Champion markası 1919 yılından beri spor giyim üzerine hizmet veriyor. Geniş koleksiyona sahip olan firmanın ürünleri kaliteli kumaşları ve rahat kullanımları sayesinde tercihini spor giyimden yana kullanan kişilere hitap ediyor. O yıllarda iki kardeş tarafından kurulan Champion önce spor takımları için kit üretiyorlardı. Kulüplere kit sağladıktan sonra 1930’lara gelindiğinde ürünlerine sweatshirt ekleyen kardeşler ters örgü sistemine öncülük ederek oldukça kaliteli ürünler çıkartmayı başarmış.

Champion artık bir ikon haline geldi. Tasarımlarının yanı sıra günümüzün trendlerini de barındırdığı ürünleriyle modern erkek ve kadınların tercih ettiği markaların önünde geliyor. Herkesin bildiği ve tanıdığı “C” logosu markanın t-shirtlerinden şortlarına, sweatshirtlerinden eşofmanlarına her tasarımına kazınmış durumda. Champion, aynı zamanda kapüşonlu sweatshirt’lerin ve ters örgü sisteminin mucidi unvanına da sahip. Gerçek şampiyonlar için motivasyon verici, ikonlaşmış bir sloganı olarak “Pek çok yarışmacı vardır, ama sadece bir tane ‘şampiyon’ vardır.” oldukça popüler ve insanı motive eden bir slogan.

Markaya ait ürünlerin en önemli özelliği ise rahatlığı şıklıkla birleştirmiş olması oluyor. Bu sayede ürünler hem günlük hayatta hem de özel zamanlarda tercih edilerek şıklık sağlanabiliyor. Markaya ait olan kaliteli ve yeni sezonlara uyum sağlayan ürünleri edinmek isteyenler ürün grup ve modellerini inceleyerek ürün tercihinde bulunabiliyorlar.

Champion modelleri spor giyimi kapsayan ürünlerden oluşuyor. Renk, kumaş ve kullanım zamanına göre çeşitlendirilen markaya ait giyim ürünleri şunlardan oluşuyor;

Sweatshirt: Sweatshirt kategoride en fazla modelin yer aldığı ürün grubudur. Dört mevsim giyime uygun olan sweatshirtler renkleri, kumaş yapıları ve modelleri ile dikkat çekiyor. Kapüşonlu, fermuarlı, kanguru model, bisiklet yaka ve kapüşonsuz çeşitlerde olan sweatshirtler kadın ve erkeklerin dolaplarında bulunmasından vazgeçemeyecekleri ürünlerin başında geliyor.

T-shirt: İlkbahar ve yaz aylarında tercih edilen tshirtler kategoride yer alan ürünler arasında bulunuyor. Dikkat çekici renkleri ve ince kumaş yapıları sayesinde sıcak havalarda rahat kullanım sağlıyorlar. Erkek ve kadın alıcılar için üretilmiş olan bu ürünlerde siyah, beyaz, pudra, turkuaz ve lacivert gibi renk seçenekleri bulunuyor.

Ayakkabı: Markaya ait ürün grupları arasında erkekler için üretilmiş olan deri ve bağcıklı ayakkabılar da yer alıyor. Bu ayakkabılar kaliteli malzemeleri ve taban yapıları sayesinde günlük kullanımda konfor sağlıyor. Ayrıca markaya ait diğer ürünlerle kombin yapılarak kullanılabiliyor.

Terlik: Terlikler kategorideki ürün gruplarından oluyor. İlkbahar yaz sezonu için üretilmiş olan bu ürünler poliüretan malzeme ve kauçuk tabanları sayesinde kişilere üstün konfor sağlıyor. Ayrıca terlikler üzerinde marka ismi veya logosu yer alıyor.

Şapka: Güneş ışınlarından başın korunması için tercih edilen kaliteli şapkalar marka tarafından müşterilere sunuluyor. Erkek ve kadınların kullanımı için şapkalar farklı renk seçeneklerini üzerinde bulunduruyor. Pamuktan üretilmiş olan bu ürünler arka tarafından ayarlanabildiği için kafayla uyum sağlıyor.

İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında giymek için uygun ürünlerin bulunabileceği kategoride yer alan ürünlerin genelinde marka logosu ve ismi yer alıyor. Bu sayede dünyaca ünlü olan markaya ait ürünlerin tercih edildiği anlaşılabiliyor.

Champion markası köklü geçmişiyle spor dünyasında 100 yılı aşkın ve kaliteli bir marka. Gerek kalitesi gerek global bilinirliği ile sevenlerini asla pişman etmeyen, aynı zamanda sportif şıklığı size tam olarak sunan kusursuz bir kalite.

