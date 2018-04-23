Mavi Takım Elbise Kombinleri

Mavi takım elbiseler tüm erkek için bir zorunluluktur. İş için ideal olmasının yanında hafta sonu ve geceleri özellikle hem çok yönlü hem de çok şık bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir. Elbette mavi takım elbisenin nasıl algılandığı esas olarak sizin onu nasıl yansıttığınızla alakalıdır. Hafif ve parlak maviler cesur bir ifade yaratırken, daha yumuşak ve askeri tonlar biraz daha estetik gösterir. Ancak mavi takım elbisenin nerede ve ne zaman girileceğinden emin değilseniz endişelenmeyin. Çünkü burada konuyla ilgili bazı önemli tavsiyelerde bulunacağız. Aşağıda her durum için mavi takım elbiselerin nasıl giyileceğini anlatan bir rehberimiz bulunmaktadır.

Mavi Takım Elbiseler Ne Zaman Giyilir

Daha resmi olmayan ve sıradan görünümler için, Mavi Takım elbise giyerek ceket olarak blazerleri tercih edin. Ton olarak ise pastel ve koyu tonlar sizi daha şık gösterecektir. Rahat bir estetik elde etmeyi umuyorsanız, takım elbisenizi kaşmir kazak ve Armani T-Shirt’ler ile tamamlayın. Kırık beyaz ton tüm mavi tonlarıyla uyum içinde kullanılabilir. Aynı zamanda daha rahat bir görünüme kavuşmak istiyorsanız daha parlak bir aksesuar ile giyebilirsiniz. Özellikle klasik renklerle mavi renkler ince ve etkili bir şekilde uyumludur. Bu takımı tamamlamak için sadece ve şık bir spor ayakkabı tercih edin.

Toplantılar İçin Takım Elbise Seçimi

Mavi takım elbise, siyahın standart monotonluğundan sıyrılıp hoş bir değişiklik yapmak isteyen erkekler için çok idealdir. Klasik parlak gömleklerinizi dolapta çürümeye terk etmemek için parlak renkte olanları kullanabilirsiniz. Parlak gömlekler koyu mavi takım elbiseler içinde mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Beyaz harici zümrüt yeşili yada pastel kırmızı tonlar kullanarakta renk bağları arasında ince dokuya dokunabilir koyu kahverengi ayakkabı ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Kişiliğinizi özellikle önemli bir toplantıda göstermek için desenli stilleri ve parlak renkleri kullanmaktan çekinmeyin.

Davetler için Takım elbise modelleri

Koyu mavi renkteki kıyafetler davetler için oldukça uyumludur ve canlı bir hava katmak istiyorsanız şık deri kemer ile kişisel duruşunuzu gösterebilirsiniz. Mavi takım elbise üzerinizdeyken modern bir hava katmak istiyorsanız kokteyl içecekler tercih edin. Takımınızı mükemmel bir şekilde yansıttığınızdan emin olun. Daha parlak tonlar denerken farklı kesim ve siluete sahip slim-fit takım emin olun güzel bir tercih olacaktır. Buna ek olarak görünümüne oturaklı bir hava katmak isteyen erkekler için desenli takım elbiseler iyi bir tercihtir anca desenli kıyafetler ile ince aksesuarlar kullanmayı ihmal etmeyin.

Resmi Yerler için Takım Elbise Seçimi

Koyu mavi ekose desenli ve lacivert takım elbiseler ile estetiğinize bir derinlik katıp resmi toplantılarda otoritenizi sağlamlaştırabilirsiniz. Renk tonunuzu kemerinize ve kıyafetinize uydururken ayakkabılarınızı temiz ve parlak tutmaya da dikkat edin. Saks mavisi takım elbise resmi günlerde iyi bir tercih olurken, gömlek olarak klasik beyaz ya da dokulu papyon ile birlikte kombininizi güçlendirebilirsiniz. Kontrast için koyu mavi cep desenleriyle görünümünüzü kişiselleştirin. Mavi takım elbise sizi kalabalıktan ayırabilecek bir farklılığa sahiptir anca stil ve modernize etmek tamamen sizin elinizdedir. Aksesuar seçiminizi kullandığınız renklerle uyumlu kullanmalısınız.

