Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Emporio Armani
Erkek Ceket
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
LACİVERT
Stoğa Gelince Haber Ver
Emporio Armani

Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka Yünlü Erkek Ceket H31G41 C1404 921 LACİVERT

%40
Stoğa Gelince Haber Ver
Marka : Emporio Armani

Model : Ceket

Giyim Tarzı : Günlük/Casual

Materyal : % 98 Yün % 2 Elastan

Yaka Bilgisi : Dik Yaka

Kol Bilgisi : Uzun Kol

Kapama Bilgisi : Çift Yönlü Fermuar

Cep Bilgisi : Cepli

Kalıp Bilgisi : Regular Fit

Manken Ölçüsü : Kilo : 79 kg / Boy : 1.86 cm / Göğüs : 101 cm / Bel : 83 cm / Basen : 102 cm / Beden : 50

Üretim Yeri : Bangladeş
5DK1H31G41C1404921.12
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Emporio Armani Regular Fit Düğmeli Kruvaze Yaka Erkek Ceket EM005801 TE20392 UB109 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Düğmeli Kruvaze Yaka Erkek Ceket EM005801 TE20392 UB109 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
38.599,00 TL
23.159,40 TL
-%40
Emporio Armani Regular Fit Düğmeli Erkek Ceket EM004530 AF22865 UC001 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Düğmeli Erkek Ceket EM004530 AF22865 UC001 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
27.899,00 TL
16.739,40 TL
-%40
Emporio Armani Dokulu Hakim Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM005891 AF23623 UB118 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Dokulu Hakim Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM005891 AF23623 UB118 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
31.499,00 TL
22.049,30 TL
-%30
Emporio Armani Regular Fit Düğmneli Erkek Ceket EM004530 AF22865 UB118 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Düğmneli Erkek Ceket EM004530 AF22865 UB118 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
27.899,00 TL
16.739,40 TL
-%40
Emporio Armani Göğüs Cep Detaylı Comfort Fit Dik Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM003695 AF18502 U8120 HAKİ - Emporio Armani Emporio Armani Göğüs Cep Detaylı Comfort Fit Dik Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM003695 AF18502 U8120 HAKİ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
29.999,00 TL
14.999,50 TL
-%50
Emporio Armani Göğüs Cep Detaylı Comfort Fit Dik Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM003695 AF18502 UC001 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Göğüs Cep Detaylı Comfort Fit Dik Yaka Düğmeli Erkek Ceket EM003695 AF18502 UC001 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
29.999,00 TL
14.999,50 TL
-%50
Emporio Armani Yünlü Regular Fit Klasik Yaka Astarlı Erkek Ceket EM003125 AF17330 UB118 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Regular Fit Klasik Yaka Astarlı Erkek Ceket EM003125 AF17330 UB118 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
42.899,00 TL
25.739,40 TL
-%40
Emporio Armani Yırtmaçlı Slim Fit Mono Yaka Mikro Dokuma Erkek Ceket EM000142 TE11109 UC001 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Yırtmaçlı Slim Fit Mono Yaka Mikro Dokuma Erkek Ceket EM000142 TE11109 UC001 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
35.799,00 TL
21.479,40 TL
-%40
Emporio Armani Hafif Dolgulu Regular Fit Kruvaze Yaka Blazer Erkek Ceket EM003835 AF18502 UC001 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Hafif Dolgulu Regular Fit Kruvaze Yaka Blazer Erkek Ceket EM003835 AF18502 UC001 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
39.899,00 TL
19.949,50 TL
-%50
Emporio Armani Relaxed Fit Yama Cepli ve Logo Yamalı Erkek Gömlek Ceket EM001629 AF13770 U8168 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Yama Cepli ve Logo Yamalı Erkek Gömlek Ceket EM001629 AF13770 U8168 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
40.899,00 TL
16.359,60 TL
-%60
Emporio Armani Yün Karışımlı Regular Fit Kruvaze Yaka Blazer Erkek Ceket EM002428 AF19441 UB118 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Yün Karışımlı Regular Fit Kruvaze Yaka Blazer Erkek Ceket EM002428 AF19441 UB118 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
49.999,00 TL
29.999,40 TL
-%40
Emporio Armani Yırtmaçlı Slim Fit Mono Yaka Mikro Dokuma Erkek Ceket EM000142 TE11109 UB109 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Yırtmaçlı Slim Fit Mono Yaka Mikro Dokuma Erkek Ceket EM000142 TE11109 UB109 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Ceket
35.499,00 TL
21.299,40 TL
-%40
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.