Bedentablosuapp

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Beden Tablosu
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Giyim
Beden Göğüs Bel Basen İç Boy XS 92 86 90 84 S 96 90 96 84 M 100 94 102 84 L 104 98 108 84 XL 110 104 114 84 XXL 118 112 120 84 3XL 126 120 126 84 4XL 134 128 132 84
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Pantolon
TR-EU Beden Bel(cm) 36 S 66 38 M 71 40 L 76 42 XL 81 44 XXL 86 46 XXXL 91,5
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Kot Pantolon
TR-EU Bel(cm) Basen(cm) 24 58 88 25 61 90 26 64 93 27 66 95 28 69 98 29 71 100 30 74 103 31 76 105 32 79 108 33 81 110 34 84 113 36 86 115 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86
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Ayakkabı
TR-EU US UK Ayak Uzunluğu(cm) Ayak Genişliği(cm) 35 5 2 22,5 21,4 35,5 5,5 2,5 22,8 21,7 36 6 3 23 22 36,5 6,5 3,5 23,3 22,3 37 7 4 23,5 22,6 37,5 7,5 4,5 24 23 38 8 5 24,5 23,3 38,5 8,5 5,5 24,8 23,7 39 9 6 25 24 39,5 9,5 6,5 25,3 24,3 40 10 7 25,5 24,6 40,5 10,5 7,5 26 25 41 11 8 26,5 25,3 42 12 9 27,5 25,9
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Sütyen
Beden Göğüs Altı (cm) A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
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Şapka
Standart XS XS S S M M L L XL XL US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Uluslararası Beden Tablosu
TR FR US UK DE IT JP 123 XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0 S-36-26 36 4 8 38 40 9 1 M-38-28 38 6 10 40 42 11 2 L-40-30 40 8 12 42 44 13 3 XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4 XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5 3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6 4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7 5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
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Giyim
TR-EU UK-US S-M-L Göğüs(cm) Yaka(cm) 38 28 XS 81-91 37 40 30 S 91-96 38 42 32 M 96-101 41 44 34 L 101-106 43 46 36 XL 106-111 44 48 38 XXL 111-116 46 50 40 XXXL 116-121 48
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Pantolon
Beden Bel(cm) Boy(cm) XXS - 36 76 90 XS - 38 80 94 S - 40 84 98 M - 42 88 102 L - 44 92 106 XL - 46 96 110 XXL - 48 100 114 3XL - 50 104 118 52 108 122 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86 36 91
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Kot Pantolon
TR-EU Bel(cm) 29 74 30 76 31 79 32 81 33 84 34 86 36 89 38 91 40 94 42 96 44 99 46 101 48 104 50 106 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86 36 91
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Ayakkabı
TR-EU US UK Ayak Uzunluğu(cm) 39 6 5 23,7 39,5 6,5 5,5 24,1 40 7 6 24,6 40,5 7,5 6,5 25 41 8 7 25,4 41,5 8,5 7,5 25,6 42 9 8 26,2 42,5 9,5 8,5 26,7 43 10 9 27,1 43,5 10,5 9,5 27,5 44,5 11,5 10,5 28,4 45 12 11 28,8 46 13 12 29,6 46,5 13,5 12,5 30,1 47 14 13 30,5
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Uluslararası Beden Tablosu
TR FR US UK DE IT JP 123 XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0 S-36-26 36 4 8 38 40 9 1 M-38-28 38 6 10 40 42 11 2 L-40-30 40 8 12 42 44 13 3 XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4 XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5 3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6 4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7 5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
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Ayakkabı (Okul Öncesi)
TR-EU US UK CM 27,5 10,5C 10 16,5 28 11C 10,5 17 28,5 11,5C 11 17,5 29,5 12C 11,5 18 30 12,5C 12 18,5 31 13C 12,5 19 31,5 13,5C 13 19,5 32 1Y 13,5 20 33 1,5Y 1 20,5 33,5 2Y 1,5 21 34 2,5Y 2 21,5 35 3Y 2,5 22
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Ayakkabı (İlkokul)
TR-EU US UK CM 35,5 3,5Y 3 22,5 36 4Y 3,5 23 36,5 4,5Y 4 23,5 37,5 5Y 4,5 23,5 38 5,5Y 5 24 38,5 6Y 5,5 24 39 6,5Y 6 25 40 7Y 6 25