























TerlikGünlük/CasualLogoluTermoplastikEVA-1-5 yaş arası çocuklar için uygundur-Özel Croslite™ malzemesinden üretilmiştir - yumuşak, süper hafif ve son derece konforlu bir his sağlar-Özel Croslite™ malzemesinden üretilmiştir - yumuşak, süper hafif ve son derece konforlu bir his sağlar-Üst kısımdaki havalandırma delikleri ve tüm gün süren aktiviteler için güvenli topuk kayışı ile mükemmel nefes alabilirlikDaha güvenli bir uyum için döner topuk kayışı-İkonik Crocs Comfort™ astarı: Hafif. Esnek. 360 derece konforVietnam