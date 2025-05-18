























TerlikGünlük/CasualLogoluTermoplastikEVA-Daha fazla çekiş ve destek için geliştirilmiş sırt deseniyle sağlam çıkıntılı dış tabanlar-Tamamen kalıplanmış Croslite™ köpük üst kısımlar-Havalandırma delikleri nefes alabilirliği artırır ve suyun atılmasına yardımcı olur-Kolay temizlenir ve çabuk kurur-Rahat ve konforlu bir uyum için ayarlanabilir turbo topuk kayışları-İkonik Crocs Comfort™: Hafif. Esnek. 360 derece konforVietnam