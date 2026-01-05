



























Terlikİlkbahar/YazLogolu% 100 TermoplastikKayışlıEVA-Kontrast renkli şerit detaylı-Kokuya dayanıklı, temizlenmesi kolay ve hızlı kuruma-Gelişmiş nefes alabilirlik için havalandırma delikler-Önde ayarlanabilir kayış-Hafif yastıklama ve rahatlık için tamamen kalıplanmış Croslite ™ malzemesi(Croslite™ köpük yastıklama, gün boyu konfor ve destek sunar)Endonezya