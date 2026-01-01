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Men’s Blouson Styles

Providing protection to cold and rain in winter and becoming one of the most important textile needs in this period, men’s blouson models are designed in a style suitable to the season’s popular colors and patterns by worldwide known brands. With its silky texture, inner design focusing to keep the body warm, and long, short or medium length options, it appeals to all clothing styles. Appealing to different styles with their men’s padded blouson collection and chic blouson collection, blouson selections are highlighting your wardrobe with Exxeselection quality. You can Exxeselection for luxury brand men’s blouson selections that is essential for winters, and you can have the product you like with just a click.

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257 Ürün
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Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23229 BDS Siyah - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23229 BDS Siyah - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont
8,619.00 TL
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23229 ACI Bej - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23229 ACI Bej - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont
8,619.00 TL
Emporio Armani Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont EM006382 AF13772 UB118 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont EM006382 AF13772 UB118 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Erkek Mont
45,299.00 TL
Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont M6YL39 W2849 JBLK Siyah - Guess Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont M6YL39 W2849 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont
12,000.00 TL
Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont EM004953 AF15384 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont EM004953 AF15384 UC001 Siyah - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont
29,499.00 TL
Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont EM004953 AF15384 UB118 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont EM004953 AF15384 UB118 Lacivert - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Tamamı Logolu Dik Yaka Su İtici Erkek Mont
29,499.00 TL
Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont DM0DM23223 0H7 Koyu yeşil - Tommy Jeans Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont DM0DM23223 0H7 Koyu yeşil - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont
7,469.00 TL
Guess Allover Logolu Dik Yaka Suya Dayanıklı M6YL24W2815 Erkek Mont M6YL24 W2815 FJEM Siyah - Guess Guess Allover Logolu Dik Yaka Suya Dayanıklı M6YL24W2815 Erkek Mont M6YL24 W2815 FJEM Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Allover Logolu Dik Yaka Suya Dayanıklı M6YL24W2815 Erkek Mont
12,000.00 TL
Armani Exchange Kuş Tüyü Dolgulu Regular Fit Dik Yaka Şişme Erkek Mont XM001580 AF16628 UC001 SİYAH - Armani Exchange Armani Exchange Kuş Tüyü Dolgulu Regular Fit Dik Yaka Şişme Erkek Mont XM001580 AF16628 UC001 SİYAH - Armani Exchange (1)
Colour
Size
Armani Exchange Men's Jackets
22,399.00 TL
EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M001513 AF21509 UC001 Siyah - Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M001513 AF21509 UC001 Siyah - Ea7 (1) New Season
Colour
Size
Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont
15,999.00 TL
Armani Exchange Kadife Dokulu Dik Yaka Kuş Tüyü Dolgulu Erkek Mont XM003510 AF19870 UC001 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Kadife Dokulu Dik Yaka Kuş Tüyü Dolgulu Erkek Mont XM003510 AF19870 UC001 Siyah - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Kadife Dokulu Dik Yaka Kuş Tüyü Dolgulu Erkek Mont
21,699.00 TL
Boss Yün Karışımlı Dik Yaka Düğmeli Erkek Mont 50571866 240 Taba - Boss Boss Yün Karışımlı Dik Yaka Düğmeli Erkek Mont 50571866 240 Taba - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Yün Karışımlı Dik Yaka Düğmeli Erkek Mont
32,895.00 TL
EA7 Erkek Mont 7M002389 AF26931 UB102 Lacivert - Ea7 EA7 Erkek Mont 7M002389 AF26931 UB102 Lacivert - Ea7 (1) New Season
Colour
Size
Ea7 EA7 Erkek Mont
21,699.00 TL
Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont 50564412 347 Haki - Boss Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont 50564412 347 Haki - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont
22,795.00 TL
EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M002389 AF26931 UC001 Siyah - Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M002389 AF26931 UC001 Siyah - Ea7 (1) New Season
Colour
Size
Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont
21,699.00 TL
Tommy Hilfiger Logolu Regular Fit Çıkarılabilir Kapüşonlu Erkek Mont MW0MW44299 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Logolu Regular Fit Çıkarılabilir Kapüşonlu Erkek Mont MW0MW44299 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Logolu Regular Fit Çıkarılabilir Kapüşonlu Erkek Mont
12,649.00 TL
EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M001513 AF21509 UB102 Lacivert - Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont 7M001513 AF21509 UB102 Lacivert - Ea7 (1) New Season
Colour
Size
Ea7 EA7 Regular Fit Dolgulu Şişme Erkek Mont
15,999.00 TL
Tommy Hilfiger Regular Fit Klasik Yaka Su İtici Erkek Mont MW0MW40582 RBN Koyu haki - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Regular Fit Klasik Yaka Su İtici Erkek Mont MW0MW40582 RBN Koyu haki - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Regular Fit Klasik Yaka Su İtici Erkek Mont
10,999.00 TL
Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23231 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23231 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont
11,499.00 TL
Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23231 BDS Siyah - Tommy Jeans Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont DM0DM23231 BDS Siyah - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kapitoneli Relaxed Fit Dik Yaka Erkek Mont
11,499.00 TL
Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont DM0DM23223 PT2 Koyu gri - Tommy Jeans Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont DM0DM23223 PT2 Koyu gri - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Relaxed Fit Kapüşonlu Su İtici Erkek Mont
7,469.00 TL
Boss Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Şişme Erkek Mont 50519237 404 Lacivert - Boss Boss Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Şişme Erkek Mont 50519237 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Kapitoneli Regular Fit Dik Yaka Şişme Erkek Mont
18,195.00 TL
Boss Yünlü Slim Fit Klasik Yaka Erkek Ceket 50567500 404 Lacivert - Boss Boss Yünlü Slim Fit Klasik Yaka Erkek Ceket 50567500 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Yünlü Slim Fit Klasik Yaka Erkek Ceket
25,595.00 TL
Boss Su İtici Kareli Astarlı Relaxed Fit Erkek Mont 50564626 347 Haki - Boss Boss Su İtici Kareli Astarlı Relaxed Fit Erkek Mont 50564626 347 Haki - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Su İtici Kareli Astarlı Relaxed Fit Erkek Mont
26,595.00 TL
Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont 50564412 001 Siyah - Boss Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont 50564412 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Su İtici Relaxed Fit Düğmeli Erkek Mont
22,795.00 TL
Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont M6YL39 W2849 G7V2 Lacivert - Guess Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont M6YL39 W2849 G7V2 Lacivert - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Stretch Kapitoneli Dik Yaka M6YL39W2849 Erkek Mont
12,000.00 TL
Boss Logolu Regular Fit Kolej Yaka Erkek Mont 50568931 001 Siyah - Boss Boss Logolu Regular Fit Kolej Yaka Erkek Mont 50568931 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Logolu Regular Fit Kolej Yaka Erkek Mont
16,595.00 TL
Calvin Klein Su Geçirmez Logolu Regular Fit LV04RG500GUB1 Erkek Mont LV04RG500G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Su Geçirmez Logolu Regular Fit LV04RG500GUB1 Erkek Mont LV04RG500G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Su Geçirmez Logolu Regular Fit LV04RG500GUB1 Erkek Mont
8,619.00 TL
Calvin Klein Logolu Regular Fit Klasik Yaka LV04RG405GUB1 Erkek Mont LV04RG405G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Regular Fit Klasik Yaka LV04RG405GUB1 Erkek Mont LV04RG405G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Regular Fit Klasik Yaka LV04RG405GUB1 Erkek Mont
9,769.00 TL
Boss Logolu Regular Fit Kapüşonlu Erkek Mont 50564188 404 Lacivert - Boss Boss Logolu Regular Fit Kapüşonlu Erkek Mont 50564188 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Logolu Regular Fit Kapüşonlu Erkek Mont
22,795.00 TL
Calvin Klein Kapitoneli Dik Yaka Su İtici LV04RG506GUB1 Erkek Mont LV04RG506G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Kapitoneli Dik Yaka Su İtici LV04RG506GUB1 Erkek Mont LV04RG506G UB1 Siyah - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Kapitoneli Dik Yaka Su İtici LV04RG506GUB1 Erkek Mont
10,349.00 TL
Calvin Klein Logolu Relaxed Fit Kapüşonlu LV04RG503GCEF Erkek Mont LV04RG503G CEF Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Relaxed Fit Kapüşonlu LV04RG503GCEF Erkek Mont LV04RG503G CEF Lacivert - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Relaxed Fit Kapüşonlu LV04RG503GCEF Erkek Mont
9,769.00 TL
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