Model: Mont

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Desen: Kapitoneli

Mevsim: Sonbahar/Kış

Materyal: % 100 Polyester

İç Materyal: % 100 Ördek Tüyü

Yaka Tipi: Çıkarılabilir Kapüşonlu Yaka

Kapama Şekli: Fermuarlı

Kol Boyu: Uzun Kol

Cep: Cepli

Cep Tipi: Fermuarlı cepler

Astar Materyali: % 100 Polyester

Kalıp Bilgisi: Regular Fit

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Çin

Detaylar: - Su itici- Ayarlanabilir çıtçıt düğmeli manşetler

Emporio Armani'nin şık ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken bu mont, günlük ve casual stilinize mükemmel bir uyum sağlıyor. Kapitoneli deseniyle sonbahar/kış mevsiminde sıcak kalmanızı garanti eden bu mont, yüzde 100 polyester dış yüzey ve yüzde 100 ördek tüyü iç yapısıyla üstün bir konfor sunuyor. Çıkarılabilir kapüşonlu yaka, ihtiyaçlarınıza göre farklı stiller yaratmanızı sağlarken, fermuarlı kapama ve cepli tasarımıyla pratiklikten ödün vermiyor. Uzun kollu ve regular fit kalıbı ile her bedene hitap eden bu ürün, su itici özellikleri sayesinde dış mekan aktivitelerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir parça. Ayarlanabilir çıtçıt düğmeli manşetler, hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getirerek kış günlerinin vazgeçilmezi olmayı başarıyor.5DK1EM003050AF18231UC001.07