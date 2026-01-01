Yıldızlı günler fırsatlarını incele
Account
Forgot password?
REGISTER
Cart
Geri
Selected Filters - +
× {{ SELECTED.TEXT }}
Categories - +
Model - +
{{ FILTER.NAME }} - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }} - +
Brand - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }} - +
Price - +


 

Men’s Trousers Styles


 

Trousers, forming the foundation of men’s clothing, continue to be a staple in wardrobes with options such as fabric, linen, and jeans. High-quality men’s trousers selections that can be easily combined for casual gatherings or special occasions are offered with Exxeselection quality. You can stand out with carefully selected designs from collections created by globally recognized brands. With a wide range of products from the best men’s trousers brands, Exxeselection brings you elegance in every season. Explore our online store for men’s trousers that can be effortlessly paired with a shirt, sweater, or t-shirt, and complete your style with just one click.


Filter
555 Ürün
Sort By Default
Sort By Default
Alphabetical Asc
Alphabetical Desc
Newest to Oldest
Oldest to Newest
Price: High to Low
Price: Low to High
Random
Sort By Score
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Pantolon MW0MW44823 GOP Koyu kahve - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Pantolon MW0MW44823 GOP Koyu kahve - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Pantolon
7,469.00 TL
5,228.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Regular Fit Kırçıllı Dokuma Erkek Pantolon MW0MW44823 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Regular Fit Kırçıllı Dokuma Erkek Pantolon MW0MW44823 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Regular Fit Kırçıllı Dokuma Erkek Pantolon
7,469.00 TL
5,228.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Pantolon MW0MW44822 HJT Koyu kahve - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Pantolon MW0MW44822 HJT Koyu kahve - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Pantolon
8,049.00 TL
5,634.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Straight Fit Fitilli Kadife Erkek Pantolon MW0MW44822 0F7 Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Straight Fit Fitilli Kadife Erkek Pantolon MW0MW44822 0F7 Bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Straight Fit Fitilli Kadife Erkek Pantolon
8,049.00 TL
5,634.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Fred Perry Erkek Pantolon T3304 102 Siyah - Fred Perry Fred Perry Erkek Pantolon T3304 102 Siyah - Fred Perry (1) New Season
Colour
Size
Fred Perry Erkek Pantolon
11,499.00 TL
9,199.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Fred Perry Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Erkek Eşofman Altı T5507 220 Siyah - Fred Perry Fred Perry Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Erkek Eşofman Altı T5507 220 Siyah - Fred Perry (1) New Season
Colour
Size
Fred Perry Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Erkek Eşofman Altı
8,499.00 TL
6,799.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Armani Exchange Regular Fit Düz Paça Kumaş Erkek Pantolon XM003503 AF27107 UC001 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Regular Fit Düz Paça Kumaş Erkek Pantolon XM003503 AF27107 UC001 Siyah - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Regular Fit Düz Paça Kumaş Erkek Pantolon
9,999.00 TL
7,999.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Guess Wallace Logolu Relaxed Fit Düz Paça Z6BB05K6547 Erkek Pantolon Z6BB05 K6547 A73L Lacivert-beyaz - Guess Guess Wallace Logolu Relaxed Fit Düz Paça Z6BB05K6547 Erkek Pantolon Z6BB05 K6547 A73L Lacivert-beyaz - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Wallace Logolu Relaxed Fit Düz Paça Z6BB05K6547 Erkek Pantolon
7,400.00 TL
5,550.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Fred Perry Regular Fit Logolu Şeritli Erkek Eşofman Altı T3301 608 Lacivert - Fred Perry Fred Perry Regular Fit Logolu Şeritli Erkek Eşofman Altı T3301 608 Lacivert - Fred Perry (1) New Season
Colour
Size
Fred Perry Regular Fit Logolu Şeritli Erkek Eşofman Altı
9,999.00 TL
7,999.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Boss Erkek Pantolon 50572008 210 Kahve - Boss Boss Erkek Pantolon 50572008 210 Kahve - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Pantolon
12,180.00 TL
9,135.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Pantolon 50572008 030 Antrasit - Boss Boss Erkek Pantolon 50572008 030 Antrasit - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Pantolon
12,180.00 TL
9,135.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Pantolon 50571997 404 Lacivert - Boss Boss Erkek Pantolon 50571997 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Pantolon
13,015.00 TL
9,761.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Pantolon 50571116 404 Lacivert - Boss Boss Erkek Pantolon 50571116 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Pantolon
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Ea7 Logolu Normal Bel Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon 7M002245 AF26240 U6027 Kahve - EA7 Ea7 Logolu Normal Bel Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon 7M002245 AF26240 U6027 Kahve - EA7 (1) New Season
Colour
Size
EA7 Logolu Normal Bel Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon
