Siyah Pantolon ve Kahverengi Ayakkabı Kombinleri

Renk uyumu kıyafet seçiminde çok büyük bir öneme sahiptir. Uygun renkleri bulduğunuzda çok şık bir görünüm elde edecekken eğer renk uyumu tutturamazsanız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Bu eleştirilerden uzak kalmak için bilinen renk kombinasyonlarını her gün tekrar etmek heyecan vermekten oldukça uzaktır. Bu nedenle siyah pantolon ile kahverengi ayakkabı kombini yeni bir şeyler denemek için oldukça ideal bir başlangıçtır. Muhtemelen siyah pantolon ve kahverengi ayakkabıları giymeden önce bu ikiliyi defalarca duymuş olsanız da bizim bunları yazıyor oluşumuz, daha önce duymadığınız önerileri size iletmektir. Dolabınızı yeni bir kombin ile süslemeye hazırsanız daha fazla beklemeyin. Şimdi size kahverengi ayakkabılar ile siyah pantolon nasıl kullanılır onu anlatacağız.

Kahverengi Ayakkabı ile Siyah Pantolon Giyilir Mi?

Siyah pantolonların siyah ayakkabılar ile giyildiğini anlatan eski moda insanları boş verin. Bunu yaparken biraz cesaretli olmalı ve eleştirilere kulak tıkamaya hazır olmanız gerekmektedir. Tüm renk kombinasyonlarında olduğu gibi bu ince ayarı çok iyi bir şekilde tutturmalısınız. Ayakkabılarınızın parlaklığından pantolonunuzun tarzına ya da üstünüze alacağınız paltonun kesimine kadar bu görünümü şekillendirirken göz önüne almanız gereken çok fazla unsur vardır.

Kahverengi Ayakkabı ile Siyah Pantolon Ne Zaman Giyilir?

İş ve Toplantı

Siyah pantolon ve kahverengi ayakkabıları ofiste önemli bir etkinlik olsa dahi giyebilirsiniz. Anca uygun bir şekilde şirketinizi temsil etmek için hatırlamanız gereken birkaç önemli kural vardır. İlk olarak klasik bir görünüm için koyu kahverengi tonda bir ayakkabı seçmekte fayda var. Ayrıca kemer kullanıyorsanız siyah ve başka bir renk tonu yerine koyu kahverengi seçmeniz yerinde bir davranış olacaktır.

Gündelik Hayat

Günlük kullanım için siyah pantolon ve kahverengi ayakkabılar içeren bir kıyafet denemek mükemmel bir fırsat olabilir. Öyleyse arkadaş buluşmalarında yada mekan gezmelerinde giymek için ne bekliyorsunuz? Kıyafetinizi arkadaş ortamı tarzına göre de şekillendirebilirsiniz. Örneğin arkadaş ortamınızdaki insanlar sürekli bot giyen insanlardansa siz de klasik ayakkabı yerine kahverengi bot tercih ederek hem uyum sağlayıp hem de farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Bot kombinini tamamlamak için ise Philipp Plein T-Shirt ve Hugo Boss Ceket ile tamamlamanız yeterli olacaktır.

Yarı Resmi Durumlar

Siyah pantolon ve kahverengi ayakkabılar yarı resmi ve bazı resmi etkinlikler için de kullanılabilir. Ancak eleştiri almaktan kaçınmak için kıyafeti giyerek o ciddiliği hissettirmelisiniz. Bunu yapmak için, yüksek kaliteli kumaşlar ile iyi tasarlanmış bir siyah takım elbise tercih edin. Ardından takımınızı kahverengi deri ayakkabı ve klasik beyaz dar kesim gömlek ile eşleştirin. Son olarak kıyafetinizi kravat ve cep mendili ile akıllıca tamamlayın.

Kahverengi Ayakkabı ile Siyah Pantolon Takım Elbise

Çok kalitesiz kıyafetler haricinde her türlü siyah pantolon, kahverengi ayakkabılar ile harika bir uyum içinde giyilebilir. Kombinasyonu artırmak için mükemmel bir ayakkabı seçimi yapmanız gerekiyor. Örnek olarak İtalyan kesim pantolon ile spor ayakkabı kombini güzel duracakken mokasen ya da askılı pantolon sizi karmaşık bir imaja sokabilir. Bununla beraber üstünüze giydiğiniz kıyafet ile ayakkabınız tam bir eşleşme içinde olmalıdır.

Siyah Jeans ile Kahverengi Ayakkabı Kombini

Siyah pantolon ve kahverengi ayakkabılar kullanmaya emin olamadıysanız, kot pantolonlu bir kombin ile başlamayı düşünebilirsiniz. Gündelik kullanımı nedeniyle kot pantolonlar, kumaş pantolon ile kullanılan ayakkabıdan daha koyu bir kahverengi tonda kullanılmalıdır. Aslında siyah kot pantolon ve kahverengi ayakkabılar, her erkeğin denemesi gereken şık ve girişken bir görünüm yaratabilir. Kot olarak Armani Jeans, Pierre Balmain ya da Jacob Cohen dar kesim kot tercih edin.

