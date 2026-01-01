Plein Sport; dünyaca ünlü giyim ve moda markası Phillip Plein’in bir diğer markası ve farklı bir ürün gamıyla hayata geçmiş halidir. Philipp Plein’in kalitesinden ve mükemmel tasarımlarından vazgeçemeyenlerin yurtdışından da severek takip ettiği marka Exxeselection kalitesiyle Türkiye’de sevenleri ile buluşuyor.

Plein Sport aslında Philipp Plein’den tarz olarak tamamen farklı bir konsepte sahip. Öncelikle logo olarak daha agresif ve hareketli bir logoya sahiptir. Plein Sport daha sportif ve sokak stilinde ürünlere sahip. Günlük giyimde Plein farkını yaşamak isteyenlerin kesinlikle tercih edeceği koleksiyonlara sahip. Özellikle spor ve günlük tarzda sokak stilinde sizi tasarımları ile öne çıkaracak ürün gamına sahip.

Ürün gamında birçok geniş skalası bulunan Plein Sport, ağırlığını günlük ve spor giyim ürünlerine veriyor. Tasarımları sayesinde Philipp Plein markasıyla hem bağdaşmıyor hem de rakiplerinden ayrılıyor. Özel tasarım ve bozulmayan çizgisiyle tercih edenleri asla pişman etmiyor.

Plein Sport koleksiyonunu ilk çıkarttığında önceliği ayakkabı alanında vermişti. Plein Sport özellikle son dönemde tasarladığı ve emsali bulunmayan şık ayakkabılarla sokakta kesinlikle farkınızı ortaya koyacak çizgilere sahip. Ayakkabılar konusunda hem klasik hem spor modeller barındıran Plein Sport, rahatlığa ve kaliteye ayrıca önem veriyor. Esnek ve rahat tabanları sayesinde gün içerisinde ayak sağlığınızı koruyacak ve tasarımlara sahip.

Plein Sport henüz birçok aracı tarafından satılmıyor. Türkiye sınırlarında da en önemli satıcılarından olan Exxeselection.com orijinal Plein Sport kalitesini bir tık ile evinize getiriyor. Yüzde yüz orijinal Plein Sport ve daha fazla lüks markaya exxeselection.com’ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Plein Sport ürünlerini marka sayfası üzerinde rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Gerekli filtreleri ve sıralama seçeneklerini kullanarak yüzlerce ürün üzerinden size en uygun olanını hızlıca bulabilirsiniz. Tüm Plein ürünlerini de aynı sayfada bulabileceğiniz Exxeselection alışverişte sizin bir – sıfır önde başlamanızı sağlıyor.

Plein Sport henüz brandingi yeni yapılmış bir marka ve Plein grubu için oldukça önemli. Koleksiyona yepyeni bir renk katan alt marka Plein Sport, yeni sezon tasarımlarında ve satışında oldukça titiz davranıyor. Plein Sport yeni sezon ürünlerinde çizgisini bozmuyor ve müşterilerinin alıştığı düzeyde tasarımlarını yayınlıyor. Özellikle tişört modellerinde ikonik kaplan tasarımları Plein Sport’u tercih edenlerin tekrar tercih etmelerine ve memnun kalmalarına olanak veriyor.

Plein Sport gündelik giyime uygun tasarımlarıyla sevenlerine hızlı ve başarılı kombinler oluşturma imkanı da sağlıyor. Günlük sokak stilindeki giyim koleksiyonu ile hızlı ve şık kombinler yaratabilirsiniz.

Plein Sport ayrıca 2022 Spring Summer sezonunu oldukça geniş kapsamlı başlattı. Özellikle tişört ve ayakkabılarında koleksiyonunu fazlasıyla yükseltti. 22’ Fall Winter sezonunu da erkenden tanıtmaya başlayan Plein, markanın yeni sezonunu gelecek konseptli yapıyor. Gelecek konseptli yapısında NFT ve coin ile satış yapan Plein Group, geleceğin öncü ve vizyoner markalarından olduğunu ispatlıyor.

Lüks giyimde önce Philipp Plein markası sitemiz üzerinden satışı olan Plein Sport ile siz de günlük giyim ve spor tarzınızı bir üst seviyeye çıkartabilir ve Plein Sport’un kaliteli ürünleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

Plein Sport Modelleri

Birçok markadan ayrılarak lüks giyim alanında harika modeller çıkartan Plein Sport ürün çeşitliliği açısından da oldukça üst düzey bir markadır. Ürünlerini uzun vadede kullanıma uygun ve güncel tutan Plein Sport, model çeşitliliğini de asla azami seviyede tutmuyor.

Sitemizde yeni sezon ürünlerini ve modellerini de bulabileceğiniz Plein Sport’un en güncel ürünlerinden haberdar olmak için e-bültene üye olabilir, bedeni veya stoğu biten ürünler için alarm oluşturarak dilediğiniz modeli ve ürünü hızlıca satın alabilirsiniz.

