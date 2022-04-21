Modaya Yön Veren İsim - Michael Kors

Özellikle hazır kadın giyim ve aksesuar dendiğinde herkesin ilk aklına gelen efsane markayı tartışmaya gerek yoktur. Michael Kors markası kurulduğu günden bugüne spesifik olarak kadın giyimde bir çığır açmış ve modaya yön vermiş markalardan biri. Kurucusu Michael Kors’un kendi ismini verdiği dev marka, arkasında da harika bir hikaye barındırıyor ve bu hikaye onun çocukluğuna kadar uzanıyor.

1959 doğumlu Kors’un aslında gerçek ismi Karl Anderson. Fakat ismini beğenmediği ya da inat olsun diye değiştirmemiş. 5 yaşında üvey babasının soyadını alınca annesi istersen ismini de sen seçebilirsin demiş. O da Michael ismini seçerek kendi isminde bile tasarım değişikliğine gitmiş. Böylece Michael Kors hikayesi başlamış oldu.

Michael Kors Kimdir?

Modaya olan düşkünlüğü henüz çocuk yaşta başlayan Kors’un, büyük anne ve büyük babası bu konuda çok eli yatkın ve ilgili kişilermiş. Ondaki moda ışığını ve kombin yeteneğiniz görünce kesinlikle bu alanda çalışması gerektiğine inanmışlar. Özellikle aksesuar kombinleme konusunda görülmeyeni görebilen ilginç bir tasarım yeteneği olduğunu söylüyorlar.

Onun bu moda yeteneğini gördükten sonra ailesi Kors’u ABD’nin en önemli moda enstitülerinden biri olan Newyork Fashion Institute of Technology’ ye eğitim almaya gönderiyor. Ancak kendisi burada yalnızca 9 ay eğitim görmüş ve sonrasında Lothars’da çalışmak için okulu bırakmış. Burada satış elemanı olarak çalışırken onun ne kadar yaratıcı ve özgün bir karakter olduğunu anladıklarında ise, hemen kendisini firmanın tasarımcılığına geçirmişler.

Lothars için yaptığı tasarımlarla birden bir ün kazanan Kors, 1981 yılında kendi markasını kuruyor. Ancak işler pek tahmin ettiği gibi yürümemiş diyebiliriz. 1993 yılında konkordato ilan ederek 1997 yılına kadar her şeyi askıya alıyor. 1997 yılında fiyatları düşürdüğü bir ürün gamıyla giriş yaparken yeni bir teklif alıyor. Dünyaca ünlü markalardan Fransız moda evi Céline’in ilk kadın moda tasarımcısı oluyor. Ancak burada da 2003 yılına kadar çalıştıktan sonra tekrar Michael Kors’u canlandırmanın zamanı geliyor. Aldığı yatırımla beraber yeniden hayata geçirdiği markasında bu sefer erkek seri giyim kategorisiyle de hizmet vermeye başladı.

2003’ten Sonrası

2003 yılı itibariyle Michael Kors İçin her şey çok farklı oldu. Tüm dünyaya açılmaya başlayan, hazır giyim ve aksesuarlar konusunda öncü olan Kors, bugün dahil toplam 800’ün üzerinde mağazası bulunan bir giyim devi haline geldi.

Michael Kors Tercih Eden Ünlüler

Michael Kors’un bugünlere gelmesinde elbette tasarımları ve özgünlüğü çok ciddi bir pay sahibi. Ancak bunu pazarlama ve sunma şekli de onu bugünlere getiren en büyük etkenlerden. Ünlülerin beğenisini aldıktan sonra her şey daha da hızlı ilerlemeye başlamış diyebiliriz. Michael Kors’u tercih eden ve medyada duyuran ünlü sayısı da oldukça fazla. İşte Michael Kors farkını deneyip tavsiye eden ünlüler:

Jennifer Lopez

Angelina Jolie

Jennifer Lawrence

Heidi Klum

Michelle Obama

Joan Allen

Rachel McAdems

Elissa

Olivia Wilde

Dakota Johnson

Blake Lively

Hillary Clinton

Melania Trump

İvanka Trump

Jennifer Lawrence

Bu ve daha fazla ünlü direkt celebrity olarak çalışmış olmasa da gündelik hayatlarında Michael Kors tercih ettiklerini göstermiş ve kameralara poz vermişlerdir.

Onlarca ünlünün hiçbir kâr amacı gütmeden tercih ettiği ve memnun kaldığı Michael Kors markasının tüm yeni sezon ürünlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Exxeselection güvencesiyle dünya markaları ayağınıza gelir!

Ayrıca kendisi 2006 yılında çekilen Şeytan Marka Giyer (Devil Wears Prada) filminde de kısa bir rol almıştır. Moda içerikli filmleri merak ediyorsanız daha fazlası için Exxeselection Mag Moda Severlerin Gözlerini Alamayacağı Mükemmel Filmler yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Michael Kors & Capri Holding

Bu büyük büyümenin ardından moda dünyasında ciddi reformlara imza atan Michael Kors kurduğu şirketi ortaklar alarak Capri Holdings ismiyle değiştirdi. Arkasından birçok dünyaca ünlü markayı kendisine bağlayan Kors, Capri Holding bünyesine 2017 yoşonda Jimmy Choo Ltd. yi ekledi.

2018 yılında ise Versace’yi gözüne kestiren Kors, bunu da başardı ve 2 milyar dolar gibi ciddi bir rakamla burayı da bünyesine kattı.

Capri Holding şuan kendi bünyesinde Michael Kors, Versace ve Jimmy Choo’yu barındırıyor.