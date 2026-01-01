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Men’s Knitwear Styles


 

As one of the essential elements of men’s clothing, knitwear plays a key role in creating both elegant and functional styles. Especially during the winter season, sweaters become standout pieces and are presented through carefully designed collections from well-known brands. Offering a wide range of options such as zip-up, V-neck, and polo neck models, men’s knitwear collections cater to every style while reflecting your mood with rich color choices. With sweaters produced by the best men’s knitwear brands, you can carry your sense of elegance and quality wherever you go. Visit Exxeselection to explore the latest men’s knitwear designs and easily order your favorite pieces with just one click.


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316 Ürün
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Yıldızlı ürün Tommy Jeans Erkek Kazak DM0DM23572 V11 Bordo - Tommy Jeans Tommy Jeans Erkek Kazak DM0DM23572 V11 Bordo - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Erkek Kazak DM0DM23572 MBM Yeşil - Tommy Jeans Tommy Jeans Erkek Kazak DM0DM23572 MBM Yeşil - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Boss Erkek Kazak 50570640 404 Lacivert - Boss Boss Erkek Kazak 50570640 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Kazak
16,585.00 TL
12,438.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Kazak 50570640 118 Bej - Boss Boss Erkek Kazak 50570640 118 Bej - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Kazak
16,585.00 TL
12,438.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo Slim Fit Fermuarlı Dik Yaka Yarım Fermuarlı Fitilli Triko Erkek Kazak 50570380 001 Siyah - Hugo Hugo Slim Fit Fermuarlı Dik Yaka Yarım Fermuarlı Fitilli Triko Erkek Kazak 50570380 001 Siyah - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo Slim Fit Fermuarlı Dik Yaka Yarım Fermuarlı Fitilli Triko Erkek Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak 50570261 102 Beyaz - Hugo Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak 50570261 102 Beyaz - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak
8,605.00 TL
6,453.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak 50570261 001 Siyah - Hugo Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak 50570261 001 Siyah - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Balıksırtı Desenli Erkek Kazak
8,605.00 TL
6,453.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak 50570249 102 Beyaz - Hugo Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak 50570249 102 Beyaz - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak
10,285.00 TL
7,713.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak 50570249 001 Siyah - Hugo Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak 50570249 001 Siyah - Hugo (1) New Season
Colour
Size
Hugo %100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Fitilli Erkek Kazak
10,285.00 TL
7,713.75 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Kazak 50568950 001 Siyah - Boss Boss Erkek Kazak 50568950 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Kazak 50547507 272 Bej - Boss Boss Erkek Kazak 50547507 272 Bej - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Kazak
10,285.00 TL
7,309.47 TL
-%29
Yıldızlı ürün Gran Sasso Erkek Kazak 23162 14226 088 Gri-füme - Gran Sasso Gran Sasso Erkek Kazak 23162 14226 088 Gri-füme - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Erkek Kazak
8,999.00 TL
3,824.58 TL
-%57
Yıldızlı ürün Gran Sasso Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 23131 25026 054 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 23131 25026 054 Ekru - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Regular Fit Bisiklet Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
19,499.00 TL
14,624.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Gran Sasso Yün Karışımlı Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Jakarlı Erkek Kazak 13186 24019 005 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Yün Karışımlı Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Jakarlı Erkek Kazak 13186 24019 005 Ekru - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Yün Karışımlı Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Jakarlı Erkek Kazak
22,999.00 TL
17,249.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Baklava Desenli Erkek Kazak 13115 25027 082 Ekru-gri - Gran Sasso Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Baklava Desenli Erkek Kazak 13115 25027 082 Ekru-gri - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Baklava Desenli Erkek Kazak
21,299.00 TL
15,974.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Gran Sasso Yünlü Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 13186 24019 598 Lacivert - Gran Sasso Gran Sasso Yünlü Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 13186 24019 598 Lacivert - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Yünlü Regular Fit Yarım Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
22,999.00 TL
17,249.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 13130 25087 001 Krem - Gran Sasso Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak 13130 25087 001 Krem - Gran Sasso (1) New Season
Colour
Size
Gran Sasso Regular Fit Balıkçı Yaka Örgü Desenli Erkek Kazak
23,999.00 TL
17,999.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44759 P4E Gri - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44759 P4E Gri - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Guess Regular Fit Bisiklet Yaka Figürlü M6BR42Z1604 Erkek Kazak M6BR42 Z1604 G7V2 Lacivert - Guess Guess Regular Fit Bisiklet Yaka Figürlü M6BR42Z1604 Erkek Kazak M6BR42 Z1604 G7V2 Lacivert - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Regular Fit Bisiklet Yaka Figürlü M6BR42Z1604 Erkek Kazak
6,600.00 TL
4,950.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Polo Yaka Kazak 50571927 404 Lacivert - Boss Boss Erkek Polo Yaka Kazak 50571927 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Polo Yaka Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Polo Yaka Kazak 50571927 001 Siyah - Boss Boss Erkek Polo Yaka Kazak 50571927 001 Siyah - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Polo Yaka Kazak
11,860.00 TL
8,895.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Erkek Kazak 50571403 404 Lacivert - Boss Boss Erkek Kazak 50571403 404 Lacivert - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Erkek Kazak
14,590.00 TL
10,942.50 TL
-%25
Yıldızlı ürün Boss Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak 50551688 272 Bej - Boss Boss Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak 50551688 272 Bej - Boss (1) New Season
Colour
Size
Boss Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak
10,915.00 TL
8,186.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Calvin Klein Regular Fit Klasik Yaka Düğmeli Triko LV04LH318GP7E Erkek Kazak LV04LH318G P7E Gri - Calvin Klein Calvin Klein Regular Fit Klasik Yaka Düğmeli Triko LV04LH318GP7E Erkek Kazak LV04LH318G P7E Gri - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Regular Fit Klasik Yaka Düğmeli Triko LV04LH318GP7E Erkek Kazak
9,199.00 TL
6,439.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Emporio Armani Regular Fit Bisiklet Yaka Jakarlı Logolu Erkek Kazak EM006360 AF27946 F6023 Kahve - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Bisiklet Yaka Jakarlı Logolu Erkek Kazak EM006360 AF27946 F6023 Kahve - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Bisiklet Yaka Jakarlı Logolu Erkek Kazak
18,999.00 TL
14,249.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Calvin Klein Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka LV04LH309GUB1 Erkek Kazak LV04LH309G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka LV04LH309GUB1 Erkek Kazak LV04LH309G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka LV04LH309GUB1 Erkek Kazak
10,349.00 TL
7,244.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44771 DCC Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44771 DCC Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,049.00 TL
5,634.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44760 BDS Siyah - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44760 BDS Siyah - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
9,769.00 TL
6,838.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44756 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW44756 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
9,769.00 TL
6,421.32 TL
-%34
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 VLP Bordo - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 VLP Bordo - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 DW5 Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 BDS Siyah - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Erkek Kazak MW0MW41955 BDS Siyah - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Erkek Kazak
8,619.00 TL
6,033.30 TL
-%30
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