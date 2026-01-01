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Women’s Dress Styles
Being one of the pieces save every season, dresses are one of the easiest combinable clothes due to being all in one piece especially. Because of that, whether special or daily, when going to a place, women’s dress models may provide an undisputable elegance in every occasion. Along with original and elaborative designs and elegance that transform to its latest form with skilled hands, brand dress variations become the number one choice for women desire to stand out. Dresses with whether long sleeve, strapless or strappy options, and rich collections appeal to every style, Exxeselection address you with its genuineness. For the most special dress models that have extensive usage, you can check our online shop.
145 Ürün
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Yıldızlı ürün New Season
Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Calvin Klein Kadın Elbise
8,049.00 TL
5,290.74 TL
-%34
Yıldızlı ürün New Season
Guess Ls Yuki Cable Flare Örgü Desenli Bisiklet Yaka Kemer Detaylı W6BK64Z1569 Kadın Elbise
9,400.00 TL
7,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün New Season
Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise
10,000.00 TL
7,151.90 TL
-%28
Yıldızlı ürün New Season
Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GTO2 Kadın Elbise
6,319.00 TL
4,423.30 TL
-%30
Calvin Klein % 100 Pamuk Fitilli Düğmeli Polo Yaka Mini LV047G301GP7A Kadın Elbise
8,049.00 TL
5,290.74 TL
-%34
Calvin Klein % 100 Pamuk Kemerli Kot Gömlek LV047G738GYRC Kadın Elbise
5,749.00 TL
4,024.30 TL
-%30
Calvin Klein Oversize Belden Büzgülü Mini LV047G251GUB1 Kadın Elbise
6,319.00 TL
4,153.58 TL
-%34
Calvin Klein Logolu Pamuklu Polo Yaka Mini LV047G237GUB1 Kadın Elbise
5,169.00 TL
3,618.30 TL
-%30
Tommy Hilfiger Pileli Regular Fit Düğmeli Polo Yaka Kadın Elbise
10,449.00 TL
6,111.83 TL
-%42
Yıldızlı ürün
Tommy Jeans Çizgili Pamuklu Comfort Fit Klasik Yaka Mini Kadın Elbise
6,049.00 TL
3,856.45 TL
-%36
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Düğmeli Yuvarlak Yaka Kot LV047F761G0LX Kadın Elbise
6,599.00 TL
3,926.40 TL
-%41
Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Mini LV047F248GYAS Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,944.66 TL
-%40
Yıldızlı ürün
Calvin Klein Logolu Pamuklu Slim Fit Mini LV047F235G9EI Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,523.99 TL
-%49
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Logolu Mini LV047F235GZRK Kadın Elbise
4,949.00 TL
2,523.99 TL
-%49
Tommy Hilfiger Çizgili % 100 Pamuk Regular Fit Pileli Maxi Boy Kadın Elbise
8,799.00 TL
5,609.15 TL
-%36
Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise
8,000.00 TL
5,100.00 TL
-%36
Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise
7,200.00 TL
4,284.00 TL
-%40
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