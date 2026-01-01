Exxe Selection'da Orijinal Jacquemus Çanta Modelleri

Exxe Selection'daki Jacquemus çanta seçkisi; Le Bambino, Le Grand Bambino, Le Bambino Long ve Le Rond Carré gibi deri modellerden oluşur. Exxe Selection'da sunulan Jacquemus ürünleri %100 orijinal ve faturalıdır. Teslimattan itibaren 14 gün içinde iade hakkı ve anlaşmalı banka kartlarına vade farksız 3 taksit imkânı bulunur. Türkiye'den orijinal Jacquemus modellerini değerlendirirken güncel ürün seçeneklerini ürün kartlarından inceleyebilirsiniz.

Seçkide yer alan modeller dana, sığır veya kuzu derisinden üretilir ve İtalya menşeilidir. Satın alma öncesinde iade koşullarını inceleyebilir, farklı tasarımcı seçenekleri için lüks çanta markaları rehberine göz atabilirsiniz.

Jacquemus Hangi Ülkenin Markası?

Jacquemus, Fransız tasarımcı Simon Porte Jacquemus tarafından 2009 yılında Paris'te kurulan bir Fransız moda evidir. Marka adını tasarımcının annesinin kızlık soyadından alır. 2018 yılında tanıtılan Le Chiquito, markanın mini çanta çizgisinin tanınmasında önemli rol oynarken Le Bambino ailesi bu tasarım anlayışını farklı boy ve taşıma seçenekleriyle sürdürür.

Jacquemus, Fransızca okunuşa yakın şekilde “Jakmüs” diye telaffuz edilir. Benzer marka isimlerinin doğru telaffuzları için ünlü moda markalarının okunuşları rehberini inceleyebilirsiniz.

Hangi Jacquemus Çanta Size Uygun? Le Bambino, Le Grand Bambino, Le Bambino Long ve Le Rond Carré

Jacquemus çanta seçerken öncelikle günlük taşıma ihtiyacınızı ve tercih ettiğiniz kullanım biçimini değerlendirin. Daha kompakt bir model arıyorsanız Le Bambino, daha geniş hacim için Le Grand Bambino veya Le Rond Carré değerlendirilebilir. Omuz altında taşınan yatay bir form tercih ediyorsanız Le Bambino Long öne çıkar. Kesin kapasite için ürün sayfasındaki ölçü bilgilerini kontrol etmek gerekir.

Modeller arasındaki temel farkları aşağıdaki tablo üzerinden karşılaştırabilirsiniz.

Model Boy Taşıma Şekli Deri Kullanım Tercihi Le Bambino En küçük, mini Elde, omuzda veya çapraz Dana / sığır derisi Az eşya taşıyanlar Le Grand Bambino Orta Elde, omuzda veya çapraz Dana derisi Daha geniş hacim isteyenler Le Bambino Long Yatay ve uzun Omuz altında Dana derisi Omuz çantası tercih edenler Le Bambino, zincir askılı Orta Zincir askıyla omuzda Kuzu derisi Daha kompakt ve zarif kullanım Le Rond Carré Orta, derin gövde Omuzda veya çapraz Kuzu derisi Daha fazla hacim isteyenler

Tablo genel model farklarını gösterir; kesin ölçüler ve ürün detayları için ilgili ürün sayfasındaki bilgileri esas alın. Mini çantalarla birlikte tamamlayıcı seçenek arıyorsanız kadın cüzdan modellerini de inceleyebilirsiniz.

Jacquemus Çanta Deri ve Renk Seçenekleri

Jacquemus kadın çanta modellerinde dana, sığır ve kuzu derisi seçenekleri bulunur. Dana derisi modeller genellikle daha dolgun ve dayanıklı bir yüzeye sahipken, kuzu derisi daha yumuşak bir doku sunar. Seçkide siyah, beyaz, taba, kahve ve bordo gibi farklı renkler bulunabilir. Siyah ve kahve tonları günlük kullanımda daha kolay eşleşirken, beyaz ve taba açık tonlu kombinlerde öne çıkar.

Orijinal Jacquemus Çanta Nasıl Anlaşılır?

Jacquemus çantanın orijinalliği değerlendirilirken fatura, ürün kodu ve satıcının kontrol süreci birlikte incelenmelidir. İlk kontrolde JACQUEMUS logo plakasının netliği, dikişlerin düzeni, iç etiketteki ürün kodunun diğer ürün bilgileriyle uyumu ve derinin genel işçiliği değerlendirilebilir. Bu işaretler ilk kontrol içindir. Satın alma kararında satıcının kontrol süreci ve orijinallik güvencesi de değerlendirilmelidir.

Exxe Selection'da ürünler satışa sunulmadan önce tedarik kaynağı, model ve ürün bilgileri, etiket ve barkod detayları ile fiziksel işçilik açısından dört aşamalı kontrolden geçirilir. Sürecin ayrıntıları için orijinallik güvencesi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Jacquemus Çanta Bakımı

Jacquemus çantanızın bakımında ürün etiketindeki talimatları esas alın. Deriyi doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak tutun, mümkünse toz torbasında saklayın. Ürün ıslandığında yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe temizleyin.

Jacquemus Çanta Hakkında Sık Sorulan Sorular

Jacquemus çantalar orijinal mi?

Exxe Selection'da satılan Jacquemus çantalar %100 orijinal ve faturalıdır. Her ürün satışa sunulmadan önce dört aşamalı kontrol sürecinden geçirilir ve teslimattan itibaren 14 gün içinde iade hakkı bulunur.

Le Bambino ile Le Grand Bambino arasındaki fark nedir?

Le Grand Bambino, Le Bambino'nun daha büyük versiyonudur. Her iki modelde de sabit sap ve ayarlanabilir, çıkarılabilir askı bulunurken Le Bambino daha kompakt bir yapıya sahiptir. Kesin ölçüler ürün sayfasından kontrol edilmelidir.

Jacquemus çanta omuzda ve çapraz takılabilir mi?

Ayarlanabilir ve çıkarılabilir askıya sahip Jacquemus modelleri omuzda veya çapraz taşınabilir. Le Bambino Long omuz askısıyla, zincir askılı Le Bambino ise zincir askısıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Jacquemus çanta fiyatları neden farklı?

Jacquemus çanta fiyatları model, boy ve kullanılan deri türüne göre değişebilir. Güncel fiyatları ürün kartlarından karşılaştırabilir ve uygun ürünlerde anlaşmalı banka kartlarına vade farksız 3 taksit seçeneğini değerlendirebilirsiniz.