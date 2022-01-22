Dünyanın En Lüks Otelleri

Otel seçmek tatil yapmanın en önemli kriterlerinden biri durumunda. Gittiğiniz ülkenin ya da şehrin güzelliklerinin dışında otelin size sunduğu benzersiz deneyimler tatilinize anlam katıyor. Otel sahipleri de bunu bildiği için çıtayı her seferinde bir üst noktaya taşıyorlar.

Oteli seçerken konsepti belirlemek çok önemli. Fakat öyle oteller var ki konsepti üşümek olsa bile gidesiniz gelir. İşte sizler için dünyanın en lüks otellerini listeledik.

Otelleri lüks seviyesine göre sıralandırırken birçok kategori var. Öncelikle 2006 yılında kurulmuş “Dünyanın En Lüks Otelleri Ödülleri” isimli bir platform bulunuyor. Her sene dünyanın en lüks otellini seçiyorlar. Bu listenin dışında da oldukça lüks ve benzersiz oteller yazımızda!

InterContinental – Hong Kong

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan InterContinental otel deyince kalitenin zaten adresi haline gelmiş durumda. Dünya’da 100 ülkede 5174 otele sahip olan grup şirket, otelcilik kurallarını neredeyse belirler nitelikte söz hakkına sahip. Hal böyle olunca grubun seçili noktaları dünyanın eşsiz otelleri arasında yer alıyor.

Özellikle Hong Kong’ta bulunan InterContinental oteli lüks anlamında Asya’nın en iyilerinden. Bangkok’un tüm panoramasını tek seferde sunan otel içerisindeki ek hizmetler ile de konuklarının memnuniyetini ikiye katlıyor.

Ayrıca ünlü John Wick filminde de ortak kullanım otelinin adı The Continental. InterContinental gibi filmde de Continental’in tüm dünyada şubeleşmiş olması tesadüf mü yoksa aralarında bir bağ var mı bilemiyoruz. Ancak her iki koşulda da markanın değerine bir şeyler kattığı kesin.

Conrad Rangali Island Resort – Maldivler

Herkesin en az bir kere sosyal medyada görüp hayret ettiği o otellerden biri Conrad Rangali Hotel. Bu otelin Maldivlerde oluşunun dışında en dikkat çekici ve lüks kısmı su altında yatak odalarının bulunması. Uyuduğunuz yatakta camınızın önünden köpekbalıkları, yunuslar ve mercanlar geçen bu güzel otelde kalmak hayatınızdaki en güzel deneyimlerden biri olacak.

Burj Al Arab – Dubai

Burj Al Arab’ı bilmeyen neredeyse yoktur. Özellikle yelkenliye benzeyen mimarisi ve altın kaplama efsaneleriyle bilinen otel en üst katındaki tenis kortuyla da tanınıyor. Ayrıca bir bilgi verelim; altın kaplama hikayesi tamamen gerçek. Merdiven korkuluklarından kapı kollarına kadar altın kaplama olan bu otel lüksü doruklarında hissettiren bir yer.

Hatta içeride altın kaplama bir fincandan kahvenin bedeli geçtiğimiz yıllarda 25 bin dolardı. Konuklarına sadece konaklama alanında değil gezi ve tur olarakta hizmet veren bu Arap rüyası oteli, tur ile gezmeye de açık.

Four Seasons Resort, Bora Bora

Turkuaz denizin üstündeki bungalov villalar tam da balayı çiftlerine özel bir tatil şekli. Kişiye özel hizmetin doruklarında deneyim sunan Four Seasons Resort, Bora Bora adalarında misafirlerine harika bir tatil sunuyor.

Güney Pasifik sularında yer alan bu muhteşem ada, sadece otel konseptiyle değil doğal güzellikleriyle de misafirlerini etkilemeyi başarıyor.

Four Seasons dünya çapında başka büyük otelleriyle de otelciliğin önde gelen isimlerinden biri.

Titanic Mardan Palace Hotel, Turkiye

Titanic Mardan Palace Türkiye’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri denilebilir. Özellikle bir süre 7 yıldız dedikodularına konu alan otelin müşteri memnuniyetine olan düşkünlüğü takdire şayan. Her odasında ayrı bir güzellik sunan otel iç mimarisine önem verdiği gibi mimariye ve aktivitelere de inanılmaz önem veriyor. Öyle ki Mardan Palace’te geçireceğiniz süre içerisinde otelden ayrılmak dahi istemeyeceksiniz.

Yurtdışından misafirleri oldukça fazla olan Mardan Palace, Türkiye’de tatil yapmak isteyenler için harika bir seçim.