Champion Modelleri

Champion modelleri tasarımsal açıdan yaratıcı fikirlerin en geniş çerçevede kullanılabildiği ürünler olmalarıdır. Tasarım imkanı oldukça açık ve geniş olan tişörtler ve sweatler bin bir çeşit tarzda üretilebiliyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre bu giyim modellerinin en elverişli koşullarda tasarlayabilmek için daima bir yol vardır. Champion gibi köklü markalar genel olarak bu mantıkla ürünlerini büyük bir özveri ve titizlikle tasarlamaya ve üretmeye çaba gösterirler.

Champion kadın ve erkek hemen herkes için üretim yapmaktadır. Giyim tarzınıza göre birbirinden farklı spor giyim modelleri arasından en uygun olanları seçebilmek her zaman seçenek ve kült ürünler sunar.

Modeller arasında doğru ve iyi tercihler yapılması, uzun vadede satın alınan terliklerin memnuniyetle kullanılabilmesine bir şans verir. Terlikler genel olarak gündelik yaşamda birçok farklı noktada kullanılabilirler. Ev ortamları bu ürünlerin keyifle kullanılabileceği en iyi yerler arasında bulunur. Buna ek olarak seyahat edildiği durumlarda veya tatil yapıldığı alanlarda da yine bu terlik ürünleri insanlara güzel bir konfor sağlayarak rahatça hareket edebilmelerine bir şans tanır.

Champion modelleri tasarımlarıyla ve köklü tarihiyle dünyada hemen her insanın ilgi gösterdiği markalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Rahat yapılı ve şık tasarımlı spor giyim ürünlerini üretmesiyle bilinen Champion genel olarak tüm çalışmalarını rahat, kaliteli ürünler üretmek üzerine yapıyor. Champion modelleri arasından bir seçim yapan kişiler her açıdan kullanımın ve tarzın ne derece rahat ve iyi olduklarını fark edebiliyorlar.

Champion markasının sweatshirt olarak insanlara çok farklı modeller sunması, ürünler konusunda hemen herkesin düzeyde beklentilerini en iyi şartlara çıkmasına imkân sağlıyor. Ters örgü sisteminin mucidi olan Champion yalnızca kalite değil farklı boyutlarda ve göze hoş gelen renk yapılarında en harika tasarımda ürünler rahatlıkla temin edilebiliyor.

Champion modellerinin kaliteli ürünleri için fırsatlardan yararlanılabilir. Lüks giyim ürünlerinde eşsiz tasarım ve en kullanışlı nitelikte markaları bir araya getiren Exxe Selection firması olarak bizler, online alanda bu Champion’un modellerine kolayca ulaşılmasını sağlıyoruz. Dilediğiniz gibi sitemiz üzerinden Birkenstock markalı olan kendinize hitap edecek yapıda ürünlere bakabilir ve keyifle tarzınıza uygun ürünleri satın alabilirsiniz.

Giyim tarzınızla kombine şekilde kullanabileceğiniz en şık görünümlü bu markaya ait Champion spor kıyafet modellerini en güzel şartlarda sitemizden seçerek temin edebilirsiniz. Oldukça kaliteli tasarımda ürünler üreten Champion modelleri arasında oldukça geniş bir çeşitlilik olması seçenekleriniz ve gardırobunuz için biçilmiş kaftan. Champion modelleri;

Champion Sweatshirt,

Champion Tişört,

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Champion Ayakkabı,

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Champion Şort olarak kategorilere ayrılıyor.

Her bir farklı model yapısında ürünlerin kendisine özel, Champion’ı yansıtan birtakım özellikler ve farklılıklar mevcut. Sitemiz üzerinden bu güzel model seçeneklerinde ürünlere yönelik tüm teknik detaylara en kapsamlı şekilde bakabilir ve her biri hakkında iyi fikirler elde edebilirsiniz.

Champion modelleri özellikle spor giyimde tasarımlı, standart tasarımlı, unisex ve günlük kullanıma uygun birçok seçeneğin çıktığını görebilirsiniz. Sizleri kalitesiyle her zaman kendisini kanıtlamayı başarmış Champion markalı ürünlerle bir araya getirmekten oldukça mutluyuz.

Champion’un modelleri kapsamında boy, renk ve kumaş kalitesi olarak dilediğinizi seçebilirsiniz. Sitemizin ilgili kategorisinden seçip boy, renk ve ölçü gibi unsurlara yönelik filtreli aramayı sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Champion Sweathirt

Rahat kombin tercih eden kadınlar için ideal olan sweatshirtler markanın geniş renk ve model seçenekleriyle kadınlara sunuluyor. Kolayca kombin yapılabilecek olan champion sweathirt spor yaparken, günlük hayatta ve özel günlerde tercih edilebilecek detayları barındırıyor.

Ayrıca kadınlar için bu sweatshirtler %100 pamuk kullanılarak üretildiği için hem sağlıklı hem de kaliteli olarak uzun yıllar kullanılabiliyorlar. Sizlerde rahat giyimi tercih ediyorsanız kadın sweatshirt modellerini inceleyebilir beyaz, yeşil, pudra, siyah ve diğer renk seçeneklerinden birisini tercih edebilirsiniz.

