Yılın Aşk Dolu Günü: 14 Şubat

Sevgililer Günü, romantik aşkı, dostluğu ve hayranlığı kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. Her yıl 14 Şubat'ta insanlar bu günü sevgililerine, ailelerine ve arkadaşlarına sevgilerini göstererek kutlarlar. Çiftler, Sevgililer Günü hediyeleri alarak birbirlerine olan sevgilerini ifade eder. Sevgilinizi Exxe Selection’dan alacağınız şık bir hediye ile şımartın.

14 Şubat Sevgililer Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

14 Şubat Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanır ve dünyanın birçok ülkesinde sevginin simgesi olarak özel etkinliklerle anılır.

Sevgililer Günü’nün Tarihi

Sevgililer Günü, adını 3. yüzyılda Roma'da yaşamış rahip olan Saint Valentine'den almıştır . St Valentine hakkında birçok hikaye var ve zamanla bu hikayeler bugün bildiğimiz efsaneye dönüştü.

Hükümdar Claudius, Romalı askerlerin tamamen Roma'ya bağlı olması gerektiğine inanıyordu ve bu nedenle evlenmelerini engelleyen bir yasa çıkardı. Aziz Valentine, gizli törenlerle 15 Şubat Lupercalia Bayramı öncesinde bu askerleri evlendirmeye başladı.

Sonunda, Valentine bulundu ve Claudius'a karşı işlediği suçlardan dolayı hapse atıldı. Hapishanedeyken, Valentine mahkum arkadaşlarına ve ayrıca hapishanede görme engelli bir kıza baktı. Efsaneye göre Valentine, kızı iyileştirdi ve öldürülmeden önceki son eylemi ona 'sevgilinizden' imzalı bir aşk mesajı yazmaktı. Bu olaydan sonra Roma’da sevgililer birbirine aşk mektupları göndermeye başladı. Her yıl 14 Şubat günü Saint Valentine anılı. Zamanla 14 Şubat Sevgililer Günü haline geldi.

Sevgiliye Hediye Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sevgiliniz sizi en iyi tanıyan kişidir ve aynı zamanda siz de onu tanırsınız. Kişisel zevkleri, hobileri yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri düşünerek, onun da seveceği şık bir hediye tercihinde bulunabilirsiniz. Takip ettiği ünlü markaların koleksiyonlarında şık parçalar seçerek bu günü taçlandırabilirsiniz.

Kadınlar için hediye önerileri:

Birçok kadın tam bir çanta tutkunudur. Sevgilinizin stiline göre Love Moschino’nun şık detaylarla güçlendirilmiş çantalarından tercih edebilirsiniz. Çanta koleksiyonlarıyla ikonik hale gelmiş Guess, casual şık kombinlerin aranan parçası Emporio Armani kadın çantalar da tercih edebileceğiniz etkileyici hediyelerden.

Kar tatilini seven bir çiftseniz, sizin için en şık hediye Moon Boot. Yumuşak ve dikkat çekici formuyla Moon Boot kar botları, kar tatilinizde sevgilinizin üşümesini engelleyecek yegane parçalardan.

Yaz tatilini tercih eden çiftlerdenseniz Armani Exchange’in genç ve dinamik gözlükleri şık hediyeler arasında. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için şık akseuarlar tercih edebilirsiniz. Emporio Armani logolu kadın kemerler sevgilinizin kombinlerini renklendirecek. Calvin Klein'in zamansız çanta, cüzdan ve aksesuar koleksiyonları da sevgiliniz için şık ve uzun yıllar kullanılabilecek hediye alternatifleri sunar. Kış ile ikonik hale gelmiş UGG botlar, güçlü stiller için hazırlanmış koleksiyonu ile sevgilinizin seveceği hediyeler arasında.

14 Şubat İçin Zamansız Hediye Önerileri

Sevgililer Günü hediyesi seçerken uzun yıllar kullanılabilecek kaliteli ve zamansız parçalar her zaman öne çıkar. Şık bir çanta, sneaker, cüzdan, güneş gözlüğü veya modern aksesuarlar hem kadınlar hem de erkekler için unutulmaz bir hediye alternatifi sunar. Premium markaların ikonik tasarımlarını bir arada incelemek için Calvin Klein koleksiyonunu keşfedebilir, sevgilinizin stiline uygun özel bir seçim yapabilirsiniz.

Erkekler için hediye önerileri:

Bu Sevgililer Günü’nde şık bir seyahat planı oldukça etkileyici bir fikir olabilir. Kış tatili için sevgilinize yumuşacık Emporio Armani kazaklar, Armani Exchange sweatler hediye edebilirsiniz.

Sevgiliniz yoğun iş temposu yüzünden her an hareket halindeyse Exxe Selection’ın geniş erkek sneaker koleksiyonundan sevgilinizin zevkine göre şık bir hediye tercih edebilirsiniz. Zamansız ve her an etkileyici Exxe parfümler de sevgiliniz için tercih edebileceğiniz hediyelerden.

Aksesuar seven sevgililer için Calvin Klein cüzdan, kartlık ve çantalar, Hugo Boss kemerler de Exxe Selection’ın koleksiyonunda yer alıyor.

Sınırları zorlayan hayal gücü ile tasarlanmış Philipp Plein sweatshirtler, stilinde fark yaratmayı seven sevgiliniz için tercih edebileceğiniz hediyelerden. Sevgiliniz outdoor sporlarla yakından ilgileniyorsa, outdoor montlar ve sweatshirtlere de göz atmakta fayda var.