Palms, Las Vegas

Las Vegas’ta bir gece geçirmek zaten hayatınızın en büyük deneyimlerinden olacakken, Palms’ta bir gece geçirmek asla unutamayacağınız bir gece olur diyebiliriz. Şehrin eğlence kültürüne uygun tasarlanan bu otel sınırları aşıp eğlence deneyimini size lüks kapsamda sunuyor. İçerisinde özel camlı asansörler, büyük partiler verebilmeniz için tasarlanan süit odalar barındıran otelde dönen yataklar, jakuziler sadece normal sayılabiliyor.

Emirates Palace, Abu Dabi

Saraylara layıksınız cümlesindeki saray tam anlamıyla Emirates Palace diyebiliriz. Misafirlerine krallar gibi hizmet veren bu lüks otel mimarisiyle kral dairesi terimini vadetmiyor, yaşatıyor. 300 den fazla odaya sahip bu otelde vakit geçirirken her şey kendinizi ayrıcalıklı hissetmeniz için tasarlanmış.

Beyaz kumlu plajı ile yılın değil ömrünüzün stresini atacağınız bu lüks otel içerisinde sayısız havuz ve spa merkezi ile rahatlamayı garanti ediyor.

Ice Hotel, İsveç

Dünya’nın en farklı konseptine sahip otellerinden biri şüphesiz ki Ice Hotel’dir. Tamamı buzdan oluşan bu otel eski tip iglo konaklamasını sizlere sunuyor.

60 odalı Ice Hotel’in inşaatı için her yıl en az 30 bin ton kar ve 4 bin berrak buz kullanılıyor. Evet yanlış okumadınız, her yıl! İsveç her ne kadar soğuk bir yer olsa da nisan ayından sonra buzlar erimeye başlıyor ve her sene ekim ayında otelin inşaatı tekrar başlıyor.

Konaklamak isteyen misafirler elbette ev konforunda uyuyamıyor. Çünkü otelin iç sıcaklığı sürekli -7 derecede sabit olmak zorunda. Uyuyacak misafirler hipotermi geçirmemek için önce termal kıyafetlerini giyiyor, kulaklarını ve başını şapkayla kapatıyor ve uyku tulumunun içinde uyuyor.

Lüks aramaktan çok farklı bir deneyim arayanların adresi olan Ice Hotel, zor koşul ve kış sevenlerin bir numaralı tercihi!

Dünyanın En Lüks Otelleri Ödülleri Listesi

Gelelim lüks seviyesi dünyaca ve heyetlerce kanıtlanmış otellere. 2006’da başlayan bu ödül töreninin 2014 yılından beri kimler kazanıyor gelin inceleyelim.

2014: Atlantis The Palm, BAE

Birleşik Arap Emirliklerinin turizm konusunda aştıklarının bir kanıtı olan bu otel 2014 yılında dünyanın en lüks oteli seçilmişti. Tam Arap Körfezi’ne kurulu bu otel, uzaydan bile görüldüğü iddia edilen Palm Jumeirah adasının tam bitiş noktasına inşa edilmiş.

Misafirlerine okyanus deneyimini tam olarak yaşatan otelde su altı sporlarına ve dalışlara özel bir etkinlik planı yapılıyor. Yunuslarla yüzüp, okyanusta dalarak koca bir senenin stresini atabileceğiniz bu otel lüks arayanların tam isteğini karşılayacak.

2015: Hotel Plaza Athénéé, Paris

Eğer Paris’teyseniz ve konaklamak için bir otel arıyorsanız kesinlikle Hotel Plaza Athénéé’yi değerlendirmelisiniz. Modanın kalbi Montaigne Caddesinde, Paris’te Eifel Kulesi manzaralı bu otel romantizmi ve lüksü doruklarınızda hissedeceğiniz bir konsepte sahip.

Kullanıcı deneyimlerine göre en hoşgörülü oteller arasında olan Athénéé’de kaldıktan sonra evinize dönmek dahi istemeyeceksiniz.

2016: Armani Hotel, Dubai

2016 yılının şampiyonu ise herkesin yakından bildiği Armani Hotel. Giorgio Armani’nin Burj Khalifa’ da yer alan bu mükemmel tasarımlı oteli marka kimliğini tam anlamıyla yansıtıyor. Zarafet ve asalet dolu bu otelde gözleriniz o kadar parlayacak ki etrafa bakmaktan kendinizi alamayacaksınız.

Otele girdiğiniz anda Giorgio Armani’nin dokunuşlarını direkt görebilirsiniz. Öyle ki; girişi, terası ve meşhur gece kulübü Armani Privé’ı bizzat kendisi tasarlamış. Sadece iç mekan tasarımlarıyla değil lüks kumaş seçimlerini de birebir kendisi seçmiş Giorgio Armani.

