



























AyakkabıGünlük/CasualLogoluSentetik, TekstilBağcıklıKauçuk-ABZORB orta taban, yastıklama ve sıkıştırma direncini bir araya getirerek darbeyi emer-Nefes alabilen file ve sentetik malzeme ek parçalarından üretilen bu ayakkabılar, yüksek dayanıklılık ve mükemmel havalandırma sağlar-ACTEVA LITE orta taban yastıklaması-N-ergy dış taban üstün darbe emilimi sağlar-Stability Web teknolojisi ilave kemer desteği sağlarÇin