Sweatshirt erkekler ve kadınlar tarafından yılın her döneminde tercih edilen üst giyim ürünleri arasında bulunuyor. Bu nedenle champion sweatshirtler hazır giyimde tercihini sweatshirtten yana kullanan herkese hitap ediyor.

Champion Sweatshirt Modelleri

Sweatshirt sportif şıklık ve rahatlık arayışında olan kadın ve erkeklerin sıkça tercih ettiği giyim ürünleri arasında yer alıyor. Şıklık ve rahatlığın yanı sıra uzun kolları, farklı kumaş tipleri ve mevsimlere özel yapılan üretimleri giyim için tercih edilmelerini sağlıyor. Bu nedenle champion sweatshirt modelleri firmanın kategorisinde yer alan ürün grupları arasında yer alıyor. Kadınlar ve erkekler özel günlerinde ve günlük yaşamlarında tercih edebilecekleri sweatshirt çeşitlerini kumaş yapısına, renk ve tarzlarına uygun olarak seçebiliyorlar.

Güvenli alışverişle satın alınabilecek champion sweatshirt modelleri şunlardan oluşuyor;

Kanguru model sweatshirt

Fermuarlı sweatshirt

Kapüşonlu sweatshirt

Bisiklet yaka sweatshirt

Kapşonsuz sweatshirt

Renk çeşitleri kadın ve erkek koleksiyonunda değişen bu ürünlerde %100 pamuk tercih edildiği için vücut için yararlı olan ürünlerin kullanımı sağlanmış oluyor. Marka tarafından kadın ve erkekler için üretilmiş olan sweatshirtler beden seçenekleri sayesinde alım esnasında beden sorunu yaşanmamasını sağlıyor. Sweatshirt modellerindeki beden seçenekleri ise XS, S, M, L, XL ve XLL şeklinde oluyor. Ayrıca lacivert, siyah ve beyaz gibi renk seçenekleri sayesinde her ortama uyum sağlayabiliyor. Üretim için tercih edilen kumaşları pamuk olduğu için de alerji gibi sorunlara neden olmuyor. Kapüşonlu, fermuarlı, kanguru model ve bisiklet yaka sweatshirtler kaliteli kumaşları sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Champion Tişört

100 yılı aşkın süredir bu sektörde olan ve 70 yıldır spor giyim ürünleri satışı yapan Champion tişört satmaya da bu tarihlerde başlamıştır. Özellikle ince, penye, %100 pamuklu, kadın ve erkek olmak üzere bir çok alanda model çıkartan Champion sevenlerinin tişört ihtiyacını da karşılıyor.

İkonik logosu ve “C” harfli tasarımlarını tişörtlerinde de kullanan Champion özellikle yazın terlememeniz için kaliteli ve nefes alan kumaş tiplerini kullanmaya özen gösteriyor.

Champion Tişört Modelleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi t-shirtler, Champion markasının ikonik tasarımlarıyla birleşerek yüksek kaliteyi beraberinde getiriyor. Champion t-shirt modellerinde baskılı seçenekler polo, v yaka, bisiklet yaka, pamuklu, petekli, forma tipi, kumaş ve konsept tasarım gibi farklı modellerle zengin bir içerik oluşturuyor. Champion tişört modelleri kolaylıkla kombin haline getirilebilir. Capcanlı renkleri ve kullanılan kumaşın yoğun kalitesi bir araya gelince hazırladığınız kombine inanamayacaksınız. Champion’un ikonik “C” logosu t-shirt üzerinde belirgin bir yer kaplar. Champion tişörtleri pamuklu yapısıyla yaz aylarının sıcağında terlemeyi önleyici bir yapı bulundurur. Champion tişört modellerinin yeni sezon ürünlerini Exxeselection’dan inceleyerek sizi yansıtan t-shirt modelini satın alabilirsiniz.

Tişört modelleri özellikle yaz mevsimde tercih ediliyor. Özellikle slim fit tişörtleri doğru bir şekilde kombinleyerek vücut yapınızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Champion tişört modelleri bu doğrultuda kişiye avantajlar sunuyor. Logosundaki mavi ve lacivert rengin her tonunda bulunabilen beyaz tişörtler, giyimdeki konforu sağladığı gibi tarz ve sportif bir duruşun temelini oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında t-shirtler tam tercih ediliyor ve Champion ile harika sportif bir tarzı yakalamanıza imkan veriyor.

Hem erkekler hem kadınlar için modelleri bulunan Champion tişört modelleri geniş hedef kitlesiyle oldukça tercih edilen bir sevilen marka. Champion kadın ve erkek tişört modellerinin dışında birçok modelini de unisex olarakta çıkartıyor.