Bu mükemmel tasarım abidesi otel 2016 yılında hak ettiği değeri alarak yılın en lüks oteli seçilmeye hak kazanmış. Giorgio Armani ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2017: Jumeirah Vittaveli, Maldivler

Dünya’nın en lüks otelleri listesi yapıp Maldivlerden bir otel koymamak elbette imkansız. Zaten ödülü veren komisyonda bunu bildiği için 2017 yılında Maldivlerin en ünlü otellerinden birini listenin kazanını olarak seçmiş.

Jumeirah Vittaveli tamamen kişiye özel hizmet sunan, okyanusun üzerine kurulmuş villa ve süitlerden oluşan mükemmel bir çift oteli. Her villasında özel havuzuna kadar düşünülmüş bu otelde birden fazla dünya mutfağı seçenekleri de sizi şaşırtacak.

Plajındaki beyaz kumlarla rüya gibi bir tatil deneyimi yaşayacağınız bu otel aradığınız lüksü karşılayacak yegâne yerlerden.

2018: Gaia Retreat and Spa, Avustralya

2018’in en lüks oteli olan Gaia Retreat and Spa Byron Körfezi’nde bulunuyor. 25 dönümlük devasa bir araziye kurulmuş olan otel her yeri doğayla iç içe tropikal bir deneyim sunuyor. Tamamen doğallık konseptli bu inanılmaz otelin fotoğraflarına bakmak bile ruhunuza iyi gelecek.

Yemesine içmesine dikkat eden kişiler için adeta sağlıklı yaşam tatili sunan otel doğanın mükemmel bir deneyimini sizlere yaşatacak.

2019: Mandarin Oriental, Bodrum

Gaia Hotel’e çok büyükmüş dediyseniz bir kez daha düşünün. Çünkü Ege’nin gözdesi Bodrum’da bulunan Mandarin Oriental tam 600 dönümlük inanılmaz bir araziye sahip. Dünyanın en zengin insanlarının ziyaret ettiği bu enfes otelin marinasında finans liderlerinin, moda ikonlarının teknelerini görmeniz çok mümkün.

Cennet Koyu’na kurulu bu muazzam otel beş duyunuza hitap eden harika bir yer. İçerisinden dilediğiniz her konaklama seçeneğine erişebilirsiniz. İster villa da ister normal odada konaklama imkanınız bulunuyor. Normal oda dediğimize bakmayın, Mandarin’in her odası bir ev rahatlığında.

2020: The Apurva Kempinski, Bali

2020 yılında dünyanın en lüks oteli ünvanını Bali’deki Apurva Kempinski almaya hak kazandı. Otel size öyle bir lüks deneyimi sunuyor ki kendinizi gerçekten farklı bir dünyaya geçmiş gibi hissedeceksiniz. Otelin en öne çıkan özelliği ise restoranın deniz altında olup siz yemek yerken çevrenizde balıkların yüzüyor olması. Özellikle duvar büyüklükleri devasa olan Apurva’nın sizi etkileyeceğine garanti ederiz.

Oda kalitesi ve alan anlamında da oldukça yeri olan otelde hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceksiniz.

2021: Shangri-La Paris

Gelelim 2021 yılının en lüks oteline. 2021 yılında da dünyanın en lüks oteli Paris’ten. Shangri’nin en önemli özelliklerinden birisi konumu. Tüm Paris’te gidilmesi gereken önemli yerleri düşünün. İşte Shangri hepsinin merkezinde yer alıyor. Öyle ki hemen çaprazında Ulusal Asya Müzesi, Washington heykeli, 500 metre ilerisinde Tokyo Sergi Sarayı, Paris Modern Sanat Müzesi, Paris Akvaryum, İnsan (Homme) Müzesi ve tabi Eiffel Kulesi bulunuyor. Ayrıca pencereniz de Eiffel’e bakıyor. Bu saydıklarımız dışında daha bir sürü gezilecek önemli yerler otel çevresinde bulunuyor.

Saydıklarımızın dışında elbette otel iç dizayn ve hizmet anlamında da harika ötesi. Tam bir Fransız mimarisine sahip otelde sanat müzesinde geziyormuş gibi hissedeceksiniz. Bunun dışında Shangri-La’yı diğer otellerden ayıran en önemli özellik içerisinde bir sera olması. Otel usta şefleriyle domates, kabak, salata gibi mahsullerini tamamen doğal bir şekilde kendileri yetiştiriyor.

Bir ev büyüklüğündeki odaları, Fransız Şatolarındaki gibi yemek ve konferans salonları, doğal yemekleri, mükemmel botanik bahçeleriyle hizmetin doruklarına ulaşacağınız Shangri-La 2021’de bu ödülü almaya tamamen layık diyebiliriz.