Model: Terlik

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Thermoplastic

Taban Materyali: EVA

Menşei: Endonezya

Detaylar: -Hafif -Temizlemesi kolay ve çabuk kurur -Nefes alabilirlik sağlar ve su ve döküntülerin dışarı atılmasına yardımcı olur