Takım Elbise Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz

1- Mavi olarak birçok mavi ton vardır ve bu tonları seçmek yanlış aksesuar ile bir faciayla sonlanabilir. Takım elbisenizin rengini nasıl algıladığınızı sürekli olarak belirlediğini unutmayınız. Elbiseyle kullanacağınız aksesuar için iyi düşünün. Genel bir kural olarak, elbiseniz ne kadar parlak olursa o kadar ön planda görünme olasılığınız yüksek olur.

2- Mavi kıyafeti daha çağdaş bir görünüm elde etmek istiyorsanız neon parlaklığında bir gömlekle kullanabilirsiniz. Canlı renkler yaz ve eğlence havası yaratır.

3- Eğer takım elbiseyi daha klasik bir ortam için giyiyorsanız toz ve saks mavisi takım elbise tercih etmek oldukça iyi olacaktır.

4- Takım elbiseniz ile ofis veya sosyal bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, çok koyu olmayan mavi tonlar iyi bir seçenektir. Parlak tonlar gece eğlenceleri için zor olacak iken lacivert ve koyu tonlar ofis ortamı için idealdir. Orta mavi tonu ise katıldığınız etkinlikte size güzel bir seçenek olacak dikkatleri üzerine çekmek için yeterli ışıltıyı sağlayacaktır.

5- Takım elbisenizin altına tişört giymeyi düşünüyorsanız önce renk uyumunu düşünmelisiniz. Parlak mavi takım elbise ceketi ile koyu bir gömlek seçmek istemezsiniz. Bunu ideal şekilde seçmenin en kolay yolu klasik beyaz bir gömlek tercih etmektir. Bu çok çeşitli kravat veya yakası açık şekilde tercih edilebilir.

6- Siyah ya da kahverengi takım elbise ayakkabısı en iyi renk seçiminizdir, ancak daha parlak giysiler de koyu renk ayakkabılarla iyi bir şekilde bir araya gelir. Daha rahat görünmek istiyorsanız, ayakkabılarınızla daha az uğraşın.

7- Daha da rahat görünmek istiyorsanız, mavi takım elbisenizi beyaz bir gömlek yada polo yaka tişört ile giyebilirsiniz.

8- Soluk mavi takım elbise ve pembe tonlar parti katılımları için müthiş bir seçim olacaktır.

9- Beyaz cepli elbiseler her zaman güven duygusunu harekete geçirir. Ancak koyu mavi takım elbise tonlarda cep kareleri de parlak elbise ile güzel bir görünüm sağlayacaktır. 10- Ayakkabı olarak siyah ve kahverengi ayakkabılar en iyi renk seçeneğidir. Parlak kıyafetler ile parlak siyah ayakkabı çok uyumlu durmaktadır. Daha rahat görünmek istiyorsanız klasik takım elbise ayakkabısı tercih edebilirsiniz.

Armani Exchange artık bir tık uzaklığında

Tasarımlarıyla dikkat çeken ünlü İtalyan tasarımcı Giorgio Armani, Yeni markasıyla artık bir tık uzağınızda. Mart ayı itibariyle Türkiye de hizmet vermeye başlayan marka ilk olarak start veren mağaza Bursa'daki Korupark AVM de bulunmaktadır. Aynı zamanda İnternet satışının da bulunduğu bilenen mağazanın Exxe Selection çatısı altında İnternet sitesine de Türkiye pazarına ürünleri getiren en hızlı e-ticaret sitesi olarak da dikkatleri üzerine çekti. Yeni gelen markanın birçok tasarımcı tarafından beğeni topladığı ve her zaman ki gibi kendi kalitesinden ödünç vermeden tasarlanmış olup yeni ismiyle kısa sürede çok fazla beğeni toplamıştır. Aktif olarak Türkiye'nin her iline ücretsiz olarak gönderim yapmaktadır. Yeni markanın farklı ürünleriyle farkınızı yaratabilirsiniz. https://www.exxeselection.com/armani-exchange