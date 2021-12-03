Yılbaşı İçin Hediye Rehberi ve Fikirleri

Yılın en heyecanlı zamanlarından biri olan yılbaşı yeniden geliyor. Geçtiğimiz yıllardan beri meydanlar maalesef kutlamalarla dolup taşamıyor. Pandemi sebebiyle kutlamalar ertelenmiş durumda. Ancak bu durum yılbaşında hediyeleşmeleri arttırmış bulunuyor. Sevdiklerimizin yanında olamamanın üzüntüsünü yaşarken en azından onları hala çok sevdiğimizi ve düşündüğümüzü gösteren hediyeler almak oldukça mantıklı bir seçenek. Yılbaşında sevdiklerimize alacağımız hediyelerden ve önerilerden bahsetmeden önce gelin biraz yılbaşından bahsedelim.

Yılbaşı Nedir?

Yılbaşı; takvimlerimize göre 365 gün geçirip, Dünya’nın Güneş etrafında tam bir turunu doldurmasının devri diyebiliriz.

Yılbaşı Nereden Geliyor?

Yılbaşının tarihi oldukça eski zamanlara gidiyor. Ancak düşünülenin ve genel bilinenin aksine Hristiyan kültürüne değil. Yılbaşı ondan daha öncesinde ilk kez M.Ö. 2000’lerde bu coğrafyalarda, Mezopotamya’da kutlanmış. Fakat o tarihlerde Ocak ayında kutlanmıyordu. Mezopotamyalılar için önemli bir dönem olan hasat zamanını da temsil eden ilkbahar ekinoksunda kutlanıyordu. Bu da takvimlerde 1 Mart olarak karşımıza çıkıyor.

Zamanla yılın dönüşünü kutlamak dünya toplumları için bir gelenek haline geliyor ve Roma, Afrika, İskandinavya, Uzak Doğu, Orta Doğu ve her yerde insanlar kendi takvimlerine göre kutlamaya başlanıyor. Zamanla miladi takvim kabulü ile 1 Ocak çoğu dünya ülkesinde uygun görülüp ortak olarak kutlanmaya başlandı.

Yılbaşının Önemi ve Anlamı

Yılbaşı bir ideolojiden ziyade temsil ettiği şeyler açısından önemli. Özellikle yeni başlangıçları simgeleyen yılbaşı birçok insan için yeni kararlar ve hedefler demek. Kimimiz için kariyer hedefleri, kimimiz için birikim ya da aile hedefleri olabiliyor. Bu özel günde hediyeleşmek ise geçmişten beri süregelen bu günü kutlarken sevdiklerimize verdiğimiz değeri göstermenin fiziksel bir şekli diyebiliriz.

Yılbaşı ve Noel Farkı

Yılbaşı ve Noel birbiri ile oldukça karıştırılıyor. Toplumumuz da bu konuya bir hayli tepkili. Ancak yılbaşı ve Noel birbirinden oldukça farklı kavramlar. Yılbaşı, az öncede anlattığımız gibi yılın dönüşü için kutlanan, asırlardan beri süregelen dini olmayan bir kavram. Öyle ki tüm milletler bu kutlamayı kendi kültürlerince değiştirip uygulamışlar. Ancak Noel; Hz. İsa’nın doğumunu anmak için Hristiyan toplumların kutladığı bir bayram.

Noel’in arifesi 24 Aralık ve başlangıcı 25 Aralık. Bu bayram bir hafta boyunca Hristiyanlar tarafınca kutlanıyor ve 5. Günü de haliyle yılbaşına denk geliyor. İçerisinde o günü de barındırdığı için Hristiyan toplumlar Noel kapsamında yılbaşını da kutluyorlar. Bu yüzden senelerdir Noel kutlamaları yılbaşı ile karıştırılıyor. Aslında yılbaşı dini bir bayramla ilişkisi olmayan bir sene devri kutlamasıdır. Kim bilir, sizde kendi ritüellerinizle evde kendi yılbaşınızı kutlayabilirsiniz.

Yılbaşında Hediye Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sevdiklerimize hediye alırken en önemli etken onların hem hoşuna gidecek hem de devamlı kullanabilecekleri güzel ve kullanışlı hediyeler seçebilmek. Elektronikten ev eşyalarına kadar birçok seçeneğiniz var tabi ki. Tabi bizce seçeneklerden en muhtemeli giyim sektörü. Bu konuda da hiç şüpheniz olmasın Exxeselection Mag her zaman yanınızda. İşte sizin için yılbaşındaki hediye rehberiniz.

