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Women’s Dress Styles

Being one of the pieces save every season, dresses are one of the easiest combinable clothes due to being all in one piece especially. Because of that, whether special or daily, when going to a place, women’s dress models may provide an undisputable elegance in every occasion. Along with original and elaborative designs and elegance that transform to its latest form with skilled hands, brand dress variations become the number one choice for women desire to stand out. Dresses with whether long sleeve, strapless or strappy options, and rich collections appeal to every style, Exxeselection address you with its genuineness. For the most special dress models that have extensive usage, you can check our online shop.

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145 Ürün
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Yıldızlı ürün Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise DW0DW22339 TIE Pembe - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise DW0DW22339 TIE Pembe - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise
4,399.00 TL
3,079.00 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise DW0DW22339 BDS Siyah - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise DW0DW22339 BDS Siyah - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Slim Fit Bisiklet Yaka Midi Kadın Elbise
4,399.00 TL
3,079.00 TL
-%30
Yıldızlı ürün Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise W6BK64 Z1569 A11R Kahve - Guess Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise W6BK64 Z1569 A11R Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Calvin Klein Kadın Elbise LV047H368G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Kadın Elbise LV047H368G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Kadın Elbise
8,049.00 TL
5,290.74 TL
-%34
Yıldızlı ürün Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise W6BK64 Z1569 JBLK Siyah - Guess Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise W6BK64 Z1569 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 FBCF Siyah - Guess Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 FBCF Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 F1FP Kahve - Guess Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 F1FP Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise W6YK15 K4367 JBLK Siyah - Guess Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise W6YK15 K4367 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise
10,000.00 TL
7,151.90 TL
-%28
Yıldızlı ürün Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GTO2 Kadın Elbise LV047G251G TO2 Kahve - Calvin Klein Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GTO2 Kadın Elbise LV047G251G TO2 Kahve - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GTO2 Kadın Elbise
6,319.00 TL
4,423.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Calvin Klein % 100 Pamuk Fitilli Düğmeli Polo Yaka Mini LV047G301GP7A Kadın Elbise LV047G301G P7A Gri melanj - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Fitilli Düğmeli Polo Yaka Mini LV047G301GP7A Kadın Elbise LV047G301G P7A Gri melanj - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Fitilli Düğmeli Polo Yaka Mini LV047G301GP7A Kadın Elbise
8,049.00 TL
5,290.74 TL
-%34
Yıldızlı ürün Calvin Klein % 100 Pamuk Kemerli Kot Gömlek LV047G738GYRC Kadın Elbise LV047G738G YRC Mavi - Calvin Klein Calvin Klein % 100 Pamuk Kemerli Kot Gömlek LV047G738GYRC Kadın Elbise LV047G738G YRC Mavi - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein % 100 Pamuk Kemerli Kot Gömlek LV047G738GYRC Kadın Elbise
5,749.00 TL
4,024.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GUB1 Kadın Elbise LV047G251G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GUB1 Kadın Elbise LV047G251G UB1 Siyah - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GUB1 Kadın Elbise
6,319.00 TL
4,153.58 TL
-%34
Yıldızlı ürün Calvin Klein Logolu Pamuklu Polo Yaka Mini LV047G237GUB1 Kadın Elbise LV047G237G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Polo Yaka Mini LV047G237GUB1 Kadın Elbise LV047G237G UB1 Siyah - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Polo Yaka Mini LV047G237GUB1 Kadın Elbise
5,169.00 TL
3,618.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Haki - Via Dante Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Haki - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise
3,999.00 TL
2,379.40 TL
-%41
Yıldızlı ürün Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Bej - Via Dante Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Bej - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise
3,999.00 TL
2,379.40 TL
-%41
Yıldızlı ürün Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Lacivert - Via Dante Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Lacivert - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise
3,999.00 TL
2,379.40 TL
-%41
