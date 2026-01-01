Tommy Hilfiger Kadın Bot

Soğuk havalarda şık kalmayı bırakmayan kadınlar bot giymeyi tercih ediyor. Kış sezonlarında yenilen modeller ve renkler sayesinde kullanılacak kombine uygun botun satın alınması mümkün oluyor. Tommy Hilfiger kadın bot koleksiyonu 2025 kışı için şık, dayanıklı, etkileyici ve favori olacak parçalardan oluşuyor. Kış mevsimi için bot alışverişinizi henüz yapmadıysanız koleksiyona göz atabilirsiniz.

Etkileyici Tommy Hilfiger Kadın Bot Modelleri Exxe Selection’da!

Tommy Hilfiger kadın botları etkileyici modelleriyle Exxe Selection’da sizleri bekliyor. Stil sahibi kadınlar için hazırlanan kadın bot kategorisini inceleyebilir ve tarzınızı öne çıkaracak olan botu giyme imkanı bulabilirsiniz.

Kategoride bulabileceğiniz Tommy Hilfiger kadın botlarından bazıları;

Bağcıklı botlar: Bu bot modelleri kalın taban, bağcık kapama, polyester-termoplastik kauçuk taban materyaline sahip ürünlerdir. Boğaz yüksekliği 18 cm olan bu modelleri sonbahar-kış sezonu için satın alabilirsiniz. Stilinize göre bej, krem-kahve veya siyah renklerini seçebilirsiniz.

Deri botlar: Bu bot modelleri fermuar ve bağcık kapamasına sahip modellerdir. Üretim malzemesi %100 deri olup deri kalitesinin ayaklarınızda hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca kalın taban ve poliüretan iç taban özelliklerine sahiptir. Deri botları siyah, koyu haki ve bej renk seçeneğiyle alabilirsiniz.

Dokulu polyester botlar: Bu botlar ayarlanabilir elastik ip kapamasına sahip modellerdir. Sonbahar ve kış için seçebileceğiniz bu ürünlerde %100 polyester kullanılmıştır. Ayrıca dokulu panel, kauçuk taban ve polyester astar detaylarına sahiptir.

Monogramlı botlar: Bu botlar kalın tabanlı, bağcık kapamalı, polyester-poliüretan kauçuk materyale ve kauçuk tabana sahip olan ürünlerdir. Taban yükseklikleri 5,5 cm olup orta bot tercihinize uygundur. Krem-kahve ve bej renk skalasına sahiptir.

Kramponlu botlar: Bu botlar ince tabanlı, bağcık-fermuar kapamalı, kauçuk tabanlı ve elastik astarlı ürünlerdir. Sonbahar-kış sezonuna uygundurlar. Ayrıca kramponlu görünümleri sayesinde etek kombinleriniz için doğru parçayı oluştururlar. Siyah renk seçeneğine sahiptir.

Chelsea botlar: Bu botlar yan bölümlerinde bulan elastik bantları ile dikkatinizi çekecek botlardır. Botların kapaması bu bantlar ile gerçekleşir. Elastik bantın dışında kalan botun materyali %100 deridir. Böylelikle dayanıklılık sağlayarak sonbahar ve kış mevsiminde rahat hissetmenize yardımcı olur. Siyah ve bej renk skalasına sahip modellerdir.

Kadın botlarının benzersiz ve göz alıcı tasarımlara sahip olması kombin yapma şansınızı artırır. Satın aldığınız bir botu kullanarak birden fazla kombin yapıp etkileyici görünebilirsiniz. Kombin yapmanın yanı sıra kış aylarında doğru ve kaliteli botları giyerek ayaklarınızı soğuktan koruma imkanı elde edersiniz.

Şıklığıyla Dikkat Çeken Tommy Hilfiger Kadın Bot Tasarımları

2025 sonbahar-kış sezonu için hazırlanan Tommy Hilfiger bot kadın tasarımları şıklıklarıyla dikkat çekecek özelliktedir. Kullanılan materyaller, astarlar, renkler, desenler, logolar, bağcıklar ve giyme halkaları sayesinde modellerin daha şık görünmesine yardımcı olmuştur.

Tommy Hilfiger kadın botlarında ağırlıklı olarak bağcık ve fermuar kapamasını görebilirsiniz. Bu kapama türleri sayesinde botları rahatça giyip çıkarma imkanı bulabilirsiniz. Bağcık renkleri ise bot bütününe uygun olarak tercih edilmiştir.

Şıklık sunan tommy hilfiger bot kadın krem, siyah, bej ve beyaz renklerde tasarlanmıştır. Bu tasarım renkleri sayesinde sahip olacağınız botu iş, spor, davet ve günlük stil için oluşturacağınız kombinlere uygun olarak kullanabilirsiniz.

Kadın botları termoplastik kauçuk veya polyester kullanılarak üretilmiştir. Bu materyaller sayesinde sonbahar ve kış sezonunda kaymadan, düşmeden ve sıkıntı yaşamadan botlarınızı giyebilirsiniz. Ayrıca soğuğu ve yağışı geçirmeyecek özellikte olduğu için güvenle giyebilirsiniz.

