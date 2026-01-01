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Men’s Beachwear Styles


 

Whether you spend your time at the beach or by the pool during hot summer days, fashion designers continue to meet your needs with new season men’s swimwear models and innovative high-quality fabrics. Shorts and swimsuits, which become essential during the summer, now go beyond traditional styles with modern designs and updated cuts. Many designers include men’s swimwear and shorts in their collections, bringing fresh and stylish options each season. Ideal for both local and international travels, shorts help you stay comfortable in the heat while allowing you to enjoy your time even more. Discover men’s swimwear styles that suit your taste at Exxeselection and start enjoying the summer in style.


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Calvin Klein Graphic Monogram Bağlamalı Cepli Deniz Şortu LV00N61045C8X Erkek Mayo Short LV00N61045 C8X Saks - Calvin Klein Calvin Klein Graphic Monogram Bağlamalı Cepli Deniz Şortu LV00N61045C8X Erkek Mayo Short LV00N61045 C8X Saks - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Graphic Monogram Bağlamalı Cepli Deniz Şortu LV00N61045C8X Erkek Mayo Short
2,749.00 TL
Calvin Klein Logolu LV00N61015100 Erkek Mayo Short LV00N61015 100 Beyaz - Calvin Klein Calvin Klein Logolu LV00N61015100 Erkek Mayo Short LV00N61015 100 Beyaz - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu LV00N61015100 Erkek Mayo Short
4,119.00 TL
Versace Jeans Couture Pamuklu Regular Fit Erkek Short 74GADG06 CF01G G89 Siyah - Versace Jeans Couture Versace Jeans Couture Pamuklu Regular Fit Erkek Short 74GADG06 CF01G G89 Siyah - Versace Jeans Couture (1)
Colour
Size
Versace Jeans Couture Pamuklu Regular Fit Erkek Short
15,699.00 TL
6,280.00 TL
-%60
Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort ISR62030 Siyah - Isaora Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort ISR62030 Siyah - Isaora (1) New Season
Colour
Size
Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort
3,400.00 TL
Bluemint Desenli Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu BOND 1150 Yeşil - Bluemint Bluemint Desenli Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu BOND 1150 Yeşil - Bluemint (1)
Colour
Size
Bluemint Desenli Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu
4,600.00 TL
Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort ISR6203 DRNVY Koyu lacivert - Isaora Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort ISR6203 DRNVY Koyu lacivert - Isaora (1) New Season
Colour
Size
Isaora Regular Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort
3,400.00 TL
Bluemint % 100 Keten Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort EDMUND 214 Bej - Bluemint Bluemint % 100 Keten Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort EDMUND 214 Bej - Bluemint (1)
Colour
Size
Bluemint % 100 Keten Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort
5,800.00 TL
Hugo Desenli Hızlı Kuruyan Deniz Şortu Erkek Mayo Short 50510061 799 Lacivert-sarı - Hugo Hugo Desenli Hızlı Kuruyan Deniz Şortu Erkek Mayo Short 50510061 799 Lacivert-sarı - Hugo (1)
Colour
Size
Hugo Desenli Hızlı Kuruyan Deniz Şortu Erkek Mayo Short
4,595.00 TL
3,676.00 TL
-%20
Bluemint Comfort Fit Lastikli Bel Keten Erkek Şort EDMUND 155 Lacivert - Bluemint Bluemint Comfort Fit Lastikli Bel Keten Erkek Şort EDMUND 155 Lacivert - Bluemint (1)
Colour
Size
Bluemint Comfort Fit Lastikli Bel Keten Erkek Şort
5,800.00 TL
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 DBR Mavi - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 DBR Mavi - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short
5,499.00 TL
4,124.00 TL
-%25
Boss Desenli Relaxed Fit Deniz Şortu Erkek Mayo Short 50561102 413 Lacivert - Boss Boss Desenli Relaxed Fit Deniz Şortu Erkek Mayo Short 50561102 413 Lacivert - Boss (1)
Colour
Size
Boss Desenli Relaxed Fit Deniz Şortu Erkek Mayo Short
4,895.00 TL
Bluemint % 100 Keten Regular Fit Normal Bel Erkek Şort EDMUND 111 Siyah - Bluemint Bluemint % 100 Keten Regular Fit Normal Bel Erkek Şort EDMUND 111 Siyah - Bluemint (1)
Colour
Size
Bluemint % 100 Keten Regular Fit Normal Bel Erkek Şort
5,800.00 TL
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Short XM002806 AF22642 UB101 Lacivert - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Short XM002806 AF22642 UB101 Lacivert - Armani Exchange (1)
Colour
Size
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Short
9,199.00 TL
4,599.50 TL
-%50
Calvin Klein Modal Relaxed Fit Cep Detaylı LV04LF614G9O9 Erkek Şort LV04LF614G 9O9 Kahve - Calvin Klein Calvin Klein Modal Relaxed Fit Cep Detaylı LV04LF614G9O9 Erkek Şort LV04LF614G 9O9 Kahve - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Modal Relaxed Fit Cep Detaylı LV04LF614G9O9 Erkek Şort
6,599.00 TL
4,949.25 TL
-%25