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Pileli Regular Fit Düğmeli Polo Yaka Kadın Elbise WW0WW49621 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Pileli Regular Fit Düğmeli Polo Yaka Kadın Elbise WW0WW49621 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Pileli Regular Fit Düğmeli Polo Yaka Kadın Elbise
10,449.00 TL
6,111.83 TL
-%42
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Çizgili Pamuklu Comfort Fit Klasik Yaka Mini Kadın Elbise DW0DW20617 0A5 MAVİ-BEYAZ - Tommy Jeans Tommy Jeans Çizgili Pamuklu Comfort Fit Klasik Yaka Mini Kadın Elbise DW0DW20617 0A5 MAVİ-BEYAZ - Tommy Jeans (1)
Colour
Size
Tommy Jeans Çizgili Pamuklu Comfort Fit Klasik Yaka Mini Kadın Elbise
6,049.00 TL
3,856.45 TL
-%36
Yıldızlı ürün Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Düğmeli Yuvarlak Yaka Kot LV047F761G0LX Kadın Elbise LV047F761G 0LX Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Düğmeli Yuvarlak Yaka Kot LV047F761G0LX Kadın Elbise LV047F761G 0LX Lacivert - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Düğmeli Yuvarlak Yaka Kot LV047F761G0LX Kadın Elbise
6,599.00 TL
3,926.40 TL
-%41
Yıldızlı ürün Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Mini LV047F248GYAS Kadın Elbise LV047F248G YAS Beyaz - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Mini LV047F248GYAS Kadın Elbise LV047F248G YAS Beyaz - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Mini LV047F248GYAS Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,944.66 TL
-%40
Yıldızlı ürün Calvin Klein Logolu Pamuklu Slim Fit Mini LV047F235G9EI Kadın Elbise LV047F235G 9EI Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Slim Fit Mini LV047F235G9EI Kadın Elbise LV047F235G 9EI Lacivert - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Slim Fit Mini LV047F235G9EI Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,523.99 TL
-%49
Yıldızlı ürün Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Logolu Mini LV047F235GZRK Kadın Elbise LV047F235G ZRK Sarı - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Logolu Mini LV047F235GZRK Kadın Elbise LV047F235G ZRK Sarı - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Logolu Mini LV047F235GZRK Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,523.99 TL
-%49
Yıldızlı ürün Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Bej - Via Dante Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Bej - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise
3,499.00 TL
2,081.90 TL
-%41
Yıldızlı ürün Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Lacivert - Via Dante Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Lacivert - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise
3,499.00 TL
2,081.90 TL
-%41
Yıldızlı ürün Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Kahve - Via Dante Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise 6428 Kahve - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Relaxed Fit Hakim Yaka Düğme Detaylı Kolsuz Kadın Elbise
3,499.00 TL
2,081.90 TL
-%41
Yıldızlı ürün Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Kahve - Via Dante Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise 25547L Kahve - Via Dante (1)
Colour
Size
Via Dante Çizgili Relaxed Fit Düğme Detaylı V Yaka Kadın Elbise
3,999.00 TL
2,379.40 TL
-%41
Yıldızlı ürün Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 JBLK Siyah - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 JBLK Siyah - Guess (1)
Colour
Size
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise
9,600.00 TL
5,304.00 TL
-%45
Yıldızlı ürün Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G8CJ Haki - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G8CJ Haki - Guess (1)
Colour
Size
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise
9,600.00 TL
5,304.00 TL
-%45
Yıldızlı ürün Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G594 Bordo - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G594 Bordo - Guess (1)
Colour
Size
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise
9,600.00 TL
5,304.00 TL
-%45
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Çizgili % 100 Pamuk Regular Fit Pileli Maxi Boy Kadın Elbise WW0WW49628 0X3 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Çizgili % 100 Pamuk Regular Fit Pileli Maxi Boy Kadın Elbise WW0WW49628 0X3 Lacivert-beyaz - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Çizgili % 100 Pamuk Regular Fit Pileli Maxi Boy Kadın Elbise
8,799.00 TL
5,609.15 TL
-%36
Yıldızlı ürün Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise W6GK14 K2948 SB09 Lacivert - Guess Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise W6GK14 K2948 SB09 Lacivert - Guess (1)
Colour
Size
Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise
8,000.00 TL
5,100.00 TL
-%36
Yıldızlı ürün Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G018 Krem - Guess Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G018 Krem - Guess (1)
Colour
Size
Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise
7,200.00 TL
4,284.00 TL
-%40
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