Şıklık sunmayı amaçlayan Tommy Hilfiger botlarında taban yükseklikleri değişir durumdadır. Botu nasıl rahat kullanacağınıza inanıyorsanız taban yüksekliğini ona göre seçebilirsiniz. Modellere bağlı olarak botların yükseklikleri 5,5 cm ve 18 cm arasında değişir. Büyük bot tercih ediyorsanız 18 cm botları, orta veya küçük botları tercih ediyorsanız 5,5 cm botları tercih edebilirsiniz.

Tommy Hilfiger kadın botlarında giyme halkaları bota ekli olarak bulunur. Bu halkalar sayesinde satın aldığınız botu rahatça giyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu halkalar bot modelini bozmayacak özellikte tasarlanmış durumdadır.

Kullanıcıların Favorisi: Beğeni Toplayan Tommy Hilfiger Kadın Botlar

Tommy Hilfiger koleksiyonunda bulunan kadın botları kullanıcıların favorisi olmuş durumdadır. Favori ürünleri dolabınızda görmek istiyorsanız zaman kaybetmeden siteyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca renk, materyal ve stil karşılaştırması yaparak en uygun botu alabilirsiniz. Tommy Hilfiger kadın botunuzu seçtiğinizde kombin yapmaya başlayabilirsiniz.

Alacağınız botlarla oluşturabileceğiniz birkaç kombin önerisi;

Deri bot-jean kombini: Tommy Hilfiger deri botu dolabınızda bulunan mavi veya siyah jean ile kombin edebilirsiniz. Bu kombin üzerine renkli veya sade triko kazak giyebilirsiniz. Yaptığınız kombin ile spor veya asi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Deri bot-mini etek kombini: Deri botunuzu dolabınızda bulunan pamuklu mini etek ile kombin edebilirsiniz. Özellikle deri botunuz uzun boğaza sahip bir modelse şık ve asi duruş sergileyebilirsiniz. Bu kombin üzerine de salaş triko kazak giyebilirsiniz.

Kramponlu bot-kısa pantolon kombini: Kramponlu bot satın alarak kısa paça pantolonlarınızı sonbahar ve kış mevsiminde de kullanabilirsiniz. Krampon bölümleri sayesinde pantolon boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu kombin üzerine trençkot veya mont giyebilirsiniz. Tommy Hilfiger siyah kadın bot seçtiyseniz kısa pantolon rengini de mavi, siyah veya kahve tonlarında seçebilirsiniz.

Chelsea bot-kazak kombini: Günlük stil için chelsea bot ve kazak kombini yapabilirsiniz. Botların elastik yapıları sayesinde hareket kısıtlaması yaşamadan gün boyu rahatlık hissedersiniz. Bej renkte chelsea bot kullanacaksanız kazak renginizi bejin koyu tonlarında seçebilir ve uyumu yakalayabilirsiniz. Ayrıca bej üzerine siyah veya lacivert gibi renkleri de tercih edebilirsiniz.

Polyester bot-pantolon kombini: Polyester bot alarak pantolonlarınızı kombin parçası olarak kullanabilirsiniz. Polyester botlar dokulu yapıları sayesinde sizlere şıklık katar. Şık görünmek için şık tasarıma sahip pantolonlarınızı kullanabilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda katılacağınız davetler için bu kombinden yararlanabilirsiniz.

Kadın bot koleksiyonu geniş model skalasını barındırır. Bunun için her ortamda uygun olacak botları kısa sürede bulup sepetinize ekleyebilirsiniz. Yapacağınız kombini göz önüne alarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Kampanyalı Fiyatlarla Tommy Hilfiger Kadın Bot Seçenekleri

Sonbahar/kış stilinizi oluşturacak olan ve trendlere uygun Tommy Hilfiger kadın botlarını Exxe Selection farkıyla kampanyalı fiyatlarla satın alabilirsiniz. Kampanya tarihleri ve uygulanan indirimleri site üzerinden takip edebilir ve avantajlı alışveriş yapabilirsiniz. Buradaki botları 5600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilir ve kış aylarında ayaklarınızı koruyabilirsiniz.

Kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan Tommy Hilfiger botlarını alırken giyim tarzı, tasarım ve beden ölçüsü detaylarını dikkate almalısınız. Böylelikle size uygun bota sahip olarak konforlu kullanım sağlayabilirsiniz. Kadın botlarında ölçüler 36-40 numara arasında değişir. Ayak boyunuza göre uygun numarayı seçerek sepete ekleyebilirsiniz.

Deri, polyester, monogramlı, kramponlu, chelsea ve dokulu botları kampanyaları takip ederek eşyalarınız arasına katabilirsiniz. Bunun için site üyeliği ve abonelik oluşturmanız sizlere yardımcı olur. Böylelikle sınırlı süre için uygulanan kampanyaları kaçırmamış olursunuz ve aylarca kullanabileceğiniz botlara sahip olabilirsiniz.

Kadın bot alışverişinizi daha avantajlı hale getirmeyi isterseniz Exxe Selection tarafından sunulan taksit avantajını değerlendirebilirsiniz. Kredi ve banka kartlarına uygulanan ve 12 aya kadar olan taksitleri kullanabilirsiniz.