Calvin Klein: Sokak Stilinin Sahibi

Giyim firmaları her geçen gün artıyor ve her sezon yeni modeller ve trendler bizlerle buluşuyor. Ancak öyle markalar var ki trendini asla yitirmiyor ve kendi alanında modaya yön vermeye devam ediyor. Calvin Klein hiç şüphesiz bu markalardan biri. Özellikle hazır giyim ve sokak stilinin baş isimlerinden olan Calvin Klein kurulduğu günden bu yana bayrağı asla bırakmamış.

Şimdi bu moda devini daha yakından inceleyelim.

Calvin Klein Kimdir?

Calvin Klein Amerika Bronx doğumlu modacıdır. 1946 doğumlu Calvin Klein, kendi ismini verdiği giyim firmasının kurucusu ve sahibidir. Mükemmel bir tasarım gücüne ve aykırı düşünceye sahip olan Klein, sektörde isim yaparken bu iki yeteneğinin karşılığını almıştır.

Moda Hayatı

Calvin Klein’ın direkt moda ile başlayan bir hayatı var diyebiliriz. Liseyi tasarım üzerine okuduktan sonra ünlü modacı Michael Kors gibi Fashion Institute of Technology’de eğitim gördü. Aldığı teorik eğitime ara vermeden bir takım elbise dükkanında çıraklığa başlayan Klein, birkaç sene New York’ta tasarımcılık yaptı. New York’ta biraz isim yaptıktan sonra çocukluk arkadaşı Barry Schwartz ile kendi şirketini kurmak için işinden ayrıldı.

Yalnızca 10 bin dolar sermaye ile kurulan Calvin Klein ilk başlarda yalnızca kaban satıyordu. Bir gün şehrin tanınan isimlerinden biri tesadüfen girdiği dükkandan 55 bin dolarlık alışveriş yapınca birden bire bir ün kazandı ve tasarımlarına yenilerini ekledi. Bu sayede ilk koleksiyonunu da çıkartan Klein, moda dünyasının zirvesine ilk adımını attı.

İsminin yükselmesi ile beraber ürün gamını da genişleten Klein, 1969 yılında minimalizm konusunda oldukça ün saldıktan sonra o sene Vogue dergisinin kapağında yer aldı. İki sene sonra ise koleksiyonuna iç giyim ve spor ürünler de ekledi. İlk Coty ödülünü 1973’te aldıktan sonra başarısını devam ettirdi ve 3 sene arka arkaya ödülü kimseye kaptırmadı.

Şirket öyle büyüyordu ki neredeyse önünü alamıyorlardı. Arka cebinde logolu pantolonları öyle ünlü olmuştu ki bir hafta içinde 200 bin adet satış gerçekleşti.

Sokak Stili

Klein giyim dünyasında tasarım olarak minimal bir tarzı olsa da aktarım ve pazarlamada her zaman agresif bir tarz benimsemişti. Sokak stilinin daha acımasız ve gerçeğe dayalı olması gerektiğini düşünen Klein yaptığı reklamlar ve pazarlamalarla her zaman konu olmuş ve alışılmışın dışına çıkmıştır.

“İç çamaşırını gizleme, Calvin giydiğini göster. ” fikri ile pantolondan ve gömlekten gözüken iç çamaşırı akımının öncülerinden olan Calvin Klein, koleksiyonu ve kampanyası ile öyle bir ün sağladı ki 1984 yılında yalnızca iç çamaşırından 70 milyon dolar kazandı.

Tüm tasarımlarını yaparken salon hanımları ve beylerine göre değil sokağın nabzına ve minimalizme göre tasarlıyordu.

Ayrıca agresif pazarlama ve reklam yöntemleri de sokak stilini destekliyordu. Reklamlarında cinsellik çağrısı oldukça olağandı ve buna herkesi alıştırmıştı. Fakat 15 yaşında bir genci reklamlarda kullanınca işler değişti ve Calvin Klein’a dava açıldı. FBI’ın bile dahil olduğu davada Klein haklı bulundu ve dava düştü.

Calvin Klein Neler Satıyor?

Calvin Klein oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Yalnızca kabanla başlayan bu macerasını zamanla arttırdı. İç çamaşırı, spor ürünler ve jeanler ekleyerek arttırdığı ürünleri bugün bundan da fazlasını içeriyor. Calvin Klein ürün gamında;

Calvin Klein T-shirt,

Calvin Klein Boxer,

Calvin Klein Cüzdan & Çanta,

Calvin Klein Sweatshirt,

Calvin Klein Elbise,

Calvin Klein Ayakkabı,

Calvin Klein Gömlek,

Calvin Klein Pantolon,

Calvin Klein Mont,

Calvin Klein Bot ve daha fazlası kategoriyi barındırıyor.

Calvin Klein’ın tüm ürünlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Alt markalar

Calvin Klein oldukça kapsamlı bir şirket. Ürün gamı ve müşteri portföyü genişledikçe ihtiyaçları da arttığı için kendi içerisinde git gide büyüyerek gruplaşmış. Bu bağlamda Calvin Klein kendi alt markaları olarak ;