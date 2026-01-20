Model: Hediye Seti

Giyim Tarzı: Günlük/Özel Gün/Davet

Desen: Logolu

Materyal: Tekstil

Boyut: 15,5 x 10,5 x 4 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Askı Türü: Sabit Askılı

Detaylar: - Sap yüksekliği 14 cm- Taşlı

Guess Logolu Taşlı Çanta ve Cüzdan Hediye Seti, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek günlük ve özel gün davetleri için mükemmel bir tercih sunuyor. 15,5 x 10,5 x 4 cm boyutlarıyla pratik bir kullanım sağlayan bu set, fermuarlı kapama şekli sayesinde eşyalarınızı güvenle saklamanıza olanak tanır. Sabit askılı tasarımıyla rahat bir taşıma deneyimi sunan ürün, 14 cm sap yüksekliği ile de kullanışlılığını artırır. Logolu desenine eklenen taş detayları, moda tutkunlarının beğenisini kazanırken, tekstil materyali sayesinde hem hafif hem de şık bir seçenek oluşturur. Guess Logolu Taşlı Çanta ve Cüzdan Hediye Seti ile stilinizi tamamlayın!5DY2GFBOXWP6101LTL.03