kolay iade ve değişim hakkınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.