Uzun soluklu ve Kaliteli Ürünler Tercih Edin

Sevdiklerinize aldığınız her hediye elbette özel ve güzeldir. Kimse özellikle pahalı ve manasız hediyeler istemez. Ancak çabuk bozulacak, deforme olacak ürünler almak sizi biraz kötü gösterebilir. Her şeyden önce kendinizi kötü hissettirebilir. Sonuçta herkes aldığı hediyeyi karşısındaki insanın kullandığını görünce mutlu olur.

Hediyelerinizi seçerken kaliteli ve güvenilir olmasına dikkat edin. Sevdiklerinize uzun yıllar kullanabileceği yeni yıl hediyeleri seçin.

İade veya Değişim Garantisi Olan Yerleri Tercih Edin

Hediyenizi herhangi bir yerden alma gafletinde asla bulunmayın. Aldığınız hediye kesinlikle faturalı olsun. Sonuçta hediye beğenilmeyebilir, bedeni olmayabilir ya da karşınızdaki kişide de aynısından bir tane olabilir. Aynı kazaktan iki tane olmasına gerek yoktur. Bunun yerine sevdiğiniz kişinin daha önce de almayı tercih ettiği ürünün başka rengiyle değiştirebileceği ya da iade edip kendi hediyesini alacağı bir opsiyon bulundurmak avantajlıdır.

İnternetten ve Erken Sipariş Verin

Hediyenizi internetten seçmek sizin için en büyük avantaj olacaktır. Her şeyden önce birçok seçeneği aynı anda karşılaştırabileceğiniz mükemmel bir kapsam barındırıyor. Dışarıda bir mağazada harcayacağınız zamanda internetten bir sürü ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Zamandan tasarruf size doğru hediyeyi bulmanızda büyük fayda sağlar.

Yılbaşı, büyük Kasım indirimlerine yakın bir tarihte olduğu için birçok ürünü %50’ye varan indirimler bulabilirsiniz. Bu da fiyat anlamında size harika bir avantaj sağlar.

Fakat siparişinizi vermeden önce sizi uyarmamız gerek. E ticaret firmaları özellikle bu tarihlerde oldukça yoğundur. Siparişinizi Aralık ayının başında, en geç ortasında vermeniz gerek. Olası bir kargo aksaklığıyla, uğraşmak istemezsiniz.

Kararsız Kalmakta Bir Seçenek

Seçim yapmak oldukça zor olabilir anlıyoruz. Exxeselection bu durumlar için size harika bir fırsat sunuyor. Exxeselection.com’da hediye çeki satın alarak sevdiğinize dilediği zaman dilediği marka ürünü alması için bir imkan verebilirsiniz. Ayrıca hediye kartları sayesinde olası bir ürün değiştirme sürecini de engellemiş olursunuz. Sonuçta seçtiğiniz hediyenin aynısından olabilir ya da rengi, bedeni gibi ufak detaylardan dolayı değiştirilmek istenebilir. 500 TL’den 2500 TL ye kadar seçenekleri olan Exxeselection hediye kartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı Hediye Tavsiyeleri

Hediyenizi seçmek için dikkat etmeniz gerekenleri uyguladığınıza göre sıra geldi seçim kısmına.

Annelerimizi Şımartacak Hediyeler

Bizi sevgisinden bir kez bile mahrum etmeyen annelerimiz, en güzel hediyelere lâyıklar. Hediye seçimini yaparken oldukça dikkat etmeli ve onların beğeneceği şeyleri tercih etmeliyiz.

Her zaman giyebilecekleri bluz ve elbiseler harika bir seçim olacaktır.

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Ayrıca botlar ve günlük ayakkabılar kış günlerinde çok yararlı bir hediye diyebiliriz.

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Babalarımız İçin Hediyeler

Her zaman arkamızda duran babalarımızı yılbaşında unutmak olmaz. Dolaplarından asla eksik olmayan gömlekleri için yeni bir seçenek eklemek hiçte fena bir fikir sayılmaz:

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Kış günlerinde hem güzel duracak hem de klasik bir duruş için Exxeselection hırka seçeneklerini tavsiye ederiz:

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Sevgili-Eş İçin Hediye Tavsiyeleri

Eşlerimize ve sevgililerimize hediye alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Sevgilinize hediye alırken en dikkat edilmesi gereken şeyler ise tarzlarını ve beğendiği markaları gözetebilmek. Eğer tarz konusunda soru işaretleriniz varsa aksesuarlar sizin için harika bir seçenek.

Çanta cüzdan ve parfüm en ideal yılbaşı hediyeleri arasında yer alıyor.

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Yılbaşı hediyesi kış sezonunda alınacak bir hediye olacağından kış için güzel bir mont ideal olacaktır.

Mont çeşitleri için:

https://www.exxeselection.com/yeni-urunler?multi=48-39