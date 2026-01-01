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Women’s Sweatshirt Styles

Being an escape option for anyone wants to look both comfortable and cool, sweatshirts are one of the most comfortable components that are ready to accompany you at sports, home or a picnic. Designed for women want to show freeness alongside a quality style, colorful, patterned and specially printed sweatshirt models are design wonders to the core. With its category compiled from most popular brand collections, Exxe Selection presents you coolest, most elegant and comfortable sweatshirt designs. You can own first quality products that warm you up with downy texture and vivacious colors designed by women’s sweatshirt brands by Exxeselection quality instantly.

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196 Ürün
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Yıldızlı ürün Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FNNI Kahve - Guess Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FNNI Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat
8,000.00 TL
6,000.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FBIR Lacivert - Guess Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FBIR Lacivert - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat
8,000.00 TL
6,000.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat DW0DW21930 VLC Vişne - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat DW0DW21930 VLC Vişne - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat
6,819.00 TL
4,091.00 TL
-%40
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat DW0DW21930 ABY Bej - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat DW0DW21930 ABY Bej - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat
6,819.00 TL
4,091.00 TL
-%40
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23583 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23583 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kadın Sweat
5,749.00 TL
4,024.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23535 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23535 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kadın Sweat
5,169.00 TL
3,618.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23304 C1G Lacivert - Tommy Jeans Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23304 C1G Lacivert - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kadın Sweat
6,899.00 TL
4,829.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23303 0FD Beyaz - Tommy Jeans Tommy Jeans Kadın Sweat DW0DW23303 0FD Beyaz - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Kadın Sweat
6,319.00 TL
4,423.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Guess Cn Triangle Flock Kadın Sweat W6BQ16 K6064 MRH Gri - Guess Guess Cn Triangle Flock Kadın Sweat W6BQ16 K6064 MRH Gri - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Cn Triangle Flock Kadın Sweat
5,400.00 TL
4,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat XW002760 AF25528 U1039 Ekru - Armani Exchange Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat XW002760 AF25528 U1039 Ekru - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat
10,999.00 TL
8,799.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FNNH Bej - Guess Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FNNH Bej - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı Kadın Sweat
8,000.00 TL
6,000.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FK1V Kahve - Guess Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat V6BQ27 K7946 FK1V Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess 4G Allover Jacquard Tamamı Logolu Dik Yaka Fermuarlı V6BQ27K7946 Kadın Sweat
8,000.00 TL
6,000.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat WW0WW51598 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat WW0WW51598 C1G Lacivert - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat
7,469.00 TL
5,228.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat WW0WW51598 AEF Bej - Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat WW0WW51598 AEF Bej - Tommy Hilfiger (1) New Season
Colour
Size
Tommy Hilfiger Logo Nakışlı Pamuklu Bisiklet Yaka Kadın Sweat
7,469.00 TL
5,228.30 TL
-%30
Yıldızlı ürün Guess Cn Triangle Flock Logolu Pamuklu Bisiklet Yaka W6BQ16K6064 Kadın Sweat W6BQ16 K6064 JBLK Siyah - Guess Guess Cn Triangle Flock Logolu Pamuklu Bisiklet Yaka W6BQ16K6064 Kadın Sweat W6BQ16 K6064 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Cn Triangle Flock Logolu Pamuklu Bisiklet Yaka W6BQ16K6064 Kadın Sweat
5,400.00 TL
4,050.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Emporio Armani Logolu Şönil Şeritli Bisiklet Yaka Kadın Sweat EW004209 AF10002 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Şönil Şeritli Bisiklet Yaka Kadın Sweat EW004209 AF10002 UC001 Siyah - Emporio Armani (1) New Season
Colour
Size
Emporio Armani Logolu Şönil Şeritli Bisiklet Yaka Kadın Sweat
16,499.00 TL
12,374.25 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Octavia Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Logolu V5BQ15KCX22 Kadın Sweat V5BQ15 KCX22 G1EA Kahve - Guess Guess Octavia Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Logolu V5BQ15KCX22 Kadın Sweat V5BQ15 KCX22 G1EA Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Octavia Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Logolu V5BQ15KCX22 Kadın Sweat
8,000.00 TL
