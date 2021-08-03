Emporio Armani 2021-2022 Sonbahar Kış Koleksiyonu

1980’lerde Giorgio Armani tarafından kurulan ünlü İtalyan markası Emporio Armani, moda sektörünün adeta tüm ihtiyacını tek başına karşılıyor. Moda çizgisini belirlemede her sezon önemli bir yere sahip olan Giorgio Armani, Emporio Armani markası ile özgün tasarımları ve kaliteli kumaşları sunuyor. Renk kullanmaktan çekinmeyen sevilen marka, 2021-2022 sonbahar kış koleksiyonunda da klasik siyah ve grinin yanında neon pembe, yeşil ve mavi gibi farklı renkler de kullanmış.

Emporio Armani, 2021-2022 sonbahar kış koleksiyonu ile moda tutkunlarını kendine hayran bıraktı. Koleksiyon, Bay Armani tarafından “Hızlı, eklektik ve metropol.” olarak tanımlanıyor. “In The Mood For Pop” ismine sahip koleksiyon, retro havası ile her dikişinde 80’leri hatırlatıyor. Online olarak yayınlanan koleksiyon, izleyenlere adeta bir 80’ler sahne şovu yaşattı. Podyum, siyah rengin üzerinde yer alan neon yeşil, mor, mavi ve pembe detaylar ile renklendirirken koleksiyonda hakim olan renkler de ön plana çıktı. Koleksiyon tanıtımı sonrasında Armani verdiği röportajda 80’lerin büyülü bir an olduğunu, 70’lerin sertliğinden hemen sonra gelen yaratıcılığı, fanteziyi ve parayı temsil ettiğini vurguladı. Pandemiden sonraki dönemde de benzer koşulların yaşanmayacağının garantisini veremediğini söyleyen Armani, öyle olmasını umut ettiğini belirtti. Emporio Armani, bu bakış açısı ile sonbahar kış koleksiyonunda 70 ve 80’li yılları andıran tasarımlara yer verdi.

80’ler Emporio Armani ile Geri Dönüyor

2021-2022 sonbahar kış koleksiyonu, renk patlamaları ve yüksek bel pantolonlar sunarken kadife kumaşların yanı sıra pantolon askılarını da geri döndürüyor. Koleksiyonda tamamlayıcı parçalar arasında büyük bilezikler ve büyük boncuklu kolyeler de var. Emporio Giorgio Armani’nin rahat ve sofistike tarzı ile eşleşen sonbahar kış koleksiyonu Exxeselection’nda! Modern ve yenilikçi bir görünüm için siz de Exxeselection sayfasında yer alan “ea Armani” markalı ürünlere göz atabilirsiniz. Marka, erkek ve kadın kullanıcılar için sonbahar koleksiyonunda; yumuşak omuzlar, spor giyimden ilham alan parçalar, ponponlar, peplum gibi farklı parçalar ile lüksü bir arada sunuyor. Koleksiyonda farklı materyalleri ve renkleri bir arada kullanarak 80’lere selam yollayan Armani, sert siyahı gösterişli elmaslar ve kürkler ile birlikte kırıyor ve sıcak pembeyi ön plana çıkarıyor.

Göz Alıcı Neon Pembe

Emporio Armani 2021 - 2022 koleksiyonunda hem kadın hem de erkek parçalarında neon pembe rengi sıklıkla kullandı. Göz alıcı neon pembe, kış aylarına adeta yaz havası getiriyor. Marka, hem kadın hem de erkek koleksiyonunda pembe rengi kullanarak cinsiyetçi kalıpları da yıkmayı hedefliyor. Pembe renk, yer yer detaylarda kullanılırken yer yer star parça olarak görünümün en göz alıcı noktası oluyor. Kombinlerde alt parçanın ya da üst parçanın tamamı neon pembe renkte olurken siyah ve gri kombinlerde takı, şal, çanta, ayakkabı gibi detaylar da görülüyor. Pantolon-ceket kombini olan pembe kadife takım ise sol tarafında yer alan siyah otriş ile oldukça dikkat çekici bir görünüm olarak koleksiyonda ön planda. Koleksiyonda ea Armani, ince çizgiler ve örgüler kullanıyor. Kadın ve erkekler için harika gece takımları, payet, jakar ve kabarık örgüler bu koleksiyonda yer alan diğer parçalardan. Grafik şekillerinin sıkça kullanıldığı giysilerin yanı sıra yarım fermuarlı deri görünümlü bir kapüşonlu üst ve geniş bacaklı yüksek belli pantolonlar da koleksiyonda dikkat çeken görünümlerden. Koleksiyonda yer alan geniş omuzlu ceketler de yıldız parçalardan.