Plein Sport modelleri sitemizde sürekli güncellenmektedir. En güncel ve yeni sezon ürünlerini exxeselection.com üzerinden güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca “Gelince Haber Ver” özelliği ile asla vakit kaybetmeden alışveriş yapabilirsiniz.

Plein Sport modelleri sitemizde oldukça fazla ve tercih edilir seviyededir. İstediğiniz modelde, tarzda, renkte Plein Sport ürünlerini marka sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Plein Sport modellerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Plein Sport Tişört

Plein Sport Ayakkabı

Plein Sport Pantolon

Plein Sport Sweatshirt

Plein Sport Mont

Olarak ayrılabilir.

Plein Sport her ne kadar ilk koleksiyonunda tişört ve ayakkabıya ağırlık verse de sweatshirt ürünlerinde de mükemmel tasarımlı ve kaliteli ürünler sunmaktadır. Kanguru cepli, kapüşonlu, baskılı, polarlı, fermuarlı sweatshirt modelleri ile sevenlerinin beğenisini alıyor. Plein Sport sweatshirtler sizi hem bahar esintilerinden hem de soğuk kış günlerindeki rüzgarlardan rahatlıkla koruyabilecek kalitededir.

Philipp Plein markasındaki sade algıdan daha agresif ve sportif tasarımlar uygulayan Plein Sport, modellerinde ikonik “Kaplan Yüzü” motifini neredeyse eksik etmiyor. Plein Sport modellerinde en göz alıcı nokta olan “Tiger Face” marka için mükemmel bir branding oluşturuyor.

Farklı renk kombinasyonlarında koleksiyon çıkartan marka, her tarz ve her beden de ürün çıkartmaya dikkat ediyor. XS, S, M, L, XL, XXL şeklinde beden sırası oluşan Plein Sport modellerini tercih ederken gönül rahatlığıyla kendi bedeninizi seçebilirsiniz. Oversize tarzda bir giyim tercih etmeyecekseniz kendinize uyan bedeni kullanabilirsiniz. Ayakkabı beden seçeneklerinde 40-41-42-43-44-45 numaralarına kadar geniş aralık sunan Plein Sport, mont modelleri için de 50-52-54-56 beden seçeneklerini barındırıyor. Plein Sport uluslararası beden seçeneklerinde size kaliteli ve lüks ürünlerini Exxeselection üzerinden sunuyor.

Sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde daha hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşamanız için filtreleme seçenekleri sunuluyor. Dilediğiniz Plein Sport ürününü istediğiniz beden, renk, numara, tarz olarak filtreleyebilir ve size en uygun Plein Sport ürününü güvenle satın alabilirsiniz.

Plein ismi geçtiği zaman akla yüzlerce, hatta binlerce farklı model geliyor. Farklı ürün gamları, farklı ürün boyutları, farklı renkler gibi pek çok farklı seçenek sunan Plein Grubu firmasının lüks satış algısını kaybetmesine asla izin vermiyor. Bu nedenle markanın .

Plein Sport’un internet sitesi incelendiği zaman pek çok farklı Plein Sport Modelleri olduğunu ve ne kadar farklı tarzda bir web siteye sahip olduklarını göreceksiniz.

Plein Sport Modellerinde daha düz ve basic modeller tercih ediyor. Özellikle ikonik kaplan figürü ve stabil ürünleri çok tercih ediliyor. Philipp Plein tasarımlarından daha bağımsız bir tasarıma geçiş yapmış durumda.

Plein Sport ürünlerini ve modellerini şuan yalnızca erkekler için üretmektedir. Gelecek yıllarda bu kaliteli ürünler kadınlar içinde üretilecek mi henüz bilmiyoruz. Ancak harika erkek ürünleri tasarlayan Philipp Plein’in kadın koleksiyonuna girdiği taktirde de harika tasarımlar sunacağına asla şüphe etmiyoruz.

Plein Sport Mont

Plein Sport montlar hem kışın sizi soğuklardan korumaya yönelik hem de tarzınızı harika yansıtacağınız şekilde üretiliyor. Plein Sport mont üretiminde kullanıcılar asla yüz üstü bırakmayacak montlar sunuyor. İster kar tatilinizde ister serin havalarda tercih edebileceğiniz bir sürü mont seçeneğini sizlerle buluşturuyor.

Plein Sport’un en yeni ve güncel yeni sezon montlarını sitemiz exxeselection.com üzerinden satın alabilirsiniz.

Mont tasarımlarında mutlaka logosunu kullanan Plein Sport, genellikle şişme montlarda yuvarlak baskı logosunu tercih ederken, polyester çift taraflı montlarında ise imza logosunu kullanmayı tercih ediyor. İkonik kaplan modelini de mutlaka ürünlerine yerleştiren Sport grubu, size Plein Sport keyfini sürebileceğiniz ve gösterebileceğiniz harika bir olanak sağlıyor.