10,499.00 TL
8,399.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Calvin Klein Regular Fit Logolu Kargo Cepli LV04RJ204G8MN Erkek Pantolon LV04RJ204G 8MN Antrasit - Calvin Klein Calvin Klein Regular Fit Logolu Kargo Cepli LV04RJ204G8MN Erkek Pantolon LV04RJ204G 8MN Antrasit - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Regular Fit Logolu Kargo Cepli LV04RJ204G8MN Erkek Pantolon
5,999.00 TL
4,199.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel LV04LH603GUB1 Erkek Pantolon LV04LH603G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel LV04LH603GUB1 Erkek Pantolon LV04LH603G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel LV04LH603GUB1 Erkek Pantolon
6,599.00 TL
4,619.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel Dar Paça LV04LH603GCEF Erkek Pantolon LV04LH603G CEF Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel Dar Paça LV04LH603GCEF Erkek Pantolon LV04LH603G CEF Lacivert - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Slim Fit Lastikli Bel Dar Paça LV04LH603GCEF Erkek Pantolon
6,319.00 TL
4,423.30 TL
-%30
Bluemint Comfort Fit Düz Paça Jogger Erkek Pantolon JOGGER 500 Antrasit - Bluemint Bluemint Comfort Fit Düz Paça Jogger Erkek Pantolon JOGGER 500 Antrasit - Bluemint (1) New Season
Colour
Size
Bluemint Comfort Fit Düz Paça Jogger Erkek Pantolon
6,800.00 TL
Yıldızlı ürün Emporio Armani Regular Fit Lastikli Paça Eşofman Altı Erkek Pantolon EM000500 AF25035 UB102 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Lastikli Paça Eşofman Altı Erkek Pantolon EM000500 AF25035 UB102 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Lastikli Paça Eşofman Altı Erkek Pantolon
8,199.00 TL
6,149.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo Yün Karışımlı Regular Fit Düz Paça Erkek Pantolon 50564009 001 Siyah - Hugo Hugo Yün Karışımlı Regular Fit Düz Paça Erkek Pantolon 50564009 001 Siyah - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo Yün Karışımlı Regular Fit Düz Paça Erkek Pantolon
10,285.00 TL
7,713.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Emporio Armani Regular Fit Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM000158 TE22963 MB036 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM000158 TE22963 MB036 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
29,499.00 TL
22,124.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50567132 001 Siyah - Boss Boss Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50567132 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
10,915.00 TL
8,186.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50560463 001 Siyah - Boss Boss Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50560463 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
18,370.00 TL
13,777.50 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Pantolon 50570557 002 Siyah - Boss Boss Erkek Pantolon 50570557 002 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Pantolon
7,240.00 TL
5,430.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Isaora Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon ISR5109 DRNVY Koyu lacivert - Isaora Isaora Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon ISR5109 DRNVY Koyu lacivert - Isaora (1) New Season
Colour
Size
Isaora Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
7,450.00 TL
5,215.00 TL
-%30
Yıldızlı ürün Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM004720 AF29404 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM004720 AF29404 UC001 Siyah - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
29,999.00 TL
22,499.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM004720 AF29404 UB109 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon EM004720 AF29404 UB109 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Yünlü Regular Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
29,999.00 TL
22,499.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon EM004539 AF10013 UB118 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon EM004539 AF10013 UB118 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Lastikli Paça Jogger Erkek Pantolon
14,999.00 TL
11,249.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Yünlü Slim Fit Düz Paça Erkek Pantolon 50572008 405 Lacivert - Boss Boss Yünlü Slim Fit Düz Paça Erkek Pantolon 50572008 405 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Yünlü Slim Fit Düz Paça Erkek Pantolon
12,180.00 TL
9,135.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Tapered Fit Bağlamalı Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50571678 001 Siyah - Boss Boss Tapered Fit Bağlamalı Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50571678 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Tapered Fit Bağlamalı Bel Düz Paça Erkek Pantolon
9,445.00 TL
7,083.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Pamuklu Logolu Regular Fit Jogger Erkek Pantolon 50569945 001 Siyah - Boss Boss Pamuklu Logolu Regular Fit Jogger Erkek Pantolon 50569945 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Pamuklu Logolu Regular Fit Jogger Erkek Pantolon
16,585.00 TL
12,438.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50569813 001 Siyah - Boss Boss Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon 50569813 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Erkek Pantolon
10,915.00 TL
8,186.25 TL
-%25
Prepared by  T-Soft E-Commerce.