Dünyanın En Güzel Plajları

Plajlar, özellikle yaz geldiğinde dünyadaki tüm insanların akın ettiği, eğlendiği ve yazın keyfini sürdüğü en güzel yerlerdir. Sıcacık kumların ve kavurucu sıcağın altında denize girerek serinlenen ve yılın stresini hemen attığımız en harika ortamdır. Bu yüzden tüm dünyada yaz eşittir deniz, kum, güneştir. Bu üçünün buluştuğu yer ise plajlar.

Bu Exxeselection yazımızda dünyanın en güzel plajlarını, bir plajı değerlendirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve onu değerli kılan olanakların neler olduğunu inceleyeceğiz. Exxeselection Mag ekibi sizi harika plajlarla buluşturmak için burada!

Bir Plajı Güzel Yapan Etkenler, Nelere Dikkat Etmeli?

Plajları tercih etmekte birçok etken mevcut. Bir plajın kalitesini ve tercih etmekteki nedenleri bilmek çok önemli. Turizmin sonu olmadığı gibi, beklentilerin de sonu yok. Birçok kişinin ısrarla tavsiye ettiği bir tatil yeri sizin için sıkıcı ya da banel gelebilir. Bu yüzden plajları ve tatil bölgelerini değerlendirirken özelliklerine dikkat etmek çok önemli. İşte bir plajın özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenler!

Plajın En Önemli Unsuru: Deniz !

Plajlardaki şüphesiz en önemli unsur denizidir. Plajda denizin ne kadar temiz olduğu, berraklığı, taşlık mı kumluk mu oluşu, tuz oranı ve derinliği çok önemlidir. Örneğin bir arkadaşınız size Okyanus bölgesinde bir plaj önerdiyse buranın tuz oranının yüksek olduğunu unutmayın. Cildinizin tuzu nasıl karşıladığını değerlendirin. Böyle durumlarda hassas bir cilde sahipseniz iç deniz bölgelerindeki deniz ve plajlar sizin için daha mantıklıdır. Bu yüzden plajın deniz özellikleri çok önemlidir.

Bir örnekte ülkemizden verecek olursak, Olympos olarak bilinen Antalya Kumluca harika bir yerdir. Gerçekten herkesin görmesini tavsiye ederiz. Dünya çapında turist akınına uğrayan bu güzide yere giderken bilmeniz gereken en önemli etken denizi belli saatlerde kullanamamanız. Çünkü belirli dönemlerde Caretta Carettalar bu kumsalda yumurtluyor ve onları rahatsız etmeniz yasak. Bu yüzden denizin açık olduğu saatleri bile bilmeniz tatil planında önemli bir etken.

Bir plajın temizliği oradaki en önemli etkenlerdir. Plaj temizliği, çevre ve doğanın korunması için de son derece önemlidir. Plajlar, doğal güzellikleri, berrak suları ve serin kumlarıyla birçok insanın dinlenmek, eğlenmek ve rahatlamak için tercih ettiği yerlerdir. Ancak, maalesef plajlar zaman zaman kirlilik ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Deniz atıkları, plastik şişeler, sigara izmaritleri ve diğer çöpler, plajların temiz ve hijyenik ortamını bozmakta. Bu nedenle, plaj tercihinde hem sağlığınız ve güzel vakit geçirmek için ne kadar öneri edilirse edilsin temizliği önemli.

Plaj Etkinlikleri

Bir plaj için deniz kum güneş kadar o plajdaki etkinlikler o kadar önem taşır. Doğal güzellikler, denizin berraklığı ne kadar önemli olsa da bütün gününüzü suda geçirmek pek elde değil. Bu yüzden çıktığınızda sizi bekleyen eğlenceli etkinlikler olması plajı daha güzel kılar. Plaj etkinlikleri olarak:

Şnorkel Dalışı

Plaj Voleybolu ve Plaj Futbolu

Yoga ve Su Sporları

Bot, Bot Paraşütü ve Banana gibi Ekstrem Su Eğlenceleri

Konserler ve Plaj Partileri

Gibi etkinlikler ile dolu bir plaj, daha eğlenceli ve dolu dolu bir tatil imkanı verebilir. Örneğin Ibiza Plajları dünyanın eğlenceli plajları arasında ciddi bir üne sahiptir. Bu yüzden eğer eğlence arıyorsanız Ibıza kesinlikle listenizde olmalı!

