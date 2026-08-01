Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Guess
Kadın Kazak
4.400,00 TL
2.640,00 TL
%40
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
BEJ
Stoğa Gelince Haber Ver
Guess

Sl Rn Lise 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka Triko W3YR26Z37K0 Kadın Kazak W3YR26 Z37K0 F05O BEJ

4.400,00 TL
2.640,00 TL
%40
Stoğa Gelince Haber Ver
Model : Triko Kazak

Giyim Tarzı : Günlük/Casual

Desen :4G Logo Baskılı

Materyal : % 79 Viskoz % 18 Poliamid % 3 Elastan

Yaka Bilgisi : Yarım Balıkçı Yaka

Kol Bilgisi : Kolsuz

Kalıp Bilgisi : Slim Fit

Üretim Yeri : Çin
5DK2W3YR26Z37K0F05O.17
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Guess Norah Regular Fit Bisiklet Yaka Taşlı Logolu W6RR47Z2NQ2 Kadın Kazak W6RR47 Z2NQ2 G012 BEYAZ - Guess Guess Norah Regular Fit Bisiklet Yaka Taşlı Logolu W6RR47Z2NQ2 Kadın Kazak W6RR47 Z2NQ2 G012 BEYAZ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
4.200,00 TL
2.940,00 TL
-%30
Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FNI4 BEJ - Guess Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FNI4 BEJ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
6.600,00 TL
Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FNHT KAHVE - Guess Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FNHT KAHVE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
6.600,00 TL
Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FBDI LACİVERT - Guess Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 FBDI LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
6.600,00 TL
Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 F0YU EKRU - Guess Guess Mock 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka W5BR24Z3JD2 Kadın Kazak W5BR24 Z3JD2 F0YU EKRU - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
6.600,00 TL
Guess Lavinia Regular Fit Yarım Fermuarlı Dik Yaka Örgü V5BR02Z0572 Kadın Kazak V5BR02 Z0572 JBLK SİYAH - Guess Guess Lavinia Regular Fit Yarım Fermuarlı Dik Yaka Örgü V5BR02Z0572 Kadın Kazak V5BR02 Z0572 JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
5.400,00 TL
3.780,00 TL
-%30
Guess Sl Rn Lise 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka Triko W3YR26Z37K0 Kadın Kazak W3YR26 Z37K0 FBCF LACİVERT - Guess Guess Sl Rn Lise 4G Logolu Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka Triko W3YR26Z37K0 Kadın Kazak W3YR26 Z37K0 FBCF LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
4.400,00 TL
2.640,00 TL
-%40
Guess Logolu Pamuklu Standart Fit V Yaka Örgü V5GR00Z3FB1 Kadın Süveter V5GR00 Z3FB1 G1O6 BEYAZ - Guess Guess Logolu Pamuklu Standart Fit V Yaka Örgü V5GR00Z3FB1 Kadın Süveter V5GR00 Z3FB1 G1O6 BEYAZ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
5.000,00 TL
3.000,00 TL
-%40
Guess Logolu Pamuklu Standart Fit V Yaka Örgü V5GR00Z3FB1 Kadın Süveter V5GR00 Z3FB1 A71W LACİVERT - Guess Guess Logolu Pamuklu Standart Fit V Yaka Örgü V5GR00Z3FB1 Kadın Süveter V5GR00 Z3FB1 A71W LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
5.000,00 TL
3.500,00 TL
-%30
Guess Lise 4G Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka W4BR21Z37K0 Kadın Kazak W4BR21 Z37K0 FN3J KREM - Guess Guess Lise 4G Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka W4BR21Z37K0 Kadın Kazak W4BR21 Z37K0 FN3J KREM - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
4.500,00 TL
Marciano by Guess Ozuna Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka Kolsuz Örgü 3BGR395618Z Kadın Kazak 3BGR39 5618Z G1CR BEYAZ - Marciano by Guess Marciano by Guess Ozuna Slim Fit Yarım Balıkçı Yaka Kolsuz Örgü 3BGR395618Z Kadın Kazak 3BGR39 5618Z G1CR BEYAZ - Marciano by Guess (1)
Renk
Beden
Marciano by Guess Kadın Kazak
5.500,00 TL
3.300,00 TL
-%40
Guess Sl Rn Lise Logolu Slim Fit Triko W3YR26Z37K0 Kadın Kazak W3YR26 Z37K0 F1GL EKRU - Guess Guess Sl Rn Lise Logolu Slim Fit Triko W3YR26Z37K0 Kadın Kazak W3YR26 Z37K0 F1GL EKRU - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Kazak
4.000,00 TL
3.200,00 TL
-%20
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.