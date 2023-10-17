Black Friday Döneminde İndirim Uygulanacak Lüks Giyim Markaları

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Hangi Lüks Giyim Markalarında Black Friday İndirimi Olacak?

Efsane kasım indirimi olarak gösterilen ve kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelen günde büyük indirimler yapılıyor. Kadın ve erkek giyim ürünleri çeşitlerinin çoğunda indirimler yapıldığı için insanlar bu günü sabırsızlıkla bekliyor. Black friday hangi markalarda olduğu online sitenin indirim kategori sayfasında gösteriliyor.

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Hangi Ayakkabı Markalarında Black Friday İndirimi Olacak?

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Lüks Markalarda Black Friday İndirimi Ne Kadar Oluyor?

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Black Friday Kampanyaları Ne Zaman Başlayacak?

Giyim ürünleri için düzenlenen indirim kampanyaları, farklı isimlerle farklı dönemlerde sunuluyor. 25 Kasım black friday indirim günü olarak belirlenmiştir ve 2023 yılının en büyük indirim kampanyası olacağı söyleniyor.

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Black friday kadın giyim ürünlerinde de günlük giyim ve özel günlerde kullanılabilecek giysiler, aksesuar çeşitleri sunuluyor. Büyük indirim kampanyası, 2019 yılından bu yana her yılın Kasım ayının son Cuma günü yapılıyor ve Perşembe gecesi 23:59’dan sonra hemen başlıyor ve 24 saat boyunca devam ediyor.

Exxeselection İndirimlerini Kaçırmamak İçin Ne Yapmalısınız?

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Black Friday Mağazalarda Geçerli Mi?

25 Kasım 2023 tarihi, lüks giyim markalarının ürünlerinde büyük indirimler yapacağı gündür. Amerika’da şükran gününden sonraki Cuma gününe denk gelen günde yapılan büyük indirimler, online sitelerde geçerlidir. Lüks markaların fiziki mağazalarında geçerli olmayan indirimler, online satış sitelerinde geçerli oluyor ve insanlar, online siparişlerini oluşturarak alışverişlerini yapabiliyor.

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