6,000.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess New Hooded Victorie Logolu Kapüşonlu Yaka Fermuarlı Kadın Sweat W6BQ12 K6058 JBLK Siyah - Guess Guess New Hooded Victorie Logolu Kapüşonlu Yaka Fermuarlı Kadın Sweat W6BQ12 K6058 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess New Hooded Victorie Logolu Kapüşonlu Yaka Fermuarlı Kadın Sweat
7,400.00 TL
5,550.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Olympe Desenli Dik Yaka Fermuarlı V6YQ17K4313 Kadın Sweat V6YQ17 K4313 G596 Bordo - Guess Guess Olympe Desenli Dik Yaka Fermuarlı V6YQ17K4313 Kadın Sweat V6YQ17 K4313 G596 Bordo - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Olympe Desenli Dik Yaka Fermuarlı V6YQ17K4313 Kadın Sweat
6,000.00 TL
4,500.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess Amalia Logolu Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ07K6301 Kadın Sweat V6BQ07 K6301 JBLK Siyah - Guess Guess Amalia Logolu Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ07K6301 Kadın Sweat V6BQ07 K6301 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Amalia Logolu Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ07K6301 Kadın Sweat
7,200.00 TL
5,237.77 TL
-%27
Yıldızlı ürün Guess Fausta Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ02K6254 Kadın Sweat V6BQ02 K6254 JBLK Siyah - Guess Guess Fausta Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ02K6254 Kadın Sweat V6BQ02 K6254 JBLK Siyah - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Fausta Slim Fit Kapüşonlu Yaka Fermuarlı V6BQ02K6254 Kadın Sweat
6,000.00 TL
4,233.09 TL
-%29
Yıldızlı ürün Guess Olympe Scuba Regular Fit Kapüşonlu Fermuarlı V4YQ06KCAY2 Kadın Sweat V4YQ06 KCAY2 G596 Bordo - Guess Guess Olympe Scuba Regular Fit Kapüşonlu Fermuarlı V4YQ06KCAY2 Kadın Sweat V4YQ06 KCAY2 G596 Bordo - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Olympe Scuba Regular Fit Kapüşonlu Fermuarlı V4YQ06KCAY2 Kadın Sweat
6,600.00 TL
4,950.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Guess New Allie Logo Şeritli Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ17K7UW2 Kadın Sweat V2YQ17 K7UW2 A11R Kahve - Guess Guess New Allie Logo Şeritli Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ17K7UW2 Kadın Sweat V2YQ17 K7UW2 A11R Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess New Allie Logo Şeritli Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ17K7UW2 Kadın Sweat
6,200.00 TL
4,347.05 TL
-%30
Yıldızlı ürün Guess Britney Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ16KB3P2 Kadın Sweat V2YQ16 KB3P2 G1EA Kahve - Guess Guess Britney Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ16KB3P2 Kadın Sweat V2YQ16 KB3P2 G1EA Kahve - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Britney Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka V2YQ16KB3P2 Kadın Sweat
6,600.00 TL
4,950.00 TL
-%25
Yıldızlı ürün Calvin Klein Logolu Pamuklu Dik Yaka Fermuarlı LV047H217GUB1 Kadın Sweat LV047H217G UB1 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Logolu Pamuklu Dik Yaka Fermuarlı LV047H217GUB1 Kadın Sweat LV047H217G UB1 Siyah - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Logolu Pamuklu Dik Yaka Fermuarlı LV047H217GUB1 Kadın Sweat
6,899.00 TL
4,558.40 TL
-%34
Yıldızlı ürün Calvin Klein Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV047B234GVCB Kadın Sweat LV047B234G VCB Pembe - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV047B234GVCB Kadın Sweat LV047B234G VCB Pembe - Calvin Klein (1) New Season
Colour
Size
Calvin Klein Pamuklu Relaxed Fit Bisiklet Yaka LV047B234GVCB Kadın Sweat
5,169.00 TL
3,397.67 TL
-%34
Yıldızlı ürün Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat XW002760 AF25528 U6032 Kahve - Armani Exchange Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat XW002760 AF25528 U6032 Kahve - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Logolu Kapüşonlu Yaka Kadın Sweat
10,999.00 TL
8,799.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Armani Exchange Logolu Dik Yaka Slim Fit Kadın Sweat XW002411 AF25526 UC001 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Logolu Dik Yaka Slim Fit Kadın Sweat XW002411 AF25526 UC001 Siyah - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Logolu Dik Yaka Slim Fit Kadın Sweat
12,499.00 TL
9,999.20 TL
-%20
Yıldızlı ürün Armani Exchange %100 Pamuk Kapüşonlu Kadın Sweat XW002399 AF25527 U6032 Kahve - Armani Exchange Armani Exchange %100 Pamuk Kapüşonlu Kadın Sweat XW002399 AF25527 U6032 Kahve - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange %100 Pamuk Kapüşonlu Kadın Sweat
11,599.00 TL
9,279.20 TL
-%20
Guess Nat Logolu Yarım Fermuarlı Dik Yaka V6YQ25K4801 Kadın Sweat V6YQ25 K4801 A138 Lacivert - Guess Guess Nat Logolu Yarım Fermuarlı Dik Yaka V6YQ25K4801 Kadın Sweat V6YQ25 K4801 A138 Lacivert - Guess (1) New Season
Colour
Size
Guess Nat Logolu Yarım Fermuarlı Dik Yaka V6YQ25K4801 Kadın Sweat
5,400.00 TL
Yıldızlı ürün Tommy Jeans Logolu Regular Fit Kapüşonlu Kadın Sweat DW0DW22906 TOU Pembe - Tommy Jeans Tommy Jeans Logolu Regular Fit Kapüşonlu Kadın Sweat DW0DW22906 TOU Pembe - Tommy Jeans (1) New Season
Colour
Size
Tommy Jeans Logolu Regular Fit Kapüşonlu Kadın Sweat
6,319.00 TL
4,153.58 TL
-%34
Yıldızlı ürün Armani Exchange Tamamı Logolu Regular Fit Dik Yaka Kadın Sweat XW002748 AF24095 FC241 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Tamamı Logolu Regular Fit Dik Yaka Kadın Sweat XW002748 AF24095 FC241 Siyah - Armani Exchange (1) New Season
Colour
Size
Armani Exchange Tamamı Logolu Regular Fit Dik Yaka Kadın Sweat
12,499.00 TL
9,999.20 TL
-%20
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