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 MSX Yeşil - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 MSX Yeşil - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short
5,499.00 TL
4,124.00 TL
-%25
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 BDS Siyah - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 BDS Siyah - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short
5,499.00 TL
4,124.00 TL
-%25
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 AEG Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short MW0MW44353 AEG Bej - Tommy Hilfiger (1)
Colour
Size
Tommy Hilfiger Bağlamalı Normal Bel Keten Bermuda Erkek Short
5,499.00 TL
4,124.00 TL
-%25
Calvin Klein Logolu Mayo Şortu LV00N610153T5 Erkek Mayo Short LV00N61015 3T5 Kırmızı - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Mayo Şortu LV00N610153T5 Erkek Mayo Short LV00N61015 3T5 Kırmızı - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Mayo Şortu LV00N610153T5 Erkek Mayo Short
4,119.00 TL
Armani Exchange Slim Fit Normal Bel Short Erkek Şort 8NZS49 ZNYZZ U6107 Toprak - Armani Exchange Armani Exchange Slim Fit Normal Bel Short Erkek Şort 8NZS49 ZNYZZ U6107 Toprak - Armani Exchange (1)
Colour
Size
Armani Exchange Slim Fit Normal Bel Short Erkek Şort
10,199.00 TL
5,099.50 TL
-%50
Emporio Armani Logolu Bağlamalı Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Bağlamalı Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UC001 Siyah - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Logolu Bağlamalı Mayo Short Erkek Deniz Şortu
7,199.00 TL
4,319.40 TL
-%40
Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu 50556792 306 Yeşil - Hugo Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu 50556792 306 Yeşil - Hugo (1)
Colour
Size
Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu
4,895.00 TL
3,916.00 TL
-%20
Boss Logolu Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort 50558970 001 Siyah - Boss Boss Logolu Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort 50558970 001 Siyah - Boss (1)
Colour
Size
Boss Logolu Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Erkek Şort
8,495.00 TL
6,371.25 TL
-%25
Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Normal Bel LV04RF275GUB1 Erkek Şort LV04RF275G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Normal Bel LV04RF275GUB1 Erkek Şort LV04RF275G UB1 Siyah - Calvin Klein (1)
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Regular Fit Normal Bel LV04RF275GUB1 Erkek Şort
4,949.00 TL
3,464.30 TL
-%30
Boss Logolu Pamuklu Regular Fit Jarse Erkek Şort 50559252 001 Siyah - Boss Boss Logolu Pamuklu Regular Fit Jarse Erkek Şort 50559252 001 Siyah - Boss (1)
Colour
Size
Boss Logolu Pamuklu Regular Fit Jarse Erkek Şort
9,295.00 TL
6,506.50 TL
-%30
Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort 50562844 237 Bej - Hugo Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort 50562844 237 Bej - Hugo (1)
Colour
Size
Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort
7,795.00 TL
5,456.50 TL
-%30
Armani Exchange Logolu Erkek Mayo Short XM000835 AF22573 UC001 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Logolu Erkek Mayo Short XM000835 AF22573 UC001 Siyah - Armani Exchange (1)
Colour
Size
Armani Exchange Logolu Erkek Mayo Short
5,899.00 TL
4,719.20 TL
-%20
Armani Exchange Hızlı Kuruyan Tamamı Logolu Erkek Mayo Short XM000832 AF22577 F1171 Lacivert - Armani Exchange Armani Exchange Hızlı Kuruyan Tamamı Logolu Erkek Mayo Short XM000832 AF22577 F1171 Lacivert - Armani Exchange (1)
Colour
Size
Armani Exchange Hızlı Kuruyan Tamamı Logolu Erkek Mayo Short
5,899.00 TL
4,129.30 TL
-%30
Boss Su İtici Slim Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort 50540337 271 Bej - Boss Boss Su İtici Slim Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort 50540337 271 Bej - Boss (1)
Colour
Size
Boss Su İtici Slim Fit Normal Bel Bermuda Erkek Şort
7,795.00 TL
5,846.25 TL
-%25
Boss Çizgili Pamuklu Regular Fit Normal Bel Erkek Şort 50557413 404 Lacivert - Boss Boss Çizgili Pamuklu Regular Fit Normal Bel Erkek Şort 50557413 404 Lacivert - Boss (1)
Colour
Size
Boss Çizgili Pamuklu Regular Fit Normal Bel Erkek Şort
8,495.00 TL
5,946.50 TL
-%30
Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu 50556792 411 Lacivert - Hugo Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu 50556792 411 Lacivert - Hugo (1)
Colour
Size
Hugo Logolu Hızlı Kuruyan Erkek Deniz Şortu
4,895.00 TL
4,160.75 TL
-%15
Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort 50562844 002 Siyah - Hugo Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort 50562844 002 Siyah - Hugo (1)
Colour
Size
Hugo Pamuklu Regular Fit Logolu Normal Bel Erkek Şort
7,795.00 TL
5,456.50 TL
-%30
Boss Modern Kesimli Keten Karışımlı Erkek Şort 50557537 100 Beyaz - Boss Boss Modern Kesimli Keten Karışımlı Erkek Şort 50557537 100 Beyaz - Boss (1)
Colour
Size
Boss Modern Kesimli Keten Karışımlı Erkek Şort
9,295.00 TL
6,506.50 TL
-%30
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