Siyah Her Zaman Moda

Emporio Armani sonbahar kış koleksiyonunda ağırlıklı renk olarak ise siyah dikkat çekiyor. “2020/21 Sonbahar Kış Stillerine Bakış” içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi siyah geçtiğimiz sezonda da trend renkler arasındaydı. Her sezonun gözdesi olan siyah, 2021-2022 koleksiyonunda da başrolde yer alıyor. Her sezonun sevilen ürünlerinden olan Armani polarlar bu sezon da koleksiyonda yerini almış. Armani; polar, kürk, püskül gibi farklı detaylar ile keskin siyahı yumuşatıyor. Klasik kesim takımların yanı sıra spor ve günlük tarzda da siyah renk kullanan marka, 2021-2022 koleksiyonunda da bu çizgisini devam ettirmiş. Spor tarzın rahatlığı ve klasik tarzın şıklığını bir arada bulabileceğiniz ea7 Emporio Armani ürünlerine hemen sahip olabilirsiniz.

Kış Aylarının Vazgeçilmezleri

Emporio Armani; kazak, kürk ve ceket gibi kış aylarının vazgeçilmez parçalarına 2021-2022 koleksiyonunda yer vermiş. Yarım fermuarlı sweatleri ile göz dolduran koleksiyon, sadece bunlarla bitmiyor. Ceketler, montlar, kombinleri tamamlayan ayakkabılar, çantalar ve takılar… Sizlere geniş bir ürün yelpazesi sunan Emporio Armani, kalite standartları yüksek ürünler tasarlıyor. Müşteri memnuniyetine önem veren marka, kullanıcılarından her daim tam puan alıyor. Dünya çapında tanınan bir marka olan Emporio Armani, ünlüler tarafından da sıkça tercih edilmekte.

Maskulen Kadın Çizgisi

Emporio Armani, 2021-2022 sonbahar kış koleksiyonunda kadınlar için feminen görünümlerin dışında maskulen görünümlerle de sizi karşılıyor. Siyah ve grinin tonlarından oluşan takım elbiseler ile siz de maskulen bir tarz oluşturabilirsiniz. Marka takım elbiseleri, taşlı broşlar ve pembe yaka detayları gibi farklı detaylarla yumuşatırken birbirinden şık çantalar ile de kombininizi tamamlıyor. Siz de özel ve günlük kombinlerinizi eşsiz tasarımlara sahip Emporio Armani çantalar ile tamamlayabilirsiniz. Uzun boylu kullanıcılar için yumuşak deriden üretilen yuvarlak hatlara sahip küçük çantalar uygunken, kısa boylu kadınlar için dikdörtgen veya kutu tasarımlı çantalar koleksiyonda yer almış. Basenlere kadar uzanan çantalar sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Bu nedenle fazla kilolarınızı saklamak için daha kısa çantaları tercih edebilirsiniz. Emporio Armani, çanta modellerinde yumuşak materyalleri kapitone çizgiler ile birleştirerek feminen ve maskulen tarzı bir arada sunar. Puffer çantalardan hayvan desenli çantalara kadar çok sayıda model, markanın ürünlerinde sizleri bekliyor.

Dolabınızda Kadifeye Yer Açın

Emporio Armani Exchange, 2021-2022 sonbahar kış koleksiyonunda bolca kadife sunuyor. Lacivert, pembe, siyah, gri ve mor gibi farklı renkler ile kadifeyi birleştiren Emporio Armani hem günlük hem de özel gün ve davetlerde tercih edebileceğiniz kadife parçalar tasarlıyor. Koleksiyonda lavanta rengi, kadife alt ve üstten oluşan takım en dikkat çeken parçalar arasında. Siyah bir ayakkabı ve çapraz bir çanta ile sunulan kadife takım, bir yandan spor bir görünümü andırırken diğer yandan oldukça şık ve sofistike bir görünüme sahip. Siyah ve kadifenin birleşiminde ise koleksiyonda bolca sim ve parlak detaylar kullanılmış. Lacivert kadife üst ve farklı kumaşa sahip fakat aynı renkte üretilen pantolon da farklı ve şık bir takım oluşturuyor. Bu dikkat çekici takıma neon pembe bir fular, pembe ve lavanta rengi büyük bilezikler eşlik etmiş. Siz de bu sezon dolabınızda kadifeye yer açmak için Emporio Armani online shop aracılığıyla beğendiğiniz ürünleri satın alabilirsiniz.

