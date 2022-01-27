Sevgililer Gününde Hediye ve Seyahat Önerileri

Sevgililer Günü tüm dünya çapında kutlanan ve çoğu insan için önemli olan bir gün. Çiftlerin birbirlerine sevgilerini gösterdiği bu önemli günde kutlama için yapılacak bir sürü şey var. İşte Exxeselection Mag ekibi sizler için Sevgililer Gününde gidilebilecek romantik bir seyahat ve hediye rehberi hazırladı.

2022’de Sevgililer Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

14 Şubat Sevgililer Günü 2022 yılında Şubat ayının ikinci haftasında, Pazartesi gününe denk geliyor.

Sevgililer Günü İçin Yurtdışı Seyahat Rehberi

Sevgililer gününde bir yurtdışı kaçamağı eşinize/sevgilinize harika bir jest olacaktır. Peki, sevgilinizle/eşinizle romantik bir zaman geçirebileceğiniz dünya şehirleri nereler?

Prag / Çek Cumhuriyeti

Özellikle mimarisiyle sokaklarında yürürken adeta bir film sahnesindeymiş gibi bir vakit geçirebileceğiniz bir şehir Prag. Şapeller, nehirler ve mimari mükemmellikler ile çekindiğiniz her fotoğraf adeta bir kartpostal gibi çıkacak. Her sokak ve köprü başında bulunan sanatçılarla romantizmin doruklarını yaşayacağınız Prag’da harika konseptli restoranlar da bulabilirsiniz.

Barcelona / İspanya

Adeta kalbi olan, yaşayan bir şehirdir Barcelona. Bu kalbi olan şehirde gezerken Rönesans’ı doruklarınızda hissedersiniz. Gecenin herhangi bir saati bile çıksanız hayat bulabileceğiniz bir yer olan Barcelona birbirinden farklı müzelerle de sizleri etkileyecek. Ayrıca İspanyol mutfağının kalbi olan bu yerde dünyaca ünlü şeflerin tariflerini deneyebilirsiniz.

Roma / İtalya

Sevgililer gününde gidecek bir yer arıyorsak bu günün kutlanmasına sebep olan Aziz Valentine’in yaşadığı şehre gitmemek olmaz. Hatta Roma o kadar aşk konseptli bir şehir ki ismini tersten okuduğunuzda da İtalyanca “Aşk” olan “Amor” kelimesini görürsünüz. Sevgililer gününü ve tarihini gözlerinizin önüne seren bu mükemmel şehirde yapılacak aktiviteleri bitiremezsiniz diyebiliriz. Tarihi ve turistik yerlerin haricinde Fontana di Trevi’ye yani ünlü dilek dilenen Aşk Çeşmesine kesinlikle gitmelisiniz.

Özellikle Sevgililer gününde daha da canlanan bu şehre gitmek size ve eşinize/sevgilinize harika bir deneyim yaşatacak.

Paris / Fransa

Roma’dan sonra mı önce mi gelir bilinmez ama aşk deyince akıllara kesinlikle Paris’in geldiği bir gerçek. Dünya’nın en kapsamlı aşk filmlerine, aşk hikayelerine ve romanlara ev sahipliği yapan bu mucize şehirde aşkı hissetmeniz için tek yapmanız gereken şey sokağa çıkmak. Normal günde bile inanılmaz romantik olan bu şehir, Sevgililer gününde ayrı bir güzel oluyor. Eiffel kulesi, Louvre Müzesi ve daha sayamayacağımız bir sürü güzelliği ile aşkınıza bir daha aşık olacağınız mükemmel bir şehirdir Paris.

Sevgililer Günü İçin Yurtiçi Seyahat Rehberi

Yurtdışına gerek yok, yurtiçinde romantik yerler yok mu diyenler içinde elbette güzel ülkemizin cennet köşelerinde bir sürü romantik yer mevcut. İşte güzel ülkemizin eşinizle/sevgilinizle gidebileceğiniz romantik yerleri.

Abant / Bolu

Özellikle kış turizminde kartpostallık görüntüler sunan Abant tam da 14 Şubat’ta ziyaret etmelik mükemmel bir yer. Göl kenarı bungalov villaları, baş başa gezebileceğiniz harika manzaraları ile size harika dakikalar yaşatacak. Ayrıca Bolu’nun enfes mutfağı ile de romantik ve lezzetli akşam yemekleri de yiyebilirsiniz.

Ağva / İstanbul

İstanbul’a bağlı fakat bir o kadar da İstanbul’dan uzak Ağva sevgilinizle mükemmel bir zaman geçirmenize sebep olacak. Göksu nehri çevresinde bir otel bularak baş başa geçirdiğiniz saatlerin farkına bile varamayacaksınız.

Şirince / İzmir

Baş başa ve romantik vakit geçirmek isteyenlere Şirince’yi de kesinlikle öneriyoruz. Hala sapasağlam eski konak evleri ile zamanda yolculuk yapmışsınız gibi hissedeceksiniz. Ünlü el yapımı şarapları, romantik otelleri, leziz restoranları ile özel gün için birebir bir yer. Ayrıca ilginiz varsa Nesin Matematik Köyü’nü de ziyaret edebilirsiniz.

Kapadokya / Göreme

Sevgililer günü romantizm listesinde Kapodokya’ya yer vermemek olmaz. Her mevsimde mükemmel gözüken bu eşsiz doğa harikası, kışın bir başka güzel. Özellikle kar yağdığında peri bacalarına bakmak, sabah gün doğumunda uçan balonları izlemek mükemmel bir romantizm. Ayrıca tam eşiniz/sevgilinizle gidebileceğiniz balayı konseptinde uzman otelleri ile de size rahatlığı ve romantizmi bir arada yaşatacak bir yer Kapadokya.

Sevgililer Gününde Erkek Eş/Sevgiliye Hediye Önerileri

Romantik tatil planını yaptığınıza göre artık en önemli kısım olan hediye seçim kısmına geçebiliriz. İşte sevgililer gününde erkeklere almak için hediye önerileri.

Şunu unutmayın ki klasikten şaşmayan erkeklere ne zaman kemer ve cüzdan alsanız sevinir. Ancak sade kalır diyorsanız onu soğuktan koruyacak bir mont güzel bir seçim olabilir. Ya da bu soğuk kış günlerinde tarzıyla dikkat çekecek kazaklar seçebilirsiniz.

Sevgililer Gününde Kadın Eş/Sevgiliye Hediye Önerileri

Sevgililer gününde kadınlara hediye seçerken en önemli etken aldığınız hediyenin özel olması ve eşinizi/sevgilinizi özel hissettirmesi. Çantalarıyla kombinlerini şekillendiren kadınlar için tarzına uygun bir çanta hediye etmek güzel bir hediye olacaktır. Eğer sevgiliniz rahatlık düşkünü ise hazır kış sezonundayken birbirinden güzel sweatshirtlerle de onu mutlu edebilirsiniz.

Eğer seyahat rehberimizden kışın tadını çıkartacağınız ya da kayak yapabileceğiniz bir bölge seçtiyseniz EA7, Canadian Peak ve Norway Geographical’ın yeni sezon ürünlerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kararsız Kalanlar İçin

Ne alacağınız konusunda karar veremiyorsanız Exxeselection Sevgililer Günü Özel Sayfasını inceleyebilirsiniz.