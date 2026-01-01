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Men’s Knitwear Styles
As one of the essential elements of men’s clothing, knitwear plays a key role in creating both elegant and functional styles. Especially during the winter season, sweaters become standout pieces and are presented through carefully designed collections from well-known brands. Offering a wide range of options such as zip-up, V-neck, and polo neck models, men’s knitwear collections cater to every style while reflecting your mood with rich color choices. With sweaters produced by the best men’s knitwear brands, you can carry your sense of elegance and quality wherever you go. Visit Exxeselection to explore the latest men’s knitwear designs and easily order your favorite pieces with just one click.
316 Ürün
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Hugo Slim Fit Fermuarlı Dik Yaka Yarım Fermuarlı Fitilli Triko Erkek Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak
8,605.00 TL
6,453.75 TL
-%25
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak
8,605.00 TL
6,453.75 TL
-%25
Boss Erkek Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Boss Erkek Kazak
10,285.00 TL
7,309.47 TL
-%29
Yıldızlı ürün New Season
Size
Gran Sasso Erkek Kazak
8,999.00 TL
3,824.58 TL
-%57
Gran Sasso Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
19,499.00 TL
14,624.25 TL
-%25
Gran Sasso Yün Karışımlı Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Jakarlı Erkek Kazak
22,999.00 TL
17,249.25 TL
-%25
Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Baklava Desenli Erkek Kazak
21,299.00 TL
15,974.25 TL
-%25
Gran Sasso Yünlü Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
22,999.00 TL
17,249.25 TL
-%25
Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
23,999.00 TL
17,999.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün New Season
Size
Guess Regular Fit Bisiklet Yaka Figürlü M6BR42Z1604 Erkek Kazak
6,600.00 TL
4,950.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün New Season
Boss Erkek Kazak
14,590.00 TL
10,942.50 TL
-%25
Yıldızlı ürün New Season
Boss Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak
10,915.00 TL
8,186.25 TL
-%25
Calvin Klein Regular Fit Klasik Yaka Düğmeli Triko LV04LH318GP7E Erkek Kazak
9,199.00 TL
6,439.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün New Season
Emporio Armani Regular Fit Bisiklet Yaka Jakarlı Logolu Erkek Kazak
18,999.00 TL
14,249.25 TL
-%25
Calvin Klein Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka LV04LH309GUB1 Erkek Kazak
10,349.00 TL
7,244.30 TL
-%30
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,049.00 TL
5,634.30 TL
-%30
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
9,769.00 TL
6,838.30 TL
-%30
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
9,769.00 TL
6,421.32 TL
-%34
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