Dünyanın En Güzel Plajları Listesi

Plajlar gideceğinizde yukarıdaki kriterler karşılığında tercih etmeniz gereken yerler. Fakat dünya turizmindeki puanlama kriterleri daha farklı. Birçok etmene göre değişiklik gösteriyor. Tıpkı otellerin puanlanması gibi. (Dünya’nın en güzel ve lüks otellerini incelediğimiz yazımız: Dünya’nın En Lüks Otelleri yazımızı da inceleyebilirsiniz.)

Bu anlamda TripAdvisor gibi bir web sitesi (dünyanın en çok kullanılan turizm web sitelerinden biri) dünyanın en güzel plajlarını açıkladı. Listede Türkiye’den bir plaja yer verilmese de yavru vatan Kıbrıs’tan ve komşularımız Gürcistan ve Yunanistan’dan plajlar bulunuyor. İşte TripAdvisor’ın yayınladığı en güzel plajlar listesi:

Baia do Sancho, Brezilya Eagle Beach, Aruba Cable Beach, Avustralya Reynisfjara Plajı, İzlanda Grace Plajı, Turks ve Caicos Adaları Praia da Falesia, Portekiz Radhanagar Beach, Hindistan Spiaggia Dei Conigli, İtalya Varadero Beach, Küba Kaanapali Plajı, Hawaii Siesta Beach, Florida Driftwood Beach, Gürcistan Manly Beach, Avustralya Seven Mile Plajı, Grand Cayman La Concha Beach, İspanya Kelingking Plajı, Endonezya Playa de Muro Beach, İspanya Playa Manuel Antonio, Kosta Rika Ipanema Plajı, Brezilya Nungwi Plajı, Tanzanya Falassarna Plajı, Yunanistan Nissi Plajı, Kıbrıs Playa Norte, Meksika Magens Bay, Saint Thomas, Virgin Adaları Balos Lagoon, Yunanistan

Listede Türkiye’den bir plaj yer almasa da Avrupa’nın En İyi Plajları kapsamında Türkiye’den iki mükemmel plaj listede yer alıyor. 25 plaja yer verilen plaj arasında mükemmel İztuzu Plajı listede 11., Kleopatra Plajı ise 25. Sırada.

Exxeselection Mag Özel Önerileri, Harika Plajlar!

Dünya’nın her köşesinde bir cennet var. Yukarıdaki listede yer almasa da Exxeselection Mag ekibinin de size özel bazı plaj önerileri var!

Bora Bora, Fransız Polinezyası: Bora Bora, kartpostal gibi manzarası ve turkuaz rengi sularıyla dünyanın en ünlü plajlarından biridir. Hint Okyanusu'ndaki bir adacık olan Bora Bora, lüks bungalovları ve korunaklı lagünleriyle ünlüdür. Bu eşsiz ada, dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Maldivler: Maldivler, rüya gibi bir tatil sunan, Rönesans tablolarından çıkmış gibi duran, mucizevi adalar topluluğudur. Hindistan'ın güneyinde yer alan bu tropikal cennet, beyaz kumsalları, mercan resifleri ve berrak turkuaz sularıyla ünlüdür. Dalış ve şnorkelle yüzme severler için benzersiz bir deneyim sunan Maldivler, tatilinizi unutulmaz kılacak.

Seyşeller: Seyşeller, Hint Okyanusu'nda yer alan bir başka adalar cennetidir. Burada size güzel plajlar, palmiye ağaçları ve masmavi sular eşlik eder. Seyşeller, el değmemiş doğası ve zengin deniz yaşamıyla doğa severler için bir cennettir. La Digue, Praslin ve Mahé adaları arasında gezinti yaparak bu güzel takımadayı keşfedebilirsiniz.

Tayland, Phi Phi Adaları: Phi Phi Adaları, Tayland'ın güneyinde Andaman Denizi'nde bulunur. Maya Koyu ve Viking Koyu gibi yerlerde kristal berraklığında suya dalabilir ve mercan resiflerini keşfedebilirsiniz. Tayland'ın ünlü Tayland adası da burada yer almaktadır. Eşsiz manzaraları ve egzotik atmosferi ile Phi Phi Adaları, dünya genelinde birçok turistin uğrak noktasıdır.