Triko ve Kazaklar ile Sıcacık Bir Kış

Kış aylarında en sık tercih edilen parçaların arasında triko ve kazaklar yer alıyor. Sıcak tutması ve pratik bir şekilde kombinlenebilir tasarımları ile birlikte triko ve kazaklar, kış aylarının başrolünde yer alır. Emporio Armani kalitesi ile kış aylarını ortalama 4 ya da 5 kazak ile birlikte geçirmeniz mümkün. Bu ürünleri, farklı pantolon ve etekler ile kombinleyerek bambaşka görünümler elde edebilirsiniz. Balıkçı yaka, v yaka, bisiklet yaka, yarasa kol ve balon kol gibi farklı detaylara sahip olan Emporio Armani kazak ve triko modelleri 2021-2022 sonbahar kış koleksiyonu içinde de yer alıyor. Kazakları isterseniz tek başına kombinleyebilir isterseniz gömlek ya da tişört üzerine giyerek farklı kombinler oluşturabilirsiniz. Emporio Armani, kombinlerinizi zenginleştirebilmeniz için farklı takı, çanta, şal ve ayakkabı gibi parçalar da sunuyor. Trikoları farklı renklerdeki şallar ile kombinleyerek modayı yakalayabilir ve şık bir görünüm oluşturabilirsiniz.

2021-2022 sonbahar kış koleksiyonunda kullanılan neon pembe, yeşil, mavi, gri ve siyah renkler sezonun da popüler renkleri arasında yer alıyor. Baklava dilimi, çizgiler ve puantiyeler gibi klasik desenlerin yanında geometrik desenler de bu sezonda kendini gösterenlerden. Angora ve kaşmir kazaklar Emporio Armani koleksiyonlarının vazgeçilmezi olarak yine koleksiyonda yerini almış. Yünlü trikolar sayesinde kış günlerinde hem sıcacık hissedebilir hem de tarzınızı konuşturabilirsiniz. Polo ve dik yakalar ile 90’lara hafif göz kırpan Emporio Armani, şıklıktan vazgeçemeyenler için yine doğru seçim. Oversize kazakların yanında dar ve trikolar da koleksiyonda bulunuyor. Bu sayede, markanın ürettiği ürünler arasından her vücut tipine uygun bir kazak bulmak oldukça kolay.

Ceketlerin Farklı Kullanımı

Emporio Armani 2021-2022 sonbahar kış sezonunda farklı materyallerden üretilen ceketler sunuyor. Kürk kabanların yoğunluğu ise dikkat çeken detaylardan. Farklı renklerin bir arada kullanıldığı kürk kabanlar ile hem zengin hem de şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Koleksiyonda ağırlıklı olan kadife kumaş, ceketlerde de sık sık kullanılmış. Sezonun trendi olan kapitone desenli kabanlarda hem kısa hem de uzun modeller yer alıyor. Koleksiyonda sıkça kullanılan bir diğer ceket modeli ise blazer. Elbise modelinde olanların yanı sıra içine ikinci bir parça giyilmeden kullanılan blazer ceketler, maskulen yapılarının yanında dekolteleri ile feminen bir havaya da sahip. Ceketlerde klasik kesimlerin yanı sıra asimetrik kesimler de yer alıyor. Basenlere kadar uzanan blazer ceketler, 80’lerin klasik havasını tek başına yansıtmaya yetmiş. Uzun blazer ceketler ile birlikte kullanılan bol paça klasik kesim pantolonlar, sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecek!

Markanın koleksiyonu incelendiğinde erkeklerde, yine ceket kullanımının fazla olduğu görülüyor. Klasik takım elbise ceketi görünümünde tasarlanan ceketlerin yanında bomber (pilot) ceketler ve oversize kesimlere sahip ceketler de yer alıyor. Parlak gri tonları klasik ceket görünümünde kullanılırken, kadife kumaşlar daha çok bomber ceketlerde kullanılmış. Yüksek bel pantolonlar ile birlikte kısa ceketleri kullanarak bacak boyunuzu çok daha uzun göstermeniz mümkün.

Emporio Armani Ürünleri Exxeselection’da

Emporio Armani, ürünlerini tasarlamaya başladığı günden bu yana çizgisini daima koruyarak kaliteli ürün üretimine önem vermiş ve modanın öncülerinden olmayı başarmış bir markadır. Dünyanın her yerinden müşteri kitlesine sahip olan bu marka, her sezon sunduğu yeni tasarımlarla kendini daima bir üst noktaya taşımayı başaran isimlerden. Bu sezon tasarladığı ürünlerle 2021 sonbahar ve 2022 kış sezonlarına hızlı bir giriş yapan marka, gerek moda dünyası gerekse kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Her daim modayı ve sezon trendlerini takip etmekle kalmayıp belirlenmesinde de büyük bir rol oynayan Emporio Armani ürünlerini buraya tıklayarak Exxeselection’dan satın alabilirsiniz. Markanın ürünlerini bünyesinde barındıran Exxesection, kullanıcılarına daima güvenli alışveriş imkanı sunar. Avantajlı fiyatlar ile satın aldığınız Emporio Armani ürünlerini yıllar boyunca ilk günkü kalitesinde kullanabilirsiniz. Şıklığın ve rahatlığın adresi olan Armani, Exxeselection güvencesi ile sizlerle!