Siyah Takım Elbise ile Kahverengi Ayakkabı

Kahverengi ve siyahın uyumlu olduğuna emin olan beyler için bu ikili süper bir uyum yakalayacaktır. Gerek ofiste olsun gerekse akşam yemeklerinde oldukça ideal olan bu şık ortaklık başka renklerde kolay karşılaşılabilecek türden değil. Bu nedenle siyah ayakkabılarla standart takım elbise kombinine oldukça iyi bir alternatif olarak sunulabilir. Görüntünüzle insanları etkilemek için ayakkabı tercihinizi deri ayakkabıdan yana kullanmanız isabet olur. Ayrıca takım elbise gömleğinin açık renk olmasına dikkat edin. Beyaz ya da açık mavi renkleri oldukça uygun birer seçenek. Eğer dolabınızda bu renkler yok ise bordo ya da gri gömlek tercih edebilirsiniz.

Kahverengi Çizme ve Siyah Pantolon Kombini

Kahverengi bot modelleri ile kullanılan siyah pantolon bazı durumlarda sizi çok şık gösterebilir. Bununla birlikle kıyafetinize uygun doğru tip bot seçtiğinizden emin olun. Kot pantolonlarla gündelik bir görünüm için açık kahverengi renk tonlarında süet botlar güzel uyum sağlayacaktır. Daha parlak gömlekler için ise derideki koyuluğun artırılması gerekmekte. Şıklık söz konusu olduğunda daha rahat bir görünüm sağlamak için Hogan ya da Alberto Gurdiani marka botlar kullanabilirsiniz.

Kahverengi Ceket ve Siyah Pantolon Kombini

Klasik ve derin görünümleri sayesinde, kahverengi ceket ve siyah pantolon ikilisi önemli topluluklar için mükemmel bir seçenek haline geliyor. Bu kombini bir kez kullandığınızda yaklaşan etkinlikler için ne giyeceğinizi bir daha düşünmeniz gerekmeyecek. Sonraki davetler için yapmanız gereken tek şey kol düğmeli gömlek eklemek ya da havalar soğuksa üstünüze Armani Exchange Sweatshirt alabilirsiniz.

Kahverengi Palto ve Siyah Pantolon Kombini

Kahverengi ceketler gibi, eğer rahat bir görünüm sergilemek istiyorsanız kahverengi palto oldukça güzel bir seçenek olacaktır. İnsanların sizden gözlerini alamaması için klasik kesim palto tercih edin. Ayakkabılarınızı deri parlak Philipp Plein marka tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak yakası kalkık gömlek ya da hava soğuksa Emporio Armani kazak kış mevsimi için idealdir.

Açık Kahverengi Ayakkabı ve Siyah Pantolon

Siyah pantolonlarla giyildiğinde, açık kahverengi ayakkabılar oldukça şık bir görünüm kazandırabilir. Bu nedenle, resmi davetler yerine günlük kullanıma daha uygundur. Tabi ki seçtiğiniz ayakkabı tipi de nasıl giyinmeniz gerektiğini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Açık kahverengi ayakkabılar, birçok kombin ile tam uyumlu şekilde kullanılabilir. Rahat ve şık bir görünüm için deri ve süet ayakkabılar tercih ederken, estetik bir eğilim sergilemek için parlak ayakkabılar tercih edebilirsiniz.

Koyu Kahverengi Ayakkabı ile Siyah Pantolon Kombini

Siyah pantolon ve koyu kahverengi ayakkabı kombini, yarı resmi ve günlük kullanım için idealdir. Bu nedenle kıyafet seçerken her bir kıyafeti biraz karmaşık bir halde kullanmak en iyisidir. Bunu yapmak için deri takım elbise ayakkabılarını, İtalyan kesim pantolon ile tercih edin. Daha sonra kıyafetinizi gömlek ve blazer ceket ile tamamlayın. Kahverengi ayakkabılarınızı ön plana çıkarmak için renkleri daha sade bir şekilde kombinlemeye özen gösterin. Görünümünüzü farklılaştırmak için küçük aksesuarlar ekleyebilirsiniz.

Siyah Pantolon Üstüne Ne Giyilir?

1- Daha resmi kıyafetler için koyu kahverengi, sıradan bir görünüm için açık kahverengi ayakkabı tercih edin.

2- Ayakkabılarınızın tarzının pantolon ve paltonuzla eşleştiğinden emin olun. Farklı alakasız renkler sizi şıklıktan uzaklaştıracaktır.

3- Siyah takım elbise giymeye yeni başladıysanız önce siyah kot pantolon ve kahverengi ayakkabı kombinini deneyin.

4- Eğer kemer kullanıyorsanız, kemer rengini siyah pantolona göre değil ayakkabılarınıza göre seçin.

5- Kıyafetinizin aksesuar kısmını sade tutun, zıtlıklarınızı en aza indirmek için ayakkabılarınızı daha sıcak tonlardan seçmeye özen gösterin.