Plein Sport Mont Modelleri

Plein Sport modelleri birçok farklı materyalle ve tasarımla sergileniyor. Dönemin moda akımlarını kaçırmayan tasarım grubu her tasarımında bir şeyler katarak yıla damga vurmayı başarıyor. Mont grubunda ağırlıklı olarak şişme ve spor kaban stilinde ürün çıkartıyor. Plein Sport mont modelleri ağırlıklı olarak:

Plein Sport Şişme mont

Plein Sport Kapüşonlu Şişme Mont

Plein Sport Çıkarılabilir Kapüşonlu Mont

Plein Sport Polyester Spor Mont

Plein Sport Kapüşonlu Polyester Mont

Plein Sport Çıkarılabilir Kapüşonlu Polyester Mont

olarak sıralanabiliyor.

Üstelik mont kategorisindeki tüm ürünler fermuarlı ve logolu olarak üretiliyor. Kullanım deneyimi açısından cep kısmına da ayrıca önem veriliyor. Geniş ve kullanışlı yan cepler, iç cepler ile kış soğuklarında gündelik eşyalarınızı rahatlıkla üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Dönemin akımlarını da yakından takip ederek tasarımlara bu dokunuşları da ekliyorlar. Kamuflaj mont tasarımları Plein Sport’un en çok sevilen ve tercih edilen montlarından birisi konumunda.

Plein Sport Mont modelleri beden olarak tam bedeninizi seçebileceğiniz modellere sahiptir. Diğer markalar gibi bir iki beden büyük almanız gerekmeden kendi bedeninizi alabilirsiniz. Plein Sport mont modellerinin bedenleri 50-52-54-56 şeklinde ilerlemektedir.

Mont modellerinde tasarımın dışında kumaş ve ürün kalitesi de üst düzey üretiliyor. Plein Sport mont modelleri oldukça kaliteli ithal ürünler sınıfında yer alıyor. Satın alındığında uzun senelerce deforme olmadan hem de üşümeden kullanabileceğiniz montlardır.

Plein Sport Tişört

Plein Sport tişörtleri yayınlandığı günden itibaren gündeme bomba gibi oturdu. Philipp Plein’in kendi markasındaki tişört modelleri zaten çok konuşuluyorken bir de ayrıca spor tarzda bir marka çıkartıp yeni tişört modelleri sunacağını duyanlar merakla serinin koleksiyonlarını bekledi. Plein, geçmişteki kurukafa tasarım modellerini burada devam ettirmeden Plein Sport’u ayrı bir marka olarak gördü ve buranın kendisine ait bir tarzı olması gerektiğine inandı. Daha vahşi ve sokak stilini yansıtan, aynı zamanda sportif faaliyetler için uygun üretim yapan bir Plein markası işte bu şekilde Plein Sport ile yeni bir maceraya mesken tuttu.

Plein’in en çok tercih edilen ürünlerinden olan tişörtlerde, kullanıcıların bir hayli merağında olan ürün grubuydu. Plein burada Sport markasının marka kimliğini ayırdığını açıkça belli ederek ikonik bir kaplan modeli oluşturdu ve tüm modellerinde bu haritadan ilerledi.

Plein Sport Tişört Modelleri

Plein Sport tişört modelleri fazlasıyla çeşide ayrılmakta. Tişörtler renklerine, bedenlerine, yaka kesimlerine, kalıplarına ve kumaşlarına gibi birçok konuda farklılıklara ayrılıyor. Exxeselection sitemizde alışverişinizi yaparken gelişmiş filtre seçenekleri ile dilediğiniz aramayı yapabilir ve size en uygun Plein Sport tişört modelini seçebilirsiniz.

Plein Sport tişört modelleri kalite konusunda asla sorun yaşamayacağınız harika ürünlerdir. Aldığınız taktirde farkı kendi gözleriniz ile görebilir ve onaylayabilirsiniz. Kullanıcı memnuniyeti konusunda üst düzey bir performansı olan Plein Sport tişörtler, özellikle spor ve günlük giyim konusunda gardırobunuzda mutlaka bulundurmanız gereken bir üründür.

Plein Sport tişört modelleri bedenlerine göre sıralarsak, XS,S,M,L,XL şeklinde ilerler ve uluslararası kalıplarda üretilir. Rahatlıkla tam kendi bedeninizdeki ürünleri seçebilirsiniz. Ürünün olmaması durumunda Exxeselection güvencesiyle ürünü iade edebilir, kendi bedeninizi hemen tekrar satın alabilirsiniz.

Plein Sport tişört modelleri renk olarak birçok farklı seçenek ve skala sunuyor. Cırtlak renkler barındırmayan Plein Sport tişörtlerinden dilediğiniz renkte olanı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki renk paleti bölümünden de detaylı arama yapabilirsiniz. İkonik kaplan modelini tişörtlerinden mutlaka barındıran Plein Sport, bu tasarımda genelde ters ya da eş renkler tercih ediyor.

Plein Sport tişört modelleri Türkiye’de her yerde satılmıyor. Satış hakları konusunda oldukça tedbirli olan Plein Grubu, bu alanda yüksek güvenilirliğe sahip ve mutlaka ticari geçmişi olan firmaları tercih ediyor. Lüks ve şık giyimde öncü olan Exxeselection’da hem Philipp Plein’in hemde Plein Sport’un kaliteli ve lüks ürünlerini gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.



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