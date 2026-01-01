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Women Knitwear Sweater Styles

While cold weather conditions are starting to show up, becoming one of the biggest complements of classiness, women’s sweater models become one of the most reliable products when creating an everlasting style. When combined with the correct color and fabric types, providing you to show a spectacular stance, knitwear sweater women’s models due to the harmony they catches with skirt and elegant shoes options, provide you to have a noble and cool look. Designed with materials provide perfect protection against cold, women’s knitwear models, meet with you through top-quality women’s knitwear brands in Exxeselection. If you want to check this unique collection now you can go on a journey in our online shop.

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57 Ürün
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Tommy Jeans % 100 Pamuk Yarım Fermuarlı Balıkçı Yaka Kadın Kazak DW0DW22928 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans % 100 Pamuk Yarım Fermuarlı Balıkçı Yaka Kadın Kazak DW0DW22928 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans % 100 Pamuk Yarım Fermuarlı Balıkçı Yaka Kadın Kazak
6,319.00 TL
Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak W6YR30 Z0978 JBLK Siyah - Guess Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak W6YR30 Z0978 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak
6,600.00 TL
Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak W6YR30 Z0978 G012 Beyaz - Guess Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak W6YR30 Z0978 G012 Beyaz - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ls Cn Madeline Logo W6YR30Z0978 Kadın Kazak
6,600.00 TL
Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak WW0WW49705 Z00 Açık bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak WW0WW49705 Z00 Açık bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak
5,169.00 TL
Tommy Hilfiger Kadın Kazak WW0WW49705 0AG Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Kadın Kazak WW0WW49705 0AG Bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Kadın Kazak
5,169.00 TL
Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak WW0WW49705 0A5 Mavi-beyaz - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak WW0WW49705 0A5 Mavi-beyaz - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Pamuklu Kısa Kollu Kadın Kazak
5,169.00 TL
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 XNF Kırmızı - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 XNF Kırmızı - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak
7,469.00 TL
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak
7,469.00 TL
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 0X7 Mavi-bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 0X7 Mavi-bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak
7,469.00 TL
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 0F5 Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW44993 0F5 Bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Kadın Kazak
7,469.00 TL
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak DW0DW22933 YBH Beyaz - Tommy Jeans Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak DW0DW22933 YBH Beyaz - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak
5,749.00 TL
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak DW0DW22933 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak DW0DW22933 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Saç Örgü Kadın Kazak
5,749.00 TL
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 YBH Beyaz - Tommy Jeans Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 YBH Beyaz - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak
5,749.00 TL
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak
5,749.00 TL
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 BDS Siyah - Tommy Jeans Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak DW0DW22930 BDS Siyah - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Bisiklet Yaka Relaxed Fit Logolu Kadın Kazak
5,749.00 TL
Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW22928 YBH Beyaz - Tommy Jeans Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW22928 YBH Beyaz - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak
6,319.00 TL
Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW22928 0A9 Mavi - Tommy Jeans Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW22928 0A9 Mavi - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Yarım Fermuarlı Çizgili Relaxed Fit Dik Yaka Logolu Kadın Kazak
6,319.00 TL
Calvin Klein Logolu % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Örme LV044G313GTS7 Kadın Kazak LV044G313G TS7 Kahve - Calvin Klein Calvin Klein Logolu % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Örme LV044G313GTS7 Kadın Kazak LV044G313G TS7 Kahve - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Logolu % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Örme LV044G313GTS7 Kadın Kazak
7,469.00 TL
Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321GYAS Kadın Süveter LV047G321G YAS Krem - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321GYAS Kadın Süveter LV047G321G YAS Krem - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321GYAS Kadın Süveter
4,599.00 TL
Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321G4TJ Kadın Süveter LV047G321G 4TJ Şeftali - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321G4TJ Kadın Süveter LV047G321G 4TJ Şeftali - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Dokulu Logo Monogramlı LV047G321G4TJ Kadın Süveter
4,599.00 TL
Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Bisiklet Yaka Örme LV044G313GUB1 Kadın Kazak LV044G313G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Bisiklet Yaka Örme LV044G313GUB1 Kadın Kazak LV044G313G UB1 Siyah - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Bisiklet Yaka Örme LV044G313GUB1 Kadın Kazak
7,469.00 TL
Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV044G313GP7A Kadın Kazak LV044G313G P7A Gri melanj - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV044G313GP7A Kadın Kazak LV044G313G P7A Gri melanj - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Logolu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV044G313GP7A Kadın Kazak
7,469.00 TL
Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304G67U Kadın Kazak LV047D304G 67U Beyaz - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304G67U Kadın Kazak LV047D304G 67U Beyaz - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304G67U Kadın Kazak
6,499.00 TL
3,249.50 TL
-%50
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın Kazak EW004398 AF15106 U1058 Ekru - Emporio Armani
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın Kazak
20,399.00 TL
10,199.50 TL
-%50
Tommy Hilfiger % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Çizgili Kadın Kazak WW0WW48394 0Y7 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Çizgili Kadın Kazak WW0WW48394 0Y7 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Çizgili Kadın Kazak
7,499.00 TL
3,749.50 TL
-%50
Tommy Hilfiger Örgülü Yünlü Relaxed Fit Balıkçı Yaka Kadın Kazak WW0WW46791 0AJ Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Örgülü Yünlü Relaxed Fit Balıkçı Yaka Kadın Kazak WW0WW46791 0AJ Bej - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Örgülü Yünlü Relaxed Fit Balıkçı Yaka Kadın Kazak
7,499.00 TL
3,749.50 TL
-%50
Tommy Hilfiger % 100 Yün Relaxed Fit Yarım Fermuarlı Dik Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW46425 0Y7 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger % 100 Yün Relaxed Fit Yarım Fermuarlı Dik Yaka Örgü Kadın Kazak WW0WW46425 0Y7 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger % 100 Yün Relaxed Fit Yarım Fermuarlı Dik Yaka Örgü Kadın Kazak
8,499.00 TL
4,249.50 TL
-%50
Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak WW0WW46417 0Z0 Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak WW0WW46417 0Z0 Lacivert - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak
9,499.00 TL
4,749.50 TL
-%50
Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak WW0WW46417 0FH Beyaz-lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak WW0WW46417 0FH Beyaz-lacivert - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Yün ve Kaşmir Karışımlı Relaxed Fit V Yaka Kadın Kazak
9,499.00 TL
4,749.50 TL
-%50
Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304GCEF Kadın Kazak LV047D304G CEF Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304GCEF Kadın Kazak LV047D304G CEF Lacivert - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka Örme LV047D304GCEF Kadın Kazak
6,499.00 TL
3,249.50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka LV047D225GYAM Kadın Kazak LV047D225G YAM Ekru - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka LV047D225GYAM Kadın Kazak LV047D225G YAM Ekru - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka LV047D225GYAM Kadın Kazak
3,999.00 TL
1,999.50 TL
-%50
Tommy Jeans Yün Karışımlı Relaxed Fit Balıkçı Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW21687 THC Pembe - Tommy Jeans Tommy Jeans Yün Karışımlı Relaxed Fit Balıkçı Yaka Logolu Kadın Kazak DW0DW21687 THC Pembe - Tommy Jeans (1)
Colour
Size
Tommy Jeans Yün Karışımlı Relaxed Fit Balıkçı Yaka Logolu Kadın Kazak
6,499.00 TL
3